Chấn động Tóc Tiên: Vừa ăn 19 món nhưng bụng vẫn nguyên cơ số 11 đẹp điên đảo

Tối 16/8, Tóc Tiên tái xuất sân khấu trong một đêm diễn ngoài trời sau thời gian vướng ồn ào đời tư. Vẫn là nữ ca sĩ với phong thái mạnh mẽ quen thuộc, nhưng lần này thứ khiến khán giả bùng nổ chú ý chính là visual rực sáng cùng body "cháy" hết nấc. Một đoạn fan cam đã nhanh chóng được lan truyền, ghi lại khoảnh khắc Tóc Tiên sải bước với vòng eo săn chắc, cơ bụng số 11 sắc sảo.

Fan cam gây sốt bởi body nuột nà của Tóc Tiên (Nguồn @ngonluacuatoctien).

Cơ bụng khiến người xem không thể rời mắt qua từng bước đi của nữ ca sĩ.

Xuất hiện trong set đồ denim xanh navy gồm áo croptop cắt xẻ táo bạo và chiếc quần jean wash, cạp trễ - item gắn liền với phong cách Y2K, Tóc Tiên khiến người xem như được tua ngược về thập niên 2000, thời kỳ của những biểu tượng biểu tượng như Britney Spears hay Christina Aguilera từng khuấy đảo. Đây vốn không phải kiểu quần dễ mặc vì cực kén dáng, nhưng khi được Tóc Tiên diện, thiết kế này lập tức trở thành spotlight, phô diễn trọn vòng eo nhỏ gọn cùng đôi chân dài miên man. Thêm thắt chi tiết belt lấp lánh và chain mảnh vòng qua eo, nữ ca sĩ càng tăng thêm vẻ gợi cảm thời thượng, biến sân khấu thành sàn diễn ngoài đời thường.

Outfit của Tóc Tiên được khen vừa hiện đại vừa gợi nhớ đến những biểu tượng thời trang đình đám.

Điều khiến khán giả "ngả mũ" chính là khi so sánh ảnh fan cam và ảnh Tóc Tiên đăng tải. Trong khi đa phần nghệ sĩ phải dựa vào chỉnh sáng, photoshop để có visual hoàn hảo, Tóc Tiên gần như không có khác biệt nào. Ảnh thường vẫn lộ cơ bụng, vòng eo săn chắc và làn da căng mịn, chứng minh body của cô hàng thật giá thật, không cần filter.

Ảnh cam thường do fan chụp và và ảnh chất lượng cao của Tóc tiên khi so sánh gần như không có khác biệt lớn, chứng minh body hàng thật giá thật của nữ ca sĩ.

Phần bình luận dưới video nhanh chóng thành một "vườn hoa". Nhiều khán giả nức nở gọi Tóc Tiên là idol phòng gym, body xuất sắc của nữ ca sĩ giúp họ tìm thấy động lực để bước ra phòng tập. Nhưng bất ngờ hơn, chính hai người bạn thân thiết - stylist Kelbin Lei và NTK Vicky Virus còn dí dỏm hé lộ một bí mật thú vị: Tuy buổi tối trước ngày diễn, Tóc Tiên vừa trải qua bữa Omakase tận 19 món. Kelbin Lei đùa rằng dù ăn 19 món nhưng bụng Tóc Tiên vẫn rất "ra gì", trong khi Vicky Virus tiếp lời: "19 món nhưng vẫn thua số 11 trên bụng cô ấy".

Tóc Tiên bị "bóc mẻ" vừa có bữa ăn tận 19 món nhưng điều đó không hề hấn với cơ bụng cực nét của cô.

Thực tế, chuyện Tóc Tiên giữ dáng gắt gao không phải mới. Nhưng ít ai biết cô sở hữu hẳn phòng gym mini chuẩn 5 sao ngay trong biệt thự, do chính ông xã Hoàng Touliver lên ý tưởng và đầu tư máy móc.

Body đáng ngưỡng mộ của cặp đôi Tóc Tiên - Touliver. Cả 2 đều là những người có thói quen tập luyện chăm chỉ.

Combo tập luyện của Tóc Tiên tập trung vào Squat - Lunge - Plank. Trong đó, sumo squat với tạ giúp cô đốt mỡ toàn diện vùng hông, mông, đùi, còn lunge mỗi bên kết hợp bóng thể lực tăng độ khó và khả năng giữ thăng bằng. Kết thúc buổi tập là plank cơ bản, bài tập nền tảng cho vòng bụng săn chắc và hỗ trợ các động tác vũ đạo mạnh.

Không chỉ tập đều, Tóc Tiên còn duy trì chế độ ăn uống khoa học. Thực đơn hậu tập thường có cá hồi áp chảo, bắp cải mini, khoai lang, gạo lứt và smoothie xanh. Đây là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, vừa hỗ trợ giảm mỡ vừa giữ cơ thể dẻo dai.