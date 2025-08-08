Ngắm Tóc Tiên diện bikini không chỉ sướng mắt mà còn hóng được miên man kiểu đẹp, hot hừng hực

Ở set này, Tóc Tiên chơi lớn với phong cách Y2K tropical chic, mang cả vườn hè rực rỡ lên outfit bikini. Áo tam giác hoa nhí phối cùng quần short len móc xanh biển đính hoa cam không chỉ nổi bật mà còn cực kỳ bắt trend. Cùng với chiếc khăn bandana xanh biển và kính đen vuông nhỏ khiến set đồ mang đậm hơi thở thập niên 2000 - retro nhưng rất thời thượng. Có thể nói, đây là một trong những outfit đỉnh cao của Tóc Tiên, tôn dáng, lại cho thấy cô luôn nắm trọn xu hướng.