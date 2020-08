Chăm chỉ skincare mà vẫn lên mụn ầm ầm, mãi sau mới biết nguyên nhân là do tôi "u mê" tẩy trang sai cách

Trong các bước chăm sóc da thì tẩy trang là bước làm sạch đầu tiên giúp da thông thoáng, khỏe mạnh. Dù không makeup thì bạn vẫn cần dùng tẩy trang hàng ngày để loại bỏ kem chống nắng, bã nhờn, bụi bẩn. Tuy nhiên đã từng có một dạo vì tẩy trang sai cách mà da tôi cứ lên mụn mãi không dứt.

IG @delight_hyeon

Bạn biết đấy, trong các loại tẩy trang thì có 3 dạng phổ biến nhất là dầu tẩy trang, nước tẩy trang và sáp tẩy trang. Nước tẩy trang thì quá đơn giản và phổ biến rồi, chỉ cần đổ ra bông rồi lau nhẹ khắp mặt là xong. Nhưng vì tôi thường makeup, dùng kem chống nắng chống thấm nước nên việc chỉ dùng nước tẩy trang lau sơ sơ khiến tôi cảm thấy không yên tâm cho lắm, lâu lâu da dẻ vẫn nổi vài nốt mụn nhỏ khó ưa.



Dầu tẩy trang thì ưu việt hơn nước tẩy trang ở khoản có thể thẩm thấu sâu, len lỏi làm sạch lỗ chân lông. Dùng dầu tẩy trang có phần khá phiền hà khi tôi phải chú ý để tay thật khô, massage dầu khắp mặt rồi nhũ hóa kỹ lại với nước để làm sạch hết lượng dầu còn sót lại trên da. Dầu tẩy trang có dạng lỏng nên cũng khá lích kích, khó mang theo khi đi du lịch. Đó là chưa kể, nếu sẩy chân chọn nhầm thì một số loại dầu tẩy trang có chứa dầu dừa hoặc dầu oliu còn khiến da tôi bị lên mụn.



IG @cuouon

IG @goguma_holic

Nhưng từ khi đổi sang dùng sáp tẩy trang thì công cuộc làm đẹp của tôi đã nhàn hạ và làn da "lên hương" hơn hẳn. Sáp tẩy trang vừa làm sạch sâu lại tan vào da rất mượt, không gây co kéo nhiều như khi dùng dầu tẩy trang. Ngoài ra, hũ dạng sáp cũng thuận tiện hơn hẳn để mang theo khi đi du lịch, công tác so với dầu tẩy trang. Khi thoa lên da, sáp tan thành dạng dầu giúp làm sạch sâu cho da, việc nhũ hóa làm sạch sau đó cũng có phần nhanh gọn hơn so với dầu tẩy trang. Từ khi đổi sang sáp tẩy trang, làn da của tôi "trộm vía" đã không còn lên mụn dai dẳng như trước nữa. Vì vậy sau khi thử qua cả tá các sản phẩm tẩy trang khác biệt, thì giờ đây tôi chỉ quyết trung thành với dầu tẩy trang mà thôi.



Nếu cũng chăm chỉ skincare mà da vẫn mãi lên mụn thì bạn hãy thử thay đổi sản phẩm tẩy trang như tôi xem sao. Dưới đây là một số loại sáp tẩy trang tôi yêu thích mà bạn có thể tham khảo.

Banila Co Clean It Zero (khoảng 500k/100ml) vốn quá nổi tiếng trong giới mê làm đẹp khi được bao cô nàng xứ Kim chi yêu thích. Thiết kế dạng hũ màu pastel nhỏ xinh, sau khi tẩy trang, da vẫn có độ căng mướt dễ chịu, làm sạch cả những lớp makeup đậm.

Nơi mua: Watsons, Lixibox

Clinique Take The Day Off Cleansing Balm (khoảng 800k/125ml) làm sạch sâu lỗ chân lông, loại bỏ lớp makeup, kem chống nắng… Thành phần nhiều chất dưỡng ẩm, làm dịu bổ sung dưỡng chất cho làn da.

The Body Shop Camomile Sumptuous Cleansing Butter (khoảng 530k/90ml) thiết kế dạng hộp thiếc nhỏ xinh. Thành phần chứa chiết xuất hoa cúc giúp kháng viêm, làm dịu. Hương thơm dễ chịu.

Nơi mua: The Body Shop Việt Nam

The Face Shop Rice Water Bright Cleansing Cream (khoảng 350k/190ml) có chứa chiết xuất từ gạo, tinh dầu cám gạo giúp vừa tẩy trang lại dưỡng ẩm, dưỡng da sáng khỏe.

Innisfree My Makeup Cleanser - Melting Balm (khoảng 300k/80ml) thiết kế dạng tuýp tiện dụng, giúp dễ dàng làm sạch da triệt để.

