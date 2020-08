5 sữa rửa mặt làm sạch sâu nhưng lành tính, da nào dùng cũng hợp mà giá chỉ loanh quanh 300k

Cell Fusion C Sun Clear Cleansing Foam (giá khoảng: 260.000 VNĐ)

Cell Fusion C thì không xa lạ gì với hội skincare nữa, các sản phẩm của hãng cũng nổi trội về độ lành tính, an toàn tuyệt đối cho da. Sữa rửa mặt tạo bọt, làm sạch sâu Sun Clear Cleansing Foam cũng gây ấn tượng chẳng kém gì các dòng chống nắng khi loại bỏ lớp makeup, bụi bẩn, dầu thừa bám vào lỗ chân lông. Bên cạnh độ pH chuẩn 5.5 thì em nó cũng chứa thành phần tự nhiên với chiết xuất hạt dẻ, than hoạt tính, hyaluronic acid giúp tăng cường độ ẩm.

Huxley Secret of Sahara Cleansing Gel: Be Clean, Be Moist (giá khoảng: 300.000 VNĐ)



Để tìm loại sữa rửa mặt lành tính, làm sạch nhưng không gây khô da trong khoảng tầm giá 300k kì thực không khó, vì bạn sẽ có gợi ý là sản phẩm nhà Huxley. Sữa rửa mặt dạng gel chứa tinh chất từ cây xương rồng, có dạng trong suốt vô cùng lành tính, loại bỏ bã nhờn, bụi bẩn và làm dịu da. Kể cả khi bạn có làn da đỏng đảnh, khó chiều đi nữa thì vẫn có thể "đu đưa" không cần rén.

Cosrx Low PH Good Morning Gel Cleanser (giá khoảng: 250.000 VNĐ)

Giá rẻ hều nhưng chất lượng không hề bèo còn có sữa rửa mặt của Cosrx. Bởi em ấy gần như đáp ứng mọi tiêu chí của một sữa rửa mặt quốc dân, như thành phần lành tính, khả năng làm sạch sâu, không gây khô da, da nhạy cảm đến đâu cũng bị chinh phục dễ dàng. Chưa kể, giá của Low PH Good Morning Gel Cleanser vô cùng "mềm", bạn có thể được tậu ngay đấy chứ!

Naruko Tea Tree Purifying Clay Mask & Cleanser In (giá khoảng: 240.000 VNĐ)



Sữa rửa mặt mà nhiều nàng da dầu mụn, da có lỗ chân lông to đều sủng ái không gì khác ngoài sản phẩm của Naruko. Sản phẩm chiết xuất tràm trà giúp kháng khuẩn, giảm viêm, hạn chế lên mụn, làm sạch sâu và luôn giữ cho da thông thoáng. Đây cũng là tuýp sữa rửa mặt đi đâu cũng được khen, bạn nên "múc" ngay một em về dùng.

Skin1004 Madagascar Centella Ampoule Foam (giá bán: 335.000 VNĐ)



Lành tính, làm sạch sâu, cho làn da cảm giác mềm mại, mướt mát còn có sữa rửa mặt tạo bọt của Skin1004 đây. Chiết xuất rau má dịu nhẹ có trong sản phẩm vừa an toàn cho mọi làn da, lại còn giúp điều trị da mụn, chăm sóc từng lỗ chân lông và đồng thời không khiến da bị khô rát. Chính nhờ độ pH lý tưởng, da nào dùng cũng ưng nên chị em có thể tự tin đưa em ấy vào chu trình skincare hàng ngày.