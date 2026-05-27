Cha mẹ có nên trả lương cho trẻ làm việc nhà?

Bằng cách trả thù lao, trẻ sẽ hiểu rằng công việc nhà có giá trị, từ đó chăm chỉ hơn khi làm việc nhà. (Ảnh: ITN),

Thậm chí vấn đề này đã gây ra nhiều cuộc thảo luận trong nhiều gia đình và vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, có phụ huynh cho rằng nên trả lương cho con, có người lại cho rằng không nên. Bài viết chia sẻ với các bậc cha mẹ một số quan điểm và lời khuyên thực tiễn.

Ủng hộ quan điểm trả thù lao cho trẻ

Nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm: Bằng cách trả thù lao, trẻ sẽ hiểu rằng công việc nhà có giá trị, từ đó chăm chỉ hơn khi làm việc nhà.



Ví dụ, trẻ chịu trách nhiệm phân loại rác trong một tuần, sau khi hoàn thành sẽ được thưởng một phần nhất định, như vậy trẻ sẽ cảm thấy có thành tựu hơn.

Học cách quản lý tài chính: Trả thù lao cho trẻ giúp trẻ học cách quản lý tài chính. Ví dụ, mỗi tuần cho trẻ một khoản tiền tiêu vặt nhất định, để trẻ tự quản lý, học cách chi tiêu và tiết kiệm hợp lý.

Tác dụng kích thích: Thù lao có thể là một phương tiện khuyến khích, khiến trẻ có động lực hơn để làm việc nhà. Ví dụ, trẻ tự giác dọn phòng, sau khi hoàn thành có thể nhận một phần thưởng nhỏ, điều này sẽ khiến trẻ sẵn sàng tham gia công việc nhà hơn.

Quan điểm phản đối trả tiền cho trẻ

Trách nhiệm gia đình: Công việc nhà là trách nhiệm chung của các thành viên trong gia đình, không nên đánh giá bằng tiền bạc. Ví dụ, để trẻ hiểu rằng, là một thành viên trong gia đình, giúp việc nhà là điều nên làm, chứ không phải để nhận tiền thưởng.

Động lực bên trong: Phụ thuộc quá nhiều vào phần thưởng bằng tiền có thể làm yếu đi động lực bên trong của trẻ. Ví dụ, trẻ có thể không muốn làm việc nhà nếu không được trả tiền, thay vì xuất phát từ trách nhiệm đối với gia đình.

Giá trị quan: Việc dùng tiền thưởng lâu dài có thể khiến trẻ hình thành giá trị quan sai lầm, cho rằng chỉ có đóng góp thì mới nên nhận lại, trong khi bỏ qua sự ủng hộ và yêu thương lẫn nhau giữa các thành viên gia đình.

Phương pháp thỏa hiệp

Thiết lập công việc nhà cơ bản: Cha mẹ có thể thiết lập một số công việc nhà cơ bản, chẳng hạn như khích lệ con sắp xếp phòng của mình, rửa bát, v.v., Những công việc này là trách nhiệm cơ bản của trẻ với tư cách là thành viên gia đình, không cần thưởng.

Thưởng thêm: Đối với một số công việc nhà phát sinh, chẳng hạn như quét dọn phòng khách, giúp rửa xe,... có thể trao phần thưởng nhất định. Ví dụ, nếu trẻ chủ động giúp rửa xe, có thể thưởng tiền tiêu vặt hoặc một món quà nhỏ.

Thưởng không phải tiền: Ngoài phần thưởng bằng tiền, cha mẹ cũng có thể dùng các cách khác để khuyến khích trẻ. Ví dụ, nếu trẻ hoàn thành công việc nhà liên tục một tuần, hãy thưởng cho chúng xem thêm nửa giờ tivi, hoặc cuối tuần đi công viên.

Cách thực hiện

Cùng con lập quy tắc: Cùng con thảo luận nội dung công việc nhà và cách thưởng, để con tham gia quyết định, chúng sẽ sẵn sàng chấp nhận và tuân theo.

Xác định tiêu chuẩn thưởng rõ ràng: Thiết lập tiêu chuẩn thưởng rõ ràng, để con biết hoàn thành những công việc nhà nào có thể nhận thưởng. Ví dụ, mỗi tuần hoàn thành ba lần rửa bát, có thể nhận 10 nghìn tiền tiêu vặt.

Đánh giá định kỳ: Định kỳ cùng con đánh giá tình hình hoàn thành công việc nhà, và trao phần thưởng tương ứng. Ví dụ, vào tối Chủ nhật hàng tuần, cùng con kiểm tra tình hình hoàn thành công việc nhà của tuần, và trao thưởng.

Trẻ em có nên được trả công khi làm việc nhà hay không, đây là một vấn đề cần cân nhắc tổng thể. Bằng cách thiết lập công việc nhà cơ bản, thưởng thêm, thưởng phi tiền tệ, cha mẹ có thể khuyến khích con tham gia công việc nhà nhiệt tình hơn, đồng thời giúp các con phát triển ý thức trách nhiệm và khả năng quản lý tài chính.

Thực tế, mỗi đứa trẻ đều có thể học cách chịu trách nhiệm trong gia đình và trưởng thành một cách lành mạnh.

Theo sohu.com