Cha mẹ càng chiều con theo 3 kiểu này, con lớn lên càng vô ơn

Không ít người vẫn tin rằng chiều con là cách thể hiện tình yêu thương, càng đáp ứng đầy đủ nhu cầu của con thì con càng biết ơn cha mẹ khi lớn lên. Nhưng trên thực tế, có những kiểu chiều chuộng tưởng chừng xuất phát từ tình thương lại vô tình nuôi dưỡng tính ích kỷ, khiến trẻ coi mọi sự hy sinh của cha mẹ là điều hiển nhiên. Dưới đây là 3 kiểu chiều con phổ biến có thể khiến trẻ lớn lên thiếu đi lòng biết ơn cần thiết.

Đáp ứng mọi yêu cầu ngay lập tức, không để con chờ đợi

Có những cha mẹ hễ con muốn gì là cố gắng có ngay thứ đó, từ món đồ chơi mới đến những nhu cầu vượt quá khả năng kinh tế của gia đình, chỉ vì không muốn thấy con buồn hay thất vọng dù chỉ trong chốc lát. Việc này khiến trẻ dần hình thành suy nghĩ rằng mọi mong muốn của mình đều xứng đáng được đáp ứng ngay lập tức, mà không cần phải nỗ lực hay chờ đợi.

Chiều chuộng quá mức có thể gây ra tính ích kỷ ở trẻ (Ảnh minh họa)

Khi lớn lên trong môi trường mà mọi thứ đến quá dễ dàng, trẻ khó có thể hiểu được giá trị thực sự của những gì mình đang có, bởi từ nhỏ đã không có cơ hội trải nghiệm cảm giác phải cố gắng để đạt được điều mình mong muốn. Về sau, khi không được đáp ứng như ý, trẻ dễ có phản ứng tiêu cực thay vì biết trân trọng những gì đã nhận được.

Giấu đi khó khăn, luôn để con nghĩ rằng gia đình dư dả

Nhiều cha mẹ vì thương con nên cố gắng che giấu những khó khăn về kinh tế, áp lực công việc hay những vất vả trong cuộc sống, chỉ để con có tuổi thơ vô lo vô nghĩ. Xuất phát điểm của hành động này là tình yêu thương, nhưng hệ quả lâu dài lại khiến trẻ không có cơ hội hiểu được cha mẹ đã phải đánh đổi những gì để có được cuộc sống hiện tại của mình.

Một đứa trẻ chưa từng chứng kiến sự vất vả của cha mẹ thường khó hình dung được giá trị thực sự đằng sau mỗi bữa ăn, mỗi bộ quần áo hay mỗi khoản học phí. Khi không nhìn thấy sự hy sinh, trẻ cũng khó có thể học được cách biết ơn, bởi lòng biết ơn luôn cần xuất phát từ sự thấu hiểu chứ không thể tự nhiên mà có.

Luôn đứng ra giải quyết thay mọi hậu quả con gây ra

Khi con mắc lỗi hoặc gây ra rắc rối, không ít cha mẹ có phản ứng đầu tiên là đứng ra giải quyết thay, xin lỗi thay, thậm chí đổ lỗi cho hoàn cảnh để bảo vệ con khỏi phải chịu trách nhiệm. Về lâu dài, trẻ dần hình thành tâm lý rằng dù mình làm gì sai, luôn sẽ có người đứng ra gánh vác hậu quả thay mình.

Việc luôn được cha mẹ đứng ra gánh chịu hậu quả thay có thể khiến trẻ khó hình thành ý thức trách nhiệm khi trưởng thành (Ảnh minh họa)

Việc chưa bao giờ phải đối mặt với hậu quả từ hành động của bản thân khiến trẻ khó phát triển được ý thức trách nhiệm, đồng thời cũng khó nhận ra công sức mà cha mẹ đã âm thầm bỏ ra để bảo vệ mình. Khi trưởng thành, những đứa trẻ này thường có xu hướng coi sự bao bọc của cha mẹ là nghĩa vụ đương nhiên, thay vì một sự hy sinh đáng được trân trọng.

Tình yêu thương con cái không nằm ở việc đáp ứng mọi mong muốn hay che chắn con khỏi mọi khó khăn, mà nằm ở cách giúp con hiểu được giá trị thực sự của những gì mình đang có. Nếu nhận ra gia đình đang vô tình lặp lại một trong ba kiểu chiều chuộng kể trên, đây có thể là lúc cha mẹ cần điều chỉnh cách yêu thương, để con không chỉ lớn lên đầy đủ về vật chất mà còn biết trân trọng những hy sinh thầm lặng phía sau.