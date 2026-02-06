Câu hỏi chung của nhiều cô gái lúc này: Làm sao để được như Tóc Tiên?

Trong loạt hình ảnh và video mới được chia sẻ thời gian gần đây, đặc biệt là khoảnh khắc chung khùng hình của VSTRA, Tóc Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Chẳng phải một layout quá sắc sảo, diện mạo hiện tại của Tóc Tiên vẫn khiến nhiều người phải gật gù rằng cô đang ở giai đoạn lên hương nhan sắc rạng rỡ, ngọt ngào hơn hẳn hình ảnh cá tính trước đây.

Tóc mới giúp Tóc Tiên bật lên vẻ ngọt ngào, nặng động (Nguồn @toctien_official).



Bên dưới video, ngoài những lời khen dành cho nhan sắc, một câu hỏi được netizen lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc: "Tóc của Tóc Tiên là kiểu gì mà nhìn mê vậy?". Thậm chí có người còn mang hình ảnh của nữ ca sĩ đến salon để cắt theo.

Xen giữa đó cũng có quan điểm dí dỏm cho rằng: "Đừng hỏi tóc kiểu gì nữa, vì gương mặt đó là Tóc Tiên nên để kiểu nào cũng đẹp". Nhưng rõ ràng, không phải ngẫu nhiên mà kiểu tóc lần này lại tạo hiệu ứng mạnh đến vậy.

Thực tế, kiểu tóc Tóc Tiên đang để là một biến thể rất chuẩn của tóc layer với độ dài medium, kết hợp cùng mái rèm. Đây là 1 công thức quen thuộc của tóc Hàn nhưng được xử lý tinh tế để phù hợp với gương mặt và khí chất trưởng thành của Tóc Tiên. Phần tóc được cắt layer nhiều tầng mỏng, tập trung vào việc ôm nhẹ gương mặt thay vì tạo độ phồng quá rõ. Nhờ đó, tổng thể mái tóc nhìn mềm, tơi và có độ chuyển động tự nhiên, không bị đơ form hay nặng nề. Độ dài tóc ngang ngực giúp Tóc Tiên giữ được nét nữ tính nhưng vẫn đủ linh hoạt để tạo kiểu hằng ngày.

Ảnh IGNV

Điểm then chốt nằm ở phần mái rèm rẽ lệch, được tỉa dài vừa chạm gò má. Kiểu mái này không chỉ giúp gương mặt trông thanh thoát hơn mà còn tạo hiệu ứng hack tuổi rất nhẹ. Khi kết hợp cùng cách sấy cong tự nhiên, mái tóc cho cảm giác hết sức tự nhiên như vừa ngủ dậy.

Đây là kiểu layer khá dễ tính, hợp với mặt tròn, mặt trái xoan lẫn gương mặt hơi góc cạnh. Quan trọng hơn, nó không đòi hỏi tạo kiểu cầu kỳ mỗi ngày, chỉ cần sấy đúng cách là đã có được độ phồng và độ cong tự nhiên. Điều quan trọng là bạn nên sấy tóc theo hướng rẽ mái cố định, dùng lược tròn để sấy cong nhẹ phần đuôi và mái theo chữ C hoặc S. Không cần uốn xoăn rõ hay dùng quá nhiều sản phẩm tạo kiểu, chỉ cần một lớp dưỡng nhẹ để tóc bóng và tơi là đủ.