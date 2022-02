"Cậu bé đẹp trai nhất thế giới" là mẫu nhí nổi đình đám 5 năm trước, cuộc sống hiện tại thay đổi bất ngờ!

Ngày càng có nhiều sao nhí nổi lên nhờ vào sự bùng nổ của mạng xã hội, bởi trẻ con có vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ và đáng yêu khiến nhiều người bị thu hút. Và nếu đã quan tâm đến những sao nhí "cực phẩm" thì chắc chắn không thể không biết đến Cooper JiAn Lunde, một cậu nhóc nổi đình đám vào năm 2017.

Cooper JiAn Lunde sinh năm 2013, mang hai dòng máu Hàn Quốc và Canada. Thời điểm nổi đình đám khắp MXH của cậu nhóc là khi 4 tuổi. Điểm làm nên thương hiệu và sự nổi tiếng của nhóc tì chính là đôi mắt to tròn, hàng mi cong dài, làn da trắng sứ cùng gương mặt bầu bĩnh. Thêm vào đó là vẻ đẹp lai mơ màng đã khiến nhiều khán giả "lọt hố". Chính vì thế, nhiều người đã ưu ái gọi Cooper là "thiên thần lai" hay "cậu bé đẹp nhất thế giới".



Cooper nổi tiếng với đôi mắt to tròn, lông mi cong dài và gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu

Nhờ sự nổi tiếng này mà Cooper đã làm mẫu tại nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng, hình ảnh của cậu bé xuất hiện ở khắp mọi nơi. Sức hút của Cooper luôn được duy trì trong suốt 5 năm, đến thời điểm hiện tại trên fanpage Facebook của cậu đã có hơn 500 nghìn người theo dõi.

Tuy nổi tiếng từ nhỏ, tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau và đã bước sang tuổi thứ 9 nhưng mọi hoạt động của sao nhí vẫn do mẹ đứng ra quản lý. Mẹ cậu bé luôn cố giữ sự an toàn cho con mình, những hình ảnh trên fanpage đều là do cô trực tiếp đăng tải và được chọn lọc rất kỹ lưỡng để không làm ảnh hưởng đến Cooper. Bên cạnh đó, đời sống riêng tư của mẫu nhí cũng được giữ riêng tư, ít khi tiết lộ với công chúng.

Những hình ảnh của Cooper đều được mẹ kiểm duyệt nghiêm ngặt trước khi đăng tải

Mẹ của "thiên thần lai" cũng rất chú trọng đến việc học tập và hoạt động thể chất của con mình. Công việc làm mẫu nhí được thực hiện xen kẽ với các hoạt động học tập và đảm bảo không để bị ảnh hưởng. Cooper còn được tập luyện nhiều môn thể thao cũng như tham gia các khoá học về kỹ năng mềm, năng khiếu.

Gia đình của Cooper luôn để cậu bé phát triển đúng với lứa tuổi, cậu nhóc thường được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí và giữ được nét hồn nhiên, trong sáng. Ngoài ra, Cooper cũng rất thân thiết với chị gái, cả 2 đều là những mẫu nhí nổi tiếng và được mẹ giáo dục, bảo vệ rất chu đáo.

"Thiên thần lai" được chú trọng phát triển việc học tập và các kỹ năng mềm

Nguồn ảnh: FBNV