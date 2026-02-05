Cậu bé cấp 2 gây sốt MXH chỉ với một bức ảnh chụp sau lưng

Những ngày gần đây, một bức ảnh chụp từ phía sau của một nam sinh trung học bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong ảnh, cậu bé mặc đồng phục học sinh, dáng người nhỏ nhắn, một tay đẩy vali, trên lưng và hai bên người là đủ loại hành lý lớn nhỏ được buộc gọn gàng, đang chờ tàu điện ngầm. Kỹ năng "đóng gói thần sầu" này khiến nhiều cư dân mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh, không khỏi trầm trồ: "Chừng ấy đồ mà buộc gọn bằng dây đeo lên người, ngay cả người lớn cũng chưa chắc làm được".

Bức ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng (Ảnh: Sohu)

Được biết, cậu học sinh trong ảnh là Hà Tử Duệ, học sinh lớp 8 Trường THCS Kỷ niệm Hoàng Phố Quân Hiệu (Quảng Châu, Trung Quốc). Mẹ của em cho biết ngày 30/1 vừa rồi là ngày học sinh rời ký túc xá. Từ 6 giờ sáng, cậu bé đã dậy để tự thu dọn hành lý trong phòng. Trước đó, vào cuối tuần, gia đình từng hỏi có cần ra trường đón không, nhưng Tử Duệ từ chối, khẳng định bản thân có thể "tự lo được".

Chủ nhật trước ngày rời trường, cậu bé còn "tập dượt" ở nhà: dùng ba lô làm điểm cố định, suy nghĩ cách dùng dây buộc để xâu chuỗi và cố định đủ loại đồ đạc lặt vặt. Em tính toán kỹ lưỡng đồ nặng cho vào vali, đồ nhẹ thì buộc gọn đeo trên lưng, món nào buộc ngoài, món nào treo thêm đều được cân nhắc cẩn thận.

"Con còn mô phỏng cả việc dây nên luồn qua điểm nào, cố định ra sao, nên nhìn tổng thể hành lý trong ảnh gần như tạo thành một vòng khép kín", mẹ của Tử Duệ chia sẻ. Bà cho biết con trai luôn có sự yêu thích với môi trường quân đội, từng hai lần tham gia trại hè giáo dục quốc phòng. Có thể em từng được học qua kỹ năng sắp xếp hành lý, nhưng không hề được đào tạo hay luyện tập chuyên sâu.

Từ trường Kỷ niệm Hoàng Phố Quân Hiệu đến ga tàu điện Trường Châu chỉ mất khoảng 4 phút đi bộ. Tử Duệ đi tổng cộng 4-5 ga, chuyển tuyến một lần là về đến gần nhà. Sau khi "tập dượt" kỹ càng, gia đình thống nhất để em tự đi tàu điện ngầm, bố chỉ cần ra ga gần nhà đón. Được biết, đây cũng không phải lần đầu Tử Duệ tự làm như vậy. Trước kỳ nghỉ học kỳ trước, cậu bé cũng từng tự mang chiếu trúc, giá sách từ trường về nhà theo cách tương tự.

"Khả năng tự lập của con nổi bật từ nhỏ. Gia đình cũng có ý thức rèn cho con việc gì của mình thì tự làm", mẹ Tử Duệ kể. Hai tuổi, cậu bé đã được hướng dẫn tự giặt tất. Em còn biết may vá, từng tự tay vá màn chống muỗi bị em gái làm rách, sửa cả balô của mình.

Tử Duệ từng tham gia trại hè quốc phòng từ khi học tiểu học để rèn luyện tính độc lập. Em rất thích và từng hỏi mẹ liệu có thể tham gia hằng năm hay không. Mong muốn của gia đình dành cho con khá giản dị: khỏe mạnh, nhân cách tốt và có thể tự lập trong cuộc sống.

"Chừng ấy đồ mà buộc gọn bằng dây đeo lên người, ngay cả người lớn cũng chưa chắc làm được". (Ảnh: Sohu)

Cô giáo Trần Vũ, giáo viên dạy toán của Tử Duệ nhận xét em là học sinh có khả năng thực hành tốt, rất sáng tạo và là "cây hài" của lớp, thường xuyên tạo không khí vui vẻ. "Chữ viết của em cũng rất đẹp. Tôi cho rằng những điều này liên quan mật thiết đến việc em thích quan sát, suy nghĩ và tự tay làm", cô nói.

Theo cô Trần, học sinh sẵn sàng suy nghĩ và chủ động giải quyết các vấn đề trong cuộc sống thì khả năng tiếp thu kiến thức cũng sẽ tốt hơn; thường xuyên làm việc thì chăm chỉ, không lười biếng trong học tập; làm việc có trật tự thì khi học cũng có phương pháp, tư duy hệ thống và cẩn thận hơn.

Tại lớp của Hà Tử Duệ, giáo viên chủ nhiệm Lương Uyển Kiều áp dụng phương pháp quản lý khá đặc biệt: khi học sinh gặp khó khăn hoặc thực hiện các dự án tập thể như hội chợ gây quỹ trong trường, giáo viên không vội đưa ra đáp án mà khuyến khích các em tự suy nghĩ, thảo luận trong giờ sinh hoạt lớp hoặc giờ tự học.

Trong các buổi họp phụ huynh, nhà trường cũng khuyến khích cha mẹ để con tham gia việc nhà như "một ngày làm chủ gia đình", dọn dẹp phòng riêng. Thậm chí, trường còn thiết kế hẳn "tuần không bài tập" nhằm rèn luyện năng lực tự chăm sóc bản thân cho học sinh.