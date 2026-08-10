Cậu bé 13 tuổi chẩn đoán mắc ung thư tụy, bác sĩ hỏi cha mẹ: "Sao có thể cho con ăn những thứ này?"

Ban đầu, bé chỉ hay than đau bụng, thỉnh thoảng đi ngoài. Bố mẹ cứ nghĩ là rối loạn tiêu hóa thông thường nên tự mua thuốc cho con uống qua loa. Chỉ đến khi lòng trắng mắt của con ngả vàng, cơm nuốt không trôi, gia đình mới hoảng hốt ôm con vào viện cấp cứu.

Đọc xong kết quả xét nghiệm và hỏi kỹ thói quen ăn uống của bé, bác sĩ gắt gỏng ngay tại chỗ: "Đứa trẻ mới chừng này tuổi, sao ngày nào anh chị cũng cho nó ăn những thứ này?"

Ai đọc câu chuyện này cũng sững sờ. Ung thư tụy chẳng phải là bệnh của người già sao? Một đứa trẻ mười mấy tuổi sao lại dính phải căn bệnh quái ác này? Rốt cuộc, câu trả lời lại nằm ở chính thói quen ăn uống mà hầu như gia đình nào cũng đang mắc phải.

Cực kỳ nguy hiểm nhưng lại là "điểm mù" của rất nhiều cha mẹ

Xem qua ca bệnh này, cảm giác đầu tiên không phải là trách móc cha mẹ cậu bé, mà là sự giật mình lo sợ. Vì xung quanh chúng ta có quá nhiều phụ huynh đang nuôi con đúng theo cách đó.

Bận rộn công việc: Không có thời gian nấu nướng, thấy cổng trường bán gà rán, hamburger vừa tiện con lại vừa thích ăn.

Chiều con vô điều kiện: Tủ đồ ăn vặt lúc nào cũng chất đống, con dỗi hay khóc là lấy ngay lon nước ngọt, gói snack ra dỗ.

Quan niệm sai lầm: Cho rằng "con đang tuổi lớn, ăn được gì cứ cho ăn", chỉ cần con thích là không bao giờ từ chối.

Đây không phải là lỗi riêng của một cặp bố mẹ nào, mà là điểm mù nhận thức chung của rất nhiều gia đình . Chúng ta hay nhầm tưởng việc "chiều theo khẩu vị của con" là thương con, mà không hề biết rằng những món ăn béo ngậy, ngọt ngào ấy đang âm thầm tàn phá khả năng chuyển hóa của trẻ từng ngày.

Trường hợp của cậu bé 13 tuổi này là ví dụ điển hình. Ban đầu chỉ là đau lâm râm vùng bụng trên, thỉnh thoảng tiêu chảy. Người mẹ nghĩ con kén ăn nên đau dạ dày, chỉ mua thuốc bổ tỳ, thuốc cầm tiêu chảy cho uống, ỉ ôi kéo dài suốt nửa năm. Đến khi da và mắt con vàng ồ, nước tiểu đặc như nước trà đậm, người sút cân thấy rõ, đến cả cái đùi gà rán khoái khẩu cũng không buồn đụng đũa, gia đình mới cuống quít đưa vào bệnh viện lớn.

Chụp CT xong, bác sĩ phát hiện một khối u ranh giới không rõ ở đầu tuyến tụy. Kết quả sinh thiết khẳng định chắc chắn: Ung thư tụy giai đoạn tiến triển, đã xâm lấn nội tạng và mất đi cơ hội phẫu thuật triệt căn tốt nhất.

Sự nuông chiều âm thầm "ép" tuyến tụy kiệt sức

Khi bác sĩ khai thác sâu về chế độ ăn, người mẹ ôm mặt khóc nấc. Gia đình có mỗi đứa con, hai vợ chồng bận rộn đi làm, sợ con chịu thiệt thòi nên con đòi gì cũng chiều:

Không uống nước lọc: Từ nhỏ đã không chịu uống nước trắng, cứ khát là uống Coca hay nước ép đóng chai. Một ngày uống ít nhất 3–4 chai. Mẹ còn nghĩ nước ép có vitamin nên không cấm.

Bỏ cơm thèm đồ ăn nhanh: Bữa chính ăn rất ít, chỉ nghiện gà rán, xúc xích, thịt hộp bán ở cổng trường. Chiều tan học lại mua một phần ăn thay cơm tối.

Ăn sáng qua loa: Sáng không kịp nấu thì cho tiền tự đi mua hamburger kèm ly Coca đá. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế.

Nhiều người sẽ nghĩ: "Chỉ là ăn đồ ăn vặt thôi, làm gì mà ghê gớm thế?"

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ không phải ăn một lần, mà là ăn mỗi ngày, bữa nào cũng ăn . Tuyến tụy nằm ẩn sau dạ dày, bình thường làm việc rất âm thầm, khi bị bệnh cũng ít gây đau đớn rõ rệt nên rất dễ bị nhầm với đau dạ dày hay viêm ruột.

Dù "lặng lẽ" nhưng gánh nặng của tuyến tụy lại rất lớn:

Tiết ra enzyme để tiêu hóa lượng dầu mỡ, thịt thà nạp vào.

Tiết ra insulin để giữ ổn định lượng đường trong máu.

Ngày nào cũng tống nước ngọt có đường vào người chẳng khác nào bắt tuyến tụy phải "tăng ca" liên tục không được nghỉ. Bữa nào cũng ăn đồ chiên rán nhiều mỡ, tụy lại phải gồng mình tiết enzyme xử lý. Lâu dần, tuyến tụy bị viêm đi viêm lại, tế bào liên tục bị tổn thương rồi tự phục hồi, dẫn đến nguy cơ đột biến gen tăng vọt.

Bệnh người già đang "trẻ hóa" vì thói quen tích tụ

Ca bệnh này không phải là hiếm. Mới đây cũng có trường hợp một bé trai 14 tuổi vì học giỏi nên được bố mẹ thưởng bằng cách cho ăn gà rán 3–4 lần/tuần, Coca uống thay nước. Kết quả, bé tăng vọt lên hơn 100kg, cổ bị biến màu (dấu hiệu gai đen) và mắc tiểu đường khi mới dậy thì. Một trường hợp khác 12 tuổi cũng bị ung thư đại trực tràng giai đoạn muộn do thói quen nghiện nước ngọt và thực phẩm chế biến sẵn.

Không có thực phẩm nào ăn một miếng là gây ung thư ngay, mà nguy hiểm nhất chính là "hiệu ứng cộng dồn" :

Đường cao làm tụy kiệt sức + Chất béo gây mỡ nội tạng + Phụ gia trong thực phẩm chế biến sẵn tích tụ + Ít vận động = Bệnh lý vốn mất vài chục năm mới phát thì nay tích tụ xong chỉ trong mười mấy năm.

4 nguyên tắc vàng giúp cha mẹ bảo vệ sức khỏe cho con

Sự thương yêu đúng đắn không phải là đáp ứng khẩu vị của con vô điều kiện, mà là giúp con giữ vững ranh giới an toàn cho sức khỏe. Dù bận rộn đến đâu, cha mẹ cũng nên thuộc lòng những nguyên tắc cơ bản này:

Ranh giới nước uống: Tuyệt đối không cho con uống nước ngọt, nước ép đóng chai thay nước lọc. Nước đun sôi để nguội vẫn là chân lý.

Kiểm soát đồ chiên rán/thực phẩm chế biến sẵn: Gà rán, xúc xích, thịt hộp, mì ăn liền... chỉ nên ăn đổi vị thỉnh thoảng, tuyệt đối không dùng làm bữa chính hằng ngày.

Thay đổi đồ ăn vặt tại nhà: Chuẩn bị sẵn trái cây tươi, các loại hạt nguyên vị (hạnh nhân, óc chó, hạt điều...) để thay thế cho bim bim, bánh snack nhiều phụ gia.

Tăng cường vận động: Nhắc nhở và đồng hành cùng con vận động thể thao hằng ngày. Vận động giúp cơ thể giải phóng năng lượng và chuyển hóa chất dư thừa tốt hơn bất kỳ loại thuốc bổ nào.

Khẩu vị của trẻ là do cha mẹ định hình từ nhỏ. Đừng lấy nước ngọt, gà rán làm "phần thưởng" khiến trẻ nghĩ đó là món ngon xa xỉ. Cơ thể con trẻ không phải là chiếc hố không đáy để tống bất cứ thứ gì vào. Sự tặc lưỡi buông thả của cha mẹ hôm nay có thể trở thành mầm bệnh nguy hiểm cho con ngày sau.

Sức khỏe luôn là ưu tiên số một. Mất đi sức khỏe thì điểm số cao hay sự nuông chiều đến mấy cũng đều trở nên vô nghĩa.

Nguồn: Sohu