Ông nội cho cháu 3 tháng tuổi uống rượu khiến bé trai nôn ra máu, suy gan, nhập viện cấp cứu

Một vụ việc đau lòng vừa xảy ra tại Trung Quốc khi em bé 3 tháng tuổi phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) do suy gan cấp và xuất huyết dạ dày. Nguyên nhân bắt nguồn từ hành động bộc phát của người ông trong bữa tiệc gia đình.

Theo đó, trong lúc ngà ngà say, người ông đã lấy đũa chấm rượu trắng 52 độ quệt vào môi cháu. Thấy bé nhăn mặt lắc đầu, cho rằng hành động này "vui mắt", ông tiếp tục dùng thìa ăn dặm đút khoảng nửa thìa rượu cho cháu uống. Chỉ ít phút sau, em bé có biểu hiện tím tái, co giật và nôn ra máu tươi.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cho thấy bé bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng và suy gan cấp tính. Người mẹ sụp đổ hoàn toàn và quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau biến cố.

Những thảm kịch từ việc cho trẻ uống rượu

Đây không phải là trường hợp hiếm hoi. Việc người lớn dùng bia, rượu để trêu đùa trẻ nhỏ trên bàn ăn là thói quen xấu diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi, để lại những hậu quả tàn khốc:

Tổn thương não vĩnh viễn: Năm 2019 tại Hà Nam (Trung Quốc), bé trai 1 tuổi bị họ hàng cho uống khoảng 10ml rượu trắng dẫn đến tổn thương não vĩnh viễn. Tại Quảng Tây, một bé 2 tuổi mắc bệnh nghiêm trọng về thần kinh sau khi người bác cho uống 50ml rượu nếp.

Tử vong do ngộ độc cấp: Một người cha tại Tứ Xuyên do bị bạn bè xúi giục đã cho con 2 tuổi uống 100ml rượu trắng khiến bé tử vong tại chỗ. Cả 3 người xúi giục sau đó đều bị khởi tố về hành vi vô ý làm chết người.

Di chứng thần kinh: Nhiều trường hợp trẻ từ vài tháng đến 1,5 tuổi nhập viện vì chậm phát triển vận động, xuất huyết nội tạng chỉ vì vài giọt rượu, bia do người lớn hoặc khách quen vô tư đút thử.

Bác sĩ cảnh báo

Các chuyên gia y tế và Trung tâm Control và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) nhấn mạnh: Trẻ dưới 12 tuổi tuyệt đối không được tiếp xúc với cồn dưới bất kỳ hình thức nào.

Khả năng chuyển hóa kém: Khả năng giải độc cồn của gan trẻ em chỉ bằng 1/3 người lớn. Với trẻ 3 tháng tuổi, gan chỉ nặng khoảng 120g và lượng enzym phân giải cồn chưa bằng 10% so với người trưởng thành. Một lượng cồn nhỏ (0,5g) có thể mất tới 30 giờ để chuyển hóa hết — đồng nghĩa với việc nội tạng của trẻ bị "ngâm" trong chất độc suốt một ngày đêm.

Tổn thương não bộ không thể phục hồi : Hàng rào máu (máu - não) của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện. Cồn dễ dàng xâm nhập trực tiếp đầu độc tế bào thần kinh, gây tổn thương vĩnh viễn đến trí tuệ, khả năng nhận thức và hành vi.

Bỏng niêm mạc dạ dày : Lớp niêm mạc dạ dày của trẻ sơ sinh mỏng chưa đến 1mm. Rượu độ cao có thể gây bỏng, rách và thủng dạ dày ngay lập tức.

Nguy cơ tiềm ẩn về sau: Niêm mạc gan bị tổn thương ở tuổi sơ sinh thường không có biểu hiện rõ ràng ngay, nhưng có thể tiến triển thành xơ gan khi trẻ bước vào tuổi thiếu niên.

3 nguyên tắc "sống còn" cha mẹ cần ghi nhớ để bảo vệ con

Tuyên bố ranh giới đỏ: Không cho trẻ dưới 12 tuổi đụng vào bất kỳ thực phẩm hay sản phẩm nào chứa cồn (kể cả thuốc nước có cồn, rượu nếp, hay các món kho/hầm dùng rượu làm gia vị, vì nhiệt độ nấu nướng thông thường không thể làm bay hơi 100% lượng cồn).

Kiên quyết từ chối trên bàn ăn: Cha mẹ cần dứt khoát ngăn chặn, thậm chí "trở mặt" ngay lập tức nếu có người muốn dùng bia, rượu để đùa giỡn với con.

Không "cho ăn thử" sai cách: Theo các khuyến cáo dinh dưỡng, trẻ dưới 1 tuổi ngoài sữa mẹ và sữa công thức phù hợp thì không cần thêm bất kỳ gia vị (mối, đường) hay chất kích thích nào.

Đừng vì ngại ngùng hay sợ mất lòng người lớn mà đánh đổi cả tương lai và sức khỏe đời người của con trẻ.

Nguồn: Sohu