Cập nhật 5 xu hướng màu sắc trang phục hè năm 2023

Màu sắc trang phục góp phần quyết định đến độ trẻ trung và sành điệu của tổng thể outfit. Và mỗi một mùa mới đến, xu hướng màu sắc sẽ có sự thay đổi. Nếu như hè năm 2022, các tông màu sặc sỡ, nổi bật như hồng đậm, xanh đậm là xu hướng thì sang đến hè 2023, những gam màu nhẹ nhàng "lên ngôi". Xu hướng màu sắc 2023 không chỉ trẻ trung mà còn đảm bảo sự tinh tế và trang nhã cho người diện. Và muốn phong cách thêm ấn tượng, chị em hãy cập nhật ngay 5 tông màu xu hướng của năm 2023.

Màu xanh pastel

Không khó để nhận ra sự phủ sóng của trang phục màu xanh pastel trong mùa hè 2023. Màu sắc trang phục này gây ấn tượng ở nét năng động và trẻ trung.

Ngoài ra, người mặc cũng dễ dàng ghi điểm thanh lịch với outfit mang tông màu xanh pastel. Khi đi dạo phố, các nàng có thể chọn váy vải thô xanh pastel, áo thun hoặc áo len tăm mix với quần ống rộng để hoàn thiện phong cách. Nàng công sở đừng bỏ qua công thức áo sơ mi xanh pastel + quần âu hoặc quần jeans trắng. Cách mix đồ này sẽ giúp trẻ hóa style đi làm, đồng thời đảm bảo vẻ lịch sự, chuyên nghiệp.

Màu hồng pastel

Mặc đẹp với đồ màu hồng không hề khó, nếu chị em ưu tiên tông hồng pastel. Trang phục màu hồng nhạt luôn ghi điểm ở nét nữ tính và ngọt ngào. Vẻ ngoài của người diện cũng trở nên nổi bật hơn nếu áp dụng màu sắc trang phục này. Các quý cô sành điệu thường kết hợp những item màu hồng pastel với đồ màu trắng hoặc be. Như vậy, họ dễ dàng tạo nên set trang phục đầy tinh tế và sang xịn mịn. Ngoài ra, đồ màu hồng nhạt còn rất "ăn ảnh", chị em nên áp dụng trong những chuyến du lịch hoặc khi đi dạo phố, uống cà phê cuối tuần.

Màu trắng

Trang phục màu trắng là "siêu sao" đích thực trong mùa hè năm nay. Không chỉ mang đến cảm giác mát mẻ, dịu mắt trong những ngày hè nóng nực, trang phục màu trắng còn là "chìa khóa" để thăng hạng phong cách. Cụ thể, trang phục màu trắng không bao giờ lỗi mốt, mang đến cho bạn nét tinh tế và trang nhã. Chị em dễ dàng kết hợp item mang tông màu trắng với mọi món thời trang khác, và có được outfit hài hòa, trang nhã. Giữa vô vàn các item mang gam màu trắng, chị em nên đầu tư cho áo thun, áo sơ mi, quần âu, quần jeans và váy liền để mặc đẹp mọi lúc mọi nơi.

Màu be

Được ưa chuộng không kém trang phục màu trắng là các item mang tông màu be. Ưu điểm của trang phục màu be là sự trẻ trung, trang nhã nhưng không kém phần sang xịn mịn. Các quý cô sành điệu dành sự ưu tiên cho quần màu be. Đây là một mẫu quần rất dễ mặc, và là mảnh ghép của những outfit sành điệu, hút mắt. Bên cạnh quần màu be, các nàng đừng bỏ qua áo thun, áo len tăm hoặc áo sơ mi màu be đầy trang nhã.

Màu vàng nhạt

Tông màu vàng nhạt cũng đang phủ sóng street style của hội sành điệu. Khác với trang phục vàng đậm, đồ màu vàng nhạt dễ mặc hơn. Item này ghi điểm ở sự trẻ trung, nhưng cũng không kém phần dịu dàng, trang nhã. Vốn dĩ, item màu vàng nhạt đã nổi bật nên chị em hãy kết hợp cùng các món đồ màu trung tính, để tạo nên sự hài hòa cho tổng thể trang phục.

