Cặp mẹ con ''khuynh đảo tóp tóp'', mọi sự chú ý hướng vào vibe sáng bừng của bé gái lớp 1 cao 1m38

Hội chị em lúc nào cũng bảo nhau sau này nhất định sẽ phải sinh một cô con gái. Vì bé gái không chỉ đáng yêu, tình cảm, dịu dàng, nết na, thùy mị mà còn cùng mẹ diện hàng loạt đồ đôi điệu đà nữa. Nhìn vào loạt clip hai mẹ con diện đồ đôi dưới đây, hội chị em lại nức nở thêm "có con gái thích thế chứ", nhưng mọi sự chú ý hướng vào vibe sáng bừng của bé gái.

Hai mẹ con trong clip là chị Linh Thi và bé Cát An (biệt danh sữa, 7 tuổi). Trong khi mẹ Thi được khen cao ráo, vóc dáng 10 điểm thì vibe của Cát An khiến clip nổi bật hơn. Cô bé mới lớp 1 mà xinh xắn, trông như lớp 4, 5. Được biết, Sữa hiện đang cao 1m38, cao hơn nhiều so với các bạn cùng trang lứa.

Em bé và mẹ diện đồ đôi siêu đẹp

2 mẹ con vibe sáng bừng TikTok

Hai mẹ con diện đồ đôi xinh xỉu

"Mình vừa đi khám sức khoẻ tổng quát thì chiều cao của Sữa là: 1m38. Thật ra lúc mới sinh là con đã dài 52cm rồi. Từ hồi bầu bí, mình đã bổ sung vitamin khá đầy đủ. Và với chiều cao hiện tại của Sữa thì rất nhiều người đa nghi là xon bị dậy thì sớm nên mới cao, nhưng thực chất không phải, cứ 6 tháng/ lần là mình cho đi khám sức khoẻ tổng quát định kì. Cũng tầm soát các dấu hiệu dậy thì sớm, nhưng trộm vía là vẫn chưa có dấu hiệu gì cả.

Sữa có chế độ ăn đầy đủ chất, không kén ăn món nào. Lúc 1-6 tuổi thì uống sữa công thức theo độ tuổi và sữa tươi. Còn bây giờ thì con uống sữa tươi không đường là chính. Bên cạnh đó, con thích bơi, chạy nhảy, vận động cũng giỏi. Điều đặc biệt nhất có lẽ là con thường ngủ 1 giấc dài trên 10 tiếng/ lần chứ không ngủ lắt nhắt, có lẽ nhờ vậy mà chiều cao phát triển tốt", chị Thi chia sẻ.

Bé Sữa khen là xinh đẹp, cao ráo, có tiềm năng trở thành người mẫu sau loạt clip mặc đồ đôi cùng mẹ, nói về điều này, chị Linh Thi cho biết thực ra nhìn kĩ thì con không có nét nào quá nổi trội nhưng may mắn tổng quan khá hài hòa. Là con gái nên chị Thi cũng rất chăm chút cho con vẻ bề ngoài luôn sạch sẽ, gọn gàng, có lẽ nhờ điều đó mà con được mọi người khen.

"Mình không gây áp lực cho con là phải học giỏi hay như thế nào, nhưng mình rèn con tính tự giác, chủ động và cố gắng trong mọi việc con đang làm. Sữa tự chịu trách nhiệm mọi thứ, việc của mình là trò chuyện, động viên, cỗ vũ tinh thần thôi. Con tự nỗ lực, đạt kết quả nào mẹ cũng thấy hạnh phúc.

Từ nhỏ, mình cố gắng tập cho con tự làm hết mọi thứ trong khả năng, buộc con phải tự chủ động nói ra suy nghĩ của bản thân, muốn gì, cần gì, thì tự chủ động hỏi, xin phép, từ từ rồi con cũng quen... nhờ vậy mà tự lập hơn. Mình cũng cổ vũ con, không sợ sai, sai thì sửa... nên bé cũng tự tin hơn mỗi ngày.

Sữa không mê làm mẫu ảnh đâu, với Sữa nó chỉ là công việc cần làm để phụ giúp mẹ thôi. Con cũng có 1 khoản tiết kiệm từ công việc mẫu ảnh để tự mua sắm những thứ bé thích, nên là Sữa vui vẻ nhận lời trong khả năng của con.

Và mình cũng rèn được Sữa một tính rất hay, đó là 1 là từ chối thẳng từ đầu, 2 là khi đã nhận lời đồng ý làm thì phải cố gắng hết sức có thể", chị Thi chia sẻ.

Ngoài ra, vóc dáng của mẹ 1 con cũng được hội chị em khen nức nở. Bà mẹ trẻ cao tận 1m74, chiều cao mà nhiều người ao ước.

"Mình cũng có giai đoạn lên 72kg nên phải book mẫu ở ngoài chụp chung với Sữa để kinh doanh. Tuy nhiên, con có vẻ không thích, muốn chụp chung với mẹ hơn nên mình đã chọn cách giảm cân. Mình kiểm soát đồ ăn, lượng calo nạp vào cơ thể. Hiện tại mình chỉ còn 57kg thôi", bà mẹ trẻ trải lòng.