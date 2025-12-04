Cặp chị em tài phiệt hoàn hảo nhất K-pop xung đột vì chiếc túi hiệu

Nhân dịp kỷ niệm 16 năm debut của Krystal, Ralph Lauren mới đây đã giúp cô Đại sứ làm chủ 3 trang bìa digital của Harper's Bazaar Korea số tháng 12. Cùng với đó, video phỏng vấn đã được đăng tải trên kênh YouTube chính thức của tạp chí với tiêu đề: "Krystal bắt đầu ăn mặc đẹp từ khi nào? Hành trình thời trang của cô kể từ ngày ra mắt."

Tại đây, "công chúa băng giá" cũng bất ngờ tiết lộ câu chuyện thú vị về một lần từng khiến chị gái Jessica nổi giận vì chiếc túi hiệu "gặp nạn".

Nhìn lại những bức ảnh thửu nhỏ, Krystal chia sẻ phong cách của cô từ bé đã được định hướng bởi người mẹ có gu thẩm mỹ tuyệt vời và cả chị gái Jessica: "Khi xem lại ảnh thời thơ ấu, tôi nhận ra mẹ đã cho tôi mặc đẹp đến thế nào. Đến giờ tôi vẫn mặc một số quần áo của mẹ từ 20-30 năm trước. Chị tôi và tôi thường xuyên mặc đồ đôi. Tôi cũng mặc rất nhiều đồ "thừa kế" từ chị."

Khi được hỏi về hình ảnh tại buổi họp báo ra mắt phim The Heirs (Người Thừa Kế) năm 2013 Krystal chia sẻ: "Tôi 20 tuổi khi đóng vai Bona. Nhân vật này là con gái nhà giàu luôn phải mặc đồ hiệu, nên tôi tham khảo rất nhiều từ bộ phim truyền hình Mỹ 'Gossip Girl'..."

Và đây cũng là lúc câu chuyện drama túi hiệu được hé lộ. Krystal kể: "Tôi đã mượn một chiếc túi hiệu từ chị gái để quay phim. Nhưng đúng vào phân cảnh tôi dùng chiếc túi đó, có một người phải ném nó xuống sàn. Chị tôi thực sự đã rất giận khi xem cảnh phim ấy." - cô cười nói.

Jessica và Krystal Jung luôn được coi là cặp chị em hoàn hảo nhất làng giải trí Hàn Quốc. Cả hai không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, xuất thân giàu có, tài năng xuất chúng mà còn có gu thời trang đỉnh cao và thành công trong nhiều lĩnh vực.

Jessica từng theo đuổi đam mê thời trang khi thành lập thương hiệu BLANC & ECLARE. Với tham vọng xây dựng brand thời trang tầm cỡ quốc tế, Jessica đã có những năm đầu khởi nghiệp hết sức thành công, BLANC & ECLARE lên như diều gặp gió với hơn 60 cửa hàng trên khắp thế giới. Tuy nhiên, vì nhiều vấn đề pháp lý, từ vài năm nay thương hiệu của Jessica gần như đã "bốc hơi" khỏi thị trường. Trong khi đó, Krystal với vẻ ngoài lạnh lùng, trưởng thành và sang trọng đang thể hiện mình là lựa chọn đúng đắn với vị trí Đại sứ thương hiệu của Ralph Lauren.