Cảnh giác tai nạn sinh hoạt bất ngờ ở trẻ em

Ảnh: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Khoa Phẫu thuật Sọ mặt, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp nhận một bé gái 11 tuổi bị đa chấn thương sau khi ngã từ ban công tầng 2.

Theo gia đình, khi nghe chuông cửa, bé đứng tại ban công tầng 2 để quan sát phía dưới thì trượt chân và ngã. Sau tai nạn, trẻ được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu, khâu các vết thương vùng trán, cằm, sau đó được chuyển qua Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiếp tục điều trị.

Kết quả thăm khám, chẩn đoán hình ảnh cho thấy trẻ bị gãy trần ổ mắt phải, thành ngoài hai ổ mắt, gãy xương hàm trên Le Fort II, xương chính mũi; tổn thương dây thần kinh thị giác bên phải và gãy 1/3 dưới xương quay trái.

Tại bệnh viện, các bác sĩ phẫu thuật nắn chỉnh, kết hợp xương hàm trên, đồng thời cố định khớp cắn bằng vít neo và chun néo hàm.

Theo ThS, BS Nguyễn Quốc Mạnh, Khoa Phẫu thuật Sọ mặt, mục tiêu phẫu thuật là đưa các mảnh xương gãy về vị trí phù hợp, cố định vững xương hàm và phục hồi khớp cắn. Sau phẫu thuật, việc chăm sóc và phối hợp với gia đình có vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục của trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo gia đình cần chủ động phòng ngừa tai nạn cho trẻ tại ban công, cửa sổ và cầu thang. Lan can cần được kiểm tra thường xuyên, sàn nhà giữ khô ráo; không đặt bàn ghế hoặc vật dụng có thể trở thành điểm trèo sát ban công, cửa sổ. Trẻ cũng cần được hướng dẫn không nhoài người hoặc leo trèo tại những khu vực này.