Cảnh báo mẹ bỉm hết sức cẩn thận vì mùa KIẾN BA KHOANG đã đến

Miền Bắc đang bước vào mùa kiến ba khoang sinh sôi mạnh, đặc biệt khi thời tiết mưa nhiều và độ ẩm cao. Với những gia đình có con nhỏ, đây là giai đoạn cần cảnh giác cao độ vì chỉ một cái chạm nhẹ vào loài côn trùng nhỏ bé này cũng có thể khiến da trẻ bị phỏng rát, lở loét.

Vì sao kiến ba khoang nguy hiểm?

Kiến ba khoang có thân hình nhỏ, dài, màu đỏ – đen, thường bay vào nhà vào buổi tối nhờ ánh sáng đèn. Trong cơ thể chúng chứa độc tố pederin, mạnh gấp 15 lần nọc rắn hổ, nhưng không gây chết người. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với da, chất này sẽ làm da trẻ bị phồng rộp, bỏng rát, ngứa ngáy, thậm chí dễ bị nhiễm trùng nếu gãi nhiều.

Cách phòng tránh kiến ba khoang cho trẻ

Đóng cửa, kéo rèm khi bật đèn vào buổi tối để tránh thu hút kiến bay vào nhà.

Lắp lưới chống côn trùng tại cửa sổ, cửa ra vào.

Mặc quần áo dài tay cho con khi ngủ hoặc chơi gần khu vực có nhiều cây cỏ.

Vệ sinh nhà cửa thường xuyên, hạn chế nơi kiến có thể trú ẩn.

Nếu con lỡ tiếp xúc với kiến ba khoang

Không chà xát, không dùng tay giết kiến trên da vì dễ làm độc tố lan rộng.

Rửa ngay vùng tiếp xúc bằng nước sạch và xà phòng dịu nhẹ.

Chườm lạnh để giảm cảm giác nóng rát.

Bôi dung dịch sát khuẩn nhẹ (như dung dịch tím hoặc hồ nước).

Nếu bé nổi nhiều mụn nước, loét rộng, sưng tấy hoặc có dấu hiệu nhiễm trùng → đưa đi khám da liễu ngay để được điều trị kịp thời.

Lời nhắn gửi đến mẹ bỉm

Đừng chủ quan khi thấy một vết mẩn đỏ trên da con, đặc biệt trong mùa này. Hãy để ý môi trường sống, nhắc bé không chạm vào côn trùng lạ, và dạy bé rửa tay thường xuyên. Một chút cảnh giác hôm nay sẽ giúp con tránh được nhiều biến chứng khó chịu về sau.