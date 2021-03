Cảnh báo bệnh viêm não ở trẻ em

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, ngày 22/3, Khoa Nhi tiếp nhận bệnh nhi S.A.S., 6 tháng tuổi, trú tại Đức Hạnh, Bảo Lâm, Cao Bằng trong tình trạng sốt cao từng cơn, co giật, nôn, có dấu cổ cứng, trương lực cơ tăng nhẹ, trẻ bỏ bú, khóc yếu.

Trẻ bị viêm màng não. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám và làm các xét nghiệm trẻ được chẩn đoán: suy hô hấp/viêm màng não. Bệnh nhi đã được hội chẩn liên khoa và thống nhất chuyển tuyến Trung ương để điều trị.



Theo các bác sĩ, ổ chứa vi khuẩn não trong tự nhiên là ở người, do vậy nguồn lây bệnh chủ yếu là bệnh nhân và người lành mang vi khuẩn. Bệnh lây qua đường hô hấp do hít phải các giọt bắn của dịch tiết hô hấp có chứa mầm bệnh. Mọi người đều có cảm nhiễm với vi khuẩn não, nhóm tuổi nguy cơ mắc cao nhất là lứa tuổi nhà trẻ và cũng ở nhóm tuổi này số người lành mang vi khuẩn nhiều nhất.

Bệnh thường khởi phát đột ngột với những biểu hiện như sốt cao 39 - 40 độ C, có thể kèm rét run, mệt mỏi đau cơ, nôn, co giật. Trong trường hợp nặng, trẻ sẽ li bì, bỏ bú, bỏ chơi hoặc co giật và cuối cùng là hôn mê.

Các biểu hiện ban đầu rất giống với biểu hiện của bệnh cúm mùa, bệnh thường gặp vào mùa đông xuân. Bởi vậy, rất nhiều gia đình chủ quan và cho rằng con bị cúm nên không cho đi khám kịp thời. Vì vậy nếu trẻ có các biểu hiện như trên kèm theo đang có dịch do viêm não tại khu vực đang sinh sống, gia đình nên đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.

Để phòng bệnh viêm não, màng não và tránh lây lan trong cộng đồng, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt một số biện pháp sau:

Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân: thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, súc miệng, họng bằng các dung dịch sát khuẩn mũi họng thông thường.

Thực hiện tốt vệ sinh nơi ở, thông thoáng nơi ở, nơi làm việc.

Chủ động tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho trẻ, vaccine được tiêm tại các cơ sở y tế tiêm chủng dịch vụ.

Khi có biểu hiện sốt cao, buồn nôn và nôn, cổ cứng cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.