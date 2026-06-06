Càng ngắm style của Jessica Jung càng hiểu thế nào là "sang không cần cố"

Giữa thời đại mà xu hướng thời trang thay đổi liên tục từng ngày, không thiếu những outfit phủ kín logo hàng hiệu hay những màn lên đồ cầu kỳ để gây chú ý trên mạng xã hội. Thế nhưng có những người đẹp chẳng cần ăn mặc quá phô trương vẫn đủ khiến dân tình lưu ảnh học theo suốt nhiều năm. Và Jessica Jung chính là một trong số đó. Từ thời còn hoạt động cùng Girls' Generation cho tới hiện tại khi đã trở thành doanh nhân thời trang, Jessica luôn duy trì phong cách rất riêng: tối giản, thanh lịch nhưng đầy khí chất. Không chạy theo trend quá đà, không cố tạo hình cầu kỳ, cô vẫn luôn được xem là hình mẫu mặc đẹp của rất nhiều cô gái châu Á.

1. Casual luxury - Sang trọng không cần phô trương

Phong cách của Jessica thường được gói gọn trong hai cụm từ "casual luxury" và "effortless chic". Đó là kiểu sang trọng rất nhẹ nhàng, không cố phô bày sự xa xỉ nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được khí chất thanh lịch. Tủ đồ của cô không có quá nhiều item phức tạp, chủ yếu xoay quanh blazer, trench coat, quần suông, sơ mi trắng, áo len mỏng, denim hay boots basic. Tuy nhiên chính cách phối màu sắc, chất liệu và phụ kiện lại tạo nên tổng thể cực kỳ cuốn hút. Jessica gần như không mặc theo kiểu "gồng" thời trang, mà luôn mang tới cảm giác tự nhiên, thư thái nhưng vẫn rất có gu.

2. Công thức màu trung tính giúp outfit luôn "đắt tiền"

Một trong những điểm đặc trưng nhất trong style của Jessica là bảng màu trung tính. Cô đặc biệt yêu thích các gam trắng kem, be, nâu, xám, đen hoặc denim xanh nhạt. Đây đều là những màu sắc mang cảm giác thanh lịch và không bao giờ lỗi mốt. Nhờ vậy, outfit của Jessica luôn tạo cảm giác rất "đắt", dù không cần quá nhiều họa tiết nổi bật. Ví dụ như những set đồ gần như chỉ xoay quanh màu trắng, nữ idol vẫn khiến tổng thể không hề đơn điệu bằng cách kết hợp nhiều chất liệu khác nhau như cotton mềm mại, linen phóng khoáng hay da thuộc lạnh lùng. Chính sự hòa trộn tinh tế này khiến outfit có chiều sâu hơn hẳn. Đây cũng là tinh thần rất đặc trưng của phong cách old money hiện đại: thay vì gây chú ý bằng màu sắc rực rỡ, sự sang trọng đến từ chất liệu và cách phối hợp hài hòa.

3. Hiểu rõ vóc dáng nên mặc đồ basic vẫn cực kỳ cuốn hút

Không chỉ giỏi phối màu, Jessica Jung còn rất hiểu cơ thể mình. Cô gần như không bao giờ cố chạy theo những xu hướng không phù hợp. Blazer luôn có độ oversized vừa phải để tạo cảm giác thoải mái mà không bị nuốt dáng. Quần suông được cắt may gọn gàng để kéo dài đôi chân. Váy áo cũng ưu tiên phom mềm mại thay vì bó sát cầu kỳ. Chính sự "vừa đủ" này giúp phong cách của Jessica luôn có cảm giác thư thái nhưng vẫn chỉn chu. Đây cũng là điều khiến nhiều cô gái châu Á đặc biệt yêu thích style của cô: dễ ứng dụng nhưng vẫn rất tinh tế. Dù chỉ mặc sơ mi trắng với jeans hay áo len mix quần suông, Jessica vẫn tạo được khí chất rất riêng.

4. Phụ kiện tối giản nhưng nâng tầm toàn bộ outfit

Một điểm thú vị khác là Jessica cực kỳ tiết chế trong việc dùng phụ kiện. Thay vì layering quá nhiều món đồ, cô chỉ nhấn nhá nhẹ bằng dây chuyền mảnh, khuyên tai ngọc trai nhỏ hoặc đồng hồ kim loại tối giản. Đôi khi chỉ cần thêm chiếc khăn lụa buộc lên quai túi hay quanh cổ, tổng thể outfit đã trở nên tinh tế hơn hẳn. Túi xách cô lựa chọn cũng thường là các thiết kế mini tote hoặc handbag dáng cứng cáp, không quá to và luôn hài hòa với outfit. Về giày dép, Jessica đặc biệt yêu thích loafers và boots. Loafers giúp tổng thể trẻ trung, thoải mái hơn, trong khi boots lại tăng thêm khí chất thời thượng rất đặc trưng. Chính sự tiết chế vừa đủ trong phụ kiện đã khiến outfit của cô luôn sang mà không phô trương.

5. Càng đơn giản lại càng khiến người khác muốn học theo

Điều đáng nói là phong cách của Jessica không bị giới hạn bởi hoàn cảnh. Dù xuất hiện ở sân bay, quán cà phê, sự kiện thời trang hay trong những chuyến du lịch đồng quê, cô vẫn giữ được tinh thần thanh lịch rất riêng. Có lúc nữ idol diện denim cùng boots cao bồi, mang cảm giác như vừa trở về từ một chuyến roadtrip mùa hè. Khi khác, cô lại xuất hiện với trench coat và ankle boots chuẩn quý cô Pháp. Dù thay đổi hình ảnh liên tục, tổng thể vẫn luôn mang đậm dấu ấn "Jessica style". Có lẽ cũng vì vậy mà suốt nhiều năm qua, phong cách của cô chưa bao giờ lỗi thời. Giữa thời đại mà nhiều người cố gắng mặc thật nổi để thu hút sự chú ý, Jessica Jung lại chọn hướng đi ngược lại: tối giản hơn, tinh tế hơn và tập trung vào việc hiểu rõ bản thân. Và cũng chính nhờ điều đó, cô trở thành hình mẫu thời trang mà càng nhìn lâu càng thấy cuốn hút.

Có lẽ điều khiến phong cách của Jessica Jung được yêu thích suốt nhiều năm không nằm ở việc cô sở hữu quá nhiều hàng hiệu đắt đỏ, mà là cách cô biến những món đồ cơ bản trở nên có khí chất riêng. Từ bảng màu trung tính, phom dáng tối giản cho tới cách dùng phụ kiện tiết chế, tất cả đều cho thấy sự hiểu rõ bản thân và gu thẩm mỹ rất ổn định. Đây cũng chính là lý do style của Jessica luôn mang cảm giác "càng nhìn càng sang", không bị lỗi thời dù xu hướng có thay đổi liên tục. Với nhiều cô gái châu Á, cô vẫn là hình mẫu lý tưởng cho phong cách thanh lịch, hiện đại và tinh tế theo kiểu không cần phải cố gắng quá nhiều vẫn đủ nổi bật.