Căng: Hot girl váy vàng bị ghét nhất show hẹn hò đối đầu với chị ruột Jisoo

Giữa bối cảnh ngành công nghiệp thời trang có những bước chuyển dịch mạnh mẽ, nhà đài tvN vừa chính thức "thả xích" chương trình thực tế mới toanh mang tên Kill It: Style Creator War (tựa Việt: Kill It: Slay Tới Bến) vào tối ngày 12/5/2026. Thay vì đi theo lối mòn của các show sống còn dành cho nhà thiết kế hay người mẫu truyền thống, Kill It hướng ống kính đến những người thực sự dẫn dắt xu hướng, giao tiếp với công chúng và kiến tạo nên văn hóa thời trang đại chúng.

Quy mô của show diễn khiến người xem phải choáng ngợp ngay từ tập một với một sàn runway khổng lồ, quy tụ 100 It-girl nóng bỏng nhất, từ các Đại sứ thương hiệu, siêu mẫu cho đến các đại influencer. Chỉ tính sương sương, tổng lượng người theo dõi trên mạng xã hội của 100 cô gái này đã chạm mốc 43 triệu followers.

Ngồi ở ghế ban giám khảo là dàn cố vấn sừng sững được chia theo các Label: Jang Yoo Joo, Lee Jong Won, Cha Jeong Won, Shin Hyun Ji, Ahn Ah Reum và Yang Gaeng. Đặc biệt, sự xuất hiện của nhiếp ảnh gia đẳng cấp quốc tế Iko Be - ông xã của siêu mẫu thế giới Choi Sora - trong vai trò giám đốc chuyên môn càng đẩy áp lực của các thí sinh lên mức "báo động đỏ".

Màn lộ diện của 100 thí sinh được dàn dựng công phu không khác gì một sàn diễn thời trang đẳng cấp quốc tế. Chương trình chính thức mở màn đầy hứng khởi với người mẫu Jae In và khép lại đầy kịch tính với thí sinh thứ 100 - Choi Mina Sue. Cô chính là mỹ nhân từng "làm mưa làm gió" và chiếm sóng vị trí Top 1 chủ đề thị phi suốt 3 tuần liên tiếp trong show hẹn hò đình đám Single’s Inferno 5 (Địa ngục độc thân 5) hồi đầu năm. Ngay khi "hot girl váy vàng" xuất hiện ở vị trí chốt hạ để hoàn thành đội hình, dàn đối thủ đã phải bàn tán xôn xao, thậm chí bất bình thốt lên: "Thế này chẳng phải là gian lận hay sao?" vì sức nóng truyền thông quá lớn mà cô mang lại.

Đánh giá về sự xuất hiện của mình, Mina Sue gây bất ngờ với tuyên bố: "Công việc hiện tại của tôi là... thất nghiệp vì vừa mới tốt nghiệp đại học" . Dù thừa nhận bản thân gặp không ít áp lực do không học chuyên ngành thời trang, cựu ngôi sao show hẹn hò vẫn thẳng thắn bộc lộ tham vọng: "Tôi biết cách làm bật lên các điểm nhấn. Tôi đến đây để chứng minh: Tôi là Choi Mina Sue và mục tiêu của tôi là giành vị trí Quán quân".

Tuy nhiên, trong một chương trình sinh tồn khốc liệt nơi số phận của các ứng cử viên nặng ký bị phân định rõ ràng ngay trên sân khấu, thực tế đã vả cho "hot girl thị phi" một gáo nước lạnh. Bước vào vòng thử thách chính thức đầu tiên mang tên "Ăn ảnh" (Photogenic) - nơi 100 cô gái phải tự phối đồ trong vòng 60 phút để chinh phục các tay máy dưới sự giám sát của Iko Be, áp lực đào thải bị đẩy lên mức tàn khốc khi chỉ có đúng 50% thí sinh được giữ lại.

Tại đây, Choi Mina Sue đầy tự tin chọn cho mình từ khóa quyền lực "No.1". Thay vì vội vã lao lên sân khấu như các đối thủ đang tranh nhau từng giây, cô thong thả đứng đợi và thực hiện một màn catwalk đầy chiến thuật từ dưới khán đài để tạo bước đệm. Bước đi đầy sức hút của cô nhanh chóng chiếm trọn sự chú ý và độc chiếm tiếng bấm máy liên thanh của 40 nhiếp ảnh gia, khiến giám khảo Lee Jong Won phải trầm trồ: "Tất cả các ống kính camera đều đang dồn vào cô ấy".

Thế nhưng, hào quang của "Số 1" ngắn chẳng tày gang. Ngay khi đối thủ Tiarra Torelli bước ra với màn chơi màu sắc đỉnh cao, đám đông nhiếp ảnh gia đang vây quanh Mina Sue bỗng rút đi như một trận thủy triều để lao sang săn đón người mới. Chứng kiến sự quan tâm bốc hơi trong chớp mắt, Mina Sue phải bước xuống sân khấu với gương mặt tràn đầy cay đắng và tổn thương lòng tự trọng. Nữ influencer thẳng thắn thú nhận: "Khi tất cả sự chú ý dành cho tôi đều đổ dồn về phía cô ấy, tôi không muốn ở lại sân khấu đó một giây nào nữa. Điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của tôi".

Sự khốc liệt chưa dừng lại ở đó khi chương trình chính thức giới thiệu một "át chủ bài" được giấu kín khác: Kim Ji Yoon - chị gái ruột của Jisoo (BLACKPINK). Vốn nổi tiếng từ trước nhờ sở hữu nhan sắc chuẩn diễn viên không hề thua kém cô em gái siêu sao, sự xuất hiện của Ji Yoon tại một show thời trang sống còn đã đẩy kỳ vọng của khán giả lên mức đỉnh điểm. Giới truyền thông nhận định, Kim Ji Yoon chính là "vũ khí tối thượng" sở hữu cả visual lẫn lượng fan base hùng hậu, sẵn sàng đối đầu trực diện và đè bẹp sự kiêu ngạo của Choi Mina Sue trong các vòng đấu tới.

Tuy nhiên, ở vòng đấu đầu tiên này, mẹ 2 con xinh đẹp cũng chưa nhận được sự chú ý từ các tay săn ảnh. Khi Kim Ji Yoon bước lên sân khấu, cô nhanh chóng nhận ra mình không nhận được nhiều sự chú ý từ các nhiếp ảnh gia thậm chí khi gọi lớn: "Làm ơn chụp ảnh cho tôi đi. Ôi không, tôi phải làm gì đây?"

Tuy nhiên, ngay cả tư thế bất ngờ đó cũng không thu hút được nhiều ống kính, càng lúc càng xấu hổ, Ji Yoon phản ứng bằng cách nói: "Điều này không hiệu quả, điều này không hiệu quả. Tôi rất xấu hổ," trước khi rời khỏi sân khấu.

Như lời nhận xét đanh thép của siêu mẫu Shin Hyun Ji: "Những người từng rất rầm rộ trên mạng xã hội, vào đến đây hoàn toàn bị vô hình" . Kill It: Style Creator War đã chứng minh đây không phải là nơi dành cho những bộ lọc ảo ảnh, và cuộc chiến vương quyền giữa hot girl thị phi Choi Mina Sue cùng chị ruột Jisoo hứa hẹn sẽ còn nhiều cú bẻ lái giật gân trong những tập tiếp theo.

Ảnh: Internet, chụp màn hình