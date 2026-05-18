Thời gian gần đây, nhan sắc của Quỳnh Nga liên tục trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội. Đỉnh điểm chính là hình ảnh tại sự kiện mới đây, nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo khác lạ: gương mặt cứng, biểu cảm kém tự nhiên bởi đường nét mất đi nhiều sự mềm mại. Nhiều ý kiến cho rằng visual của mỹ nhân sinh năm 1988 đã thay đổi quá nhiều, ngày càng lạm dụng thẩm mỹ khiến phong độ nhan sắc giảm sâu. Mới đây, Quỳnh Nga tiếp tục bị cho là lạm dụng app khi đăng tải khoảnh khắc đi nghỉ dưỡng cùng hội chị em. Sau nhiều bình luận của netizen, nữ diễn viên cũng không ngại đáp trả một cách thẳng thắn.

Quỳnh Nga chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ trong kỳ nghỉ cùng hội bạn thân gồm diễn viên Quỳnh Kool, Thanh Vân Hugo... (Nguồn: TikTok)

Trước những ý kiến cho rằng hình ảnh đăng tải quá "ảo", dùng app điều chỉnh đến mức khác xa ngoài đời, Quỳnh Nga không né tránh mà bày tỏ quan điểm của bản thân. Nữ diễn viên để lại bình luận rằng "ai giờ mà không dùng app chứ". Với cô, việc sử dụng app để làm đẹp là chuyện phổ biến. Khi một số cư dân mạng so sánh nhan sắc cô hiện tại với thời "cá sấu chúa", Quỳnh Nga cũng phản hồi "20 năm rồi sao như hồi đấy được em!". Diễn viên VTV còn công khai luôn giao diện trên mạng của cô là do trang điểm kỹ và dùng app.

Quỳnh Nga thẳng thắn đáp trả khi bị chê sống ảo. Nữ diễn viên còn hài hước bình luận chỉnh app không giống ngoài đời để mọi người đỡ nhận ra luôn.

Quỳnh Nga liên tiếp phản hồi những bình luận tranh cãi nhan sắc.

Trước đó, diện mạo của Quỳnh Nga từng khiến mạng xã hội dậy sóng khi những khoảnh khắc tham dự sự kiện được chia sẻ rộng rãi. Nữ diễn viên lộ rõ gương mặt sưng, đặc biệt ở vùng má và khóe miệng. Nhan sắc hiện tại của Quỳnh Nga còn bị đánh giá là "gương mặt thẩm mỹ đại trà" khi mất đi những nét riêng từng giúp nữ diễn viên ghi dấu ấn với công chúng. Không chỉ nhan sắc, phong cách thời trang của Quỳnh Nga cũng gặp phải không ít ý kiến trái chiều. Những outfit điệu đà, bồng xoè với màu sắc nổi bật bị cho là không còn phù hợp với độ tuổi, thậm chí khiến hình ảnh của nữ diễn viên trở nên sến súa.

Quỳnh Nga bị đánh giá xuống sắc trong lần xuất hiện gần đây với gương mặt sưng và cứng, trang phục không phù hợp.