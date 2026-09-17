Cẩn trọng: Trẻ bị viêm phổi hít sau khi sặc sữa

Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang

Bé L.H.G.A., 12 tháng tuổi, nặng 10,5 kg, được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang (Đồng Tháp) sau một cơn sặc sữa.

Trước đó khoảng 3 ngày, trẻ sốt và ho, được điều trị ngoại trú. Khoảng 5 giờ trước khi đến bệnh viện, trong lúc uống sữa, trẻ bất ngờ sặc, tím tái và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công cấp cứu. Sau xử trí ban đầu, trẻ được chuyển tuyến để tiếp tục điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, trẻ tỉnh nhưng có biểu hiện mệt, được chẩn đoán viêm phổi hít, sặc sữa và viêm thanh quản.

Qua khai thác thói quen ăn uống, bác sĩ nhận thấy trẻ thường bú lượng sữa khá nhiều, tốc độ nhanh, có cữ chỉ kéo dài khoảng 5 phút. Theo các bác sĩ, khi trẻ bú quá nhanh hoặc lượng ăn không phù hợp, trẻ có thể đầy bụng, ọc sữa. Nếu sữa trào ngược vào đường thở, nguy cơ sặc và viêm phổi hít có thể tăng lên.

Bác sĩ cũng lưu ý gia đình cần theo dõi chế độ dinh dưỡng của trẻ dựa trên nhu cầu và sự phát triển tổng thể, không chỉ chú trọng vào việc tăng cân. Với trẻ tăng cân nhanh, phụ huynh nên trao đổi với nhân viên y tế để được đánh giá chế độ ăn và lượng sữa phù hợp.

BSCKII Võ Loan Anh, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, khuyến cáo không nên ép trẻ bú khi đã có dấu hiệu no, đồng thời cần theo dõi trẻ trong suốt quá trình bú. Sau khi bú, nên giữ trẻ ở tư thế phù hợp và quan sát các biểu hiện như ọc, nôn, ho hoặc khó chịu.

Khi trẻ đột ngột ho sặc, tím tái, khó thở hoặc lừ đừ sau khi ăn, uống, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được cấp cứu và đánh giá.

Sau 10 ngày điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi, sức khỏe bé G.A. ổn định và được xuất viện.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo việc chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ cần phù hợp với nhu cầu, khả năng tiêu hóa và quá trình phát triển của từng trẻ; đồng thời cần chú ý cách cho trẻ ăn, uống để hạn chế nguy cơ sặc.