Cận Tết chàng trai đi làm tóc và cái kết “thảm hoạ", 3 triệu người tò mò xem

Cận Tết là thời điểm nhiều người tranh thủ tân trang diện mạo, mong kịp đón năm mới với một giao diện chỉn chu hơn thường ngày. Không chỉ phái đẹp tất bật mua sắm, làm tóc như trẩy hội, mà cánh mày râu cũng bắt đầu nhập cuộc làm đẹp. Ngoài quần áo mới, một mái tóc gọn gàng, hợp xu hướng được xem là bước nâng cấp ngoại hình nhanh gọn nhất. Thế nhưng, giữa cao điểm cận Tết, không phải ai bước ra khỏi tiệm tóc cũng giữ được nụ cười trọn vẹn.

Điển hình là mới đây, trên trang TikTok cá nhân, một anh chàng đã chia sẻ câu chuyện đi làm tóc đón Tết đầy sự "sang chấn tâm lý", nhanh chóng hút hơn 3 triệu lượt xem. Loạt ảnh đăng tải của anh chàng khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng, cho rằng: không có so sánh không có đau thương!

Cụ thể, kiểu tóc mà anh chàng lựa chọn là tóc chia ngôi và uốn xoăn nhẹ. Trong lúc ngồi làm tóc ở tiệm, mọi thứ vẫn "cũng cũng", tạm yên tâm. Thậm chí khi làm xong, về đến nhà, mái tóc còn giữ được độ xoăn nhẹ đúng như ảnh mẫu ban đầu. Chỉ có điều, cảm giác ổn áp ấy hóa ra chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, bởi "thảm họa" thật sự đang chờ phía sau.

Mái tóc của anh chàng sau khoảng 30 phút về nhà bắt đầu bung xoè theo cách không ai lường trước. Phần mái xoăn nhẹ lúc còn ở tiệm nhanh chóng "biến hình", cong vểnh sang hai bên, nhìn thoáng qua lại gợi nhớ đến style uốn xoăn quen thuộc của các bà, các mẹ ngày xưa. Trớ trêu nhất là khi so sánh với mái tóc thẳng ban đầu, diện mạo "tóc đẹp ăn Tết" như hai phiên bản đối lập, khiến dân tình không khỏi bật cười vì khác nhau một trời một vực.

Một số bình luận của CĐM: - Kiếp nạn làm tóc hoá ra không phải của riêng chị em phụ nữ - Cười khùng luôn - Kinh nghiệm uốn tóc bao năm thì nên đi uốn trước Tết 1-2 tháng để còn kịp sửa - Chủ thớt bây giờ đi duỗi luôn thì vẫn kịp "cứu tóc" đó - Ơi là trời, xem ảnh cười nửa ngay luôn - Có thể là Tết này ở lì trong nhà không ra ngoài chơi

Lời khuyên khi làm tóc dịp Tết

Cuối năm muốn làm tóc ăn Tết thì một lưu ý quan trọng là đừng đợi sát ngày mới ra tiệm. Làm sớm vài tuần sẽ có thời gian quan sát tóc "vào nếp" thế nào, lỡ có lệch form hay không hợp mặt thì vẫn kịp chỉnh sửa. Với phái nam, việc cứu nguy thường đơn giản hơn: gội đầu thường xuyên để tóc xẹp bớt độ phồng, sấy đúng hướng, dùng thêm sáp hoặc pomade để tạo form gọn gàng là đã cải thiện được kha khá. Riêng các chị em sở hữu mái tóc dài càng nên cẩn trọng, bởi tóc càng dài thì độ xoăn, độ phồng và hư tổn càng dễ lộ rõ. Làm sớm, chăm dưỡng kỹ và đừng ngại trao đổi kỹ với thợ sẽ giúp hạn chế tối đa cảnh "khóc ròng" khi Tết đã cận kề!

TikTok @hairvan73