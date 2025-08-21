Cận cảnh nhan sắc của mẹ 4 con Joyce Phạm ở tuổi 26, mới sinh xong mà xinh đẹp cỡ này thì "hợp đẻ" quá rồi

Joyce Phạm, tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh , là con gái cả của đại gia ngành nhựa nổi tiếng Việt Nam Minh Nhựa (Phạm Trần Nhật Minh) . Cô được nhiều người biết đến khi xuất hiện trong các sự kiện cùng gia đình, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính và phong cách sống sang chảnh đúng chất “rich kid”.

Tuy sinh ra trong nhung lụa, Joyce lại được khen ngợi là người sống giản dị, hiền lành và khá kín tiếng hơn so với hình ảnh thường thấy ở con nhà đại gia.

Năm 2019, Joyce Phạm kết hôn cùng chồng là Tâm Nguyễn, một doanh nhân trẻ và kín tiếng. Đám cưới của cặp đôi từng gây xôn xao mạng xã hội vì độ xa hoa, với dàn siêu xe khủng xuất hiện cùng dàn khách mời đình đám. Sau hôn nhân, Joyce nhanh chóng trở thành mẹ bỉm với cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Hiện tại, Joyce Phạm đã là mẹ của 4 con . Các bé nhà Joyce thường được chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm nhờ ngoại hình đáng yêu và cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.

Dù là “con nhà giàu”, Joyce luôn thể hiện sự chu toàn trong vai trò làm mẹ, dành nhiều thời gian chăm sóc và nuôi dạy con cái. Cô cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình ấm áp, chứng minh rằng bên cạnh danh xưng “ái nữ đại gia Minh Nhựa”, cô còn là một người vợ, người mẹ hết sức tận tâm.

Mới đây, trên trang cá nhân của minh, Joyce Phạm và chồng đã đăng tải những hình ảnh trong bữa tiệc kỉ niệm 6 năm ngày cưới.

"17.08.2019 — 17.08.2025 Happy 6th proposal anniversary to us

6 năm kể từ ngày anh ngỏ lời 6 năm kể từ cái ngày em nói 'đồng ý'".



Joyce Phạm sinh năm 1999, năm nay vừa tròn 26 tuổi nhưng đã là mẹ của 4 thiên thần nhỏ. Các con của cô lần lượt là Jayden (sinh năm 2020), Jayla (sinh năm 2022), Jayson (sinh năm 2024) và một bé mới sinh vào tháng 6/2025, tên là Jayric.

Mới sinh bé ut Jayric được hơn 3 tháng nhưng dân tình phải trầm trồ trước nhan sắc của bà mẹ 4 con này. Cô vẫn trẻ trung xinh đẹp với vóc dáng thon gọn, làn da trắng trẻo mịn màng. Dường như sau lần sinh thứ 4 này, thần thái của hot mom này còn rạng rỡ, sáng ngời hơn nữa.

Trong suốt quá trình mang thai bé Jayric, Joyce Phạm không tăng cân quá nhiều, các đường nét trên giương mặt cũng không có sự thay đổi là bao. Thậm chí vào ngày sinh nở, cô vẫn rạng ngời, chỉ có chút lo lắng hồi hộp lộ ra trong những bức ảnh ở phòng sinh mà thôi.

Ngay sau khi sinh em bé, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng như chưa từng trải ra thời gian mang thai. Mặc dù đã 4 lần sinh đẻ nhưng Joyce Phạm vẫn khoẻ khoắn, tham gia các sự kiện và dành rất nhiều thời gian chăm sóc 4 thiên thần nhỏ của mình.

Dân tình còn đùa rằng ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa có vẻ như "hợp đẻ" quá, càng bầu bì chửa đẻ lại càng đẹp lên thế này cơ mà!