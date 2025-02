Cam thường quét vội qua visual 1 nữ tài phiệt, bức hình bỗng hot vô lý

Thành công vang dội của tác phẩm Queen Of Tears với vai diễn nữ tổng tài Hong Hae In chính là cú hích mang danh tiếng và nhan sắc của Kim Ji Won bay cao vượt ngoài mong đợi. Sau bộ phim, từ một vẻ đẹp được nhận xét là xứng đáng viral hơn nữa, Kim Ji Won đã thật sự bước ra ánh sáng với 2 bản hợp đồng Đại sứ đắt giá của BVLGARI và The Whoo. Cũng nhờ màn tái xuất này, công chúng mới hiểu hơn về tính cách của nữ diễn viên, khác với hình tượng xa cách trên màn ảnh, người đẹp "lowkey", hướng nội lại vô cùng đáng yêu, ấm áp ngoài đời.

Cách đây không lâu 1 bức hình "cam thường" chụp vội Kim Ji Won bỗng viral đến khó hiểu, các nền tảng như X và Xiaohongshu đều ghi nhận hàng triệu lượt xem và hàng chục nghìn tương tác. Netizen khắp nơi đều nhận xét đã bị hạ gục bởi nhan sắc không phải dạng vừa của Hong Hae In ngoài đời.

Bức ảnh do người hâm mộ chụp vội Kim Ji Won khi tiến đến nhận quà lại hot đến khó tin. Chất lượng ảnh không cao, khung cảnh cũng rất bình thường chỉ có điều visual của Kim Ji Won lại phát sáng và nụ cười thì trìu mến đến tan chảy.

Không còn là nữ tổng tài cao ngạo, Kim Ji Won trong khoảnh khắc đời thường đẹp dịu dàng, ấm áp và sang trọng (Nguồn @yashswnie_).

Khi ngắm lại khung hình này, các cư dân mạng Việt Nam cũng phải trầm trồ: "Không phải ảnh tạp chí ư?".

Được biết moment đắt giá trên xuất hiện hồi tháng 10/2024 khi Kim Ji Won bất ngờ đánh úp một buổi công chiếu phim. Nữ diễn viên lập tức trở thành tâm điểm của ống kính truyền thông với nhan sắc "xinh yêu" vô đối nhờ đôi má hồng cool tone và làn da trắng mướt.

Làn da trắng hồng, căng mướt giúp nữ diễn viên ngoài 30 tuổi vẫn hay được gọi là "em bé" của các fan.

Thời trang của nhân vật Hong Hae In cũng đã phần nào chứng minh Kim Ji Won là một báu vật nếu tấn công mảng thời trang. Lựa chọn bộ cánh all-black "kín cổng cao tường" nhưng sang trọng và cá tính là điều không phải bàn cãi khi Kim Ji Won tạo điểm nhấn cho "cây đen" tưởng chừng nhàm chán, bằng 2 món đồ da cao cấp cấp là túi xách The Row và boots cao cổ của Farfetch.