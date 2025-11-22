Cam thường gây thất vọng của bạn gái Đức Phạm, Diệp Lâm Anh lập tức được gọi tên

Vũ Thúy Quỳnh hiện là một trong những người đẹp thu hút độ thảo luận mạnh mẽ trên MXH, đặc biệt là sau khi lộ mối quan hệ tình cảm với doanh nhân Đức Phạm – chồng cũ của Diệp Lâm Anh. Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 vốn gây ấn tượng bởi đường nét sắc sảo, phong thái tự tin cùng hình thể chuẩn chỉnh xứng danh "nữ hoàng lookbook" một thời. Thế nhưng, tại một sự kiện gần đây, visual của mỹ nhân sinh năm 1998 dưới ống kính cam thường lại gây thất vọng ngoài mong đợi. Làn da kém mịn, gương mặt thiếu sắc và tổng thể kém rạng rỡ khiến nhiều người không khỏi bất ngờ, thậm chí còn khó tìm được lời khen cho nàng hậu ở dưới phần bình luận.

Cam thường gây thất vọng của Vũ Thùy Quỳnh tại sự kiện mới đây. (Nguồn: saobizeverywhere)

Xuất hiện tại sự kiện, Vũ Thúy Quỳnh mất điểm với gương mặt lộ rõ sự hốc hác, các đường nét thiếu đầy đặn khiến tổng thể trở nên mệt mỏi và kém sức sống hơn hẳn so với hình ảnh long lanh thường thấy. Làn da của nàng hậu cũng để lộ nhiều khuyết điểm, bị rỗ ở phần chân váy, tổng thể da xỉn màu, thiếu sự rạng rỡ. Layout makeup sắc với gam son đỏ đậm cùng kiểu tóc búi gọn gàng lại vô tình làm gương mặt người đẹp trông càng góc cạnh, gầy gò. Cô diện áo dài đỏ truyền thống, kín đáo cùng phụ kiện tóc ton sur ton để hoàn thiện tạo hình.

Vẻ ngoài gầy gò cùng làn da kém hoàn hảo khiến Vũ Thúy Quỳnh mất điểm trước ống kính.

Khó tìm được lời khen dưới phần bình luận sau màn xuất hiện gây thất vọng của Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024.

Trước khi công khai mối quan hệ với doanh nhân Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh từng nhiều lần gây sốt mỗi khi xuất hiện với vẻ đẹp sắc sảo, cuốn hút cùng vóc dáng quyến rũ, 3 vòng cực chuẩn. Qua ống kính cam thường, nàng hậu vẫn nhận được nhiều lời khen từ sắc vóc đến thần thái.

Nàng hậu cũng từng không ít lần tự tin khoe mặt mộc trên sóng livestream, khẳng định "không filter". Trạng thái làn da của người đẹp lúc này khá tốt, tươi tắn, sáng và ít khuyết điểm.