5 sữa tắm thơm như nước hoa và còn "vuốt ve" làn da, tắm xong mềm mịn cả ngày

Tìm được một chai sữa tắm vừa thơm như nước hoa, vừa không làm khô da luôn là điều khiến nhiều người đau đầu. Không ít sản phẩm mang lại mùi hương dễ chịu nhưng lại khiến da căng rít, còn các loại dịu nhẹ thì lại thiếu độ lưu hương. Dựa trên trải nghiệm cá nhân và đánh giá tích cực từ cộng đồng làm đẹp, dưới đây là 5 loại sữa tắm hương nước hoa giúp bạn vừa sạch, vừa mềm, vừa thơm lâu mà không lo mất độ ẩm.

1. Little Dream Garden Body Wash - Hương thơm tinh tế, dưỡng ẩm vượt trội

Little Dream Garden từ lâu đã nổi tiếng với các sản phẩm mang mùi hương sang trọng theo phong cách niche. Dòng sữa tắm của hãng gây ấn tượng bởi kết cấu gel mềm, tạo bọt dịu nhẹ và hoàn toàn không làm da khô căng. Thành phần chứa nhiều chất dưỡng ẩm như glycerin, chiết xuất hoa và dầu thực vật, phù hợp với cả da khô hoặc da nhạy cảm. Mùi hương đặc trưng của hãng thường là sự kết hợp giữa hoa - gỗ - trái cây, nhẹ nhàng nhưng vẫn sang. Khi dùng xong, da mềm hơn và thơm tự nhiên như bạn vừa xịt một lớp nước hoa mỏng. Em nó lưu hương ổn định khoảng 3-4 giờ trên da, rất phù hợp để dùng hằng ngày.

Nơi mua: Little Dream Garden

2. The Body Shop British Rose Shower Gel - Mùi hoa hồng chuẩn "nàng thơ"

Nếu bạn yêu những mùi hoa hồng thanh khiết, nữ tính, thì không thể bỏ qua British Rose của The Body Shop. Đây là một trong những dòng bán chạy nhất của hãng nhờ hương thơm tự nhiên, không nồng gắt. Sữa tắm dạng gel trong suốt, rửa sạch tốt nhưng không hề làm da mất đi độ ẩm. Chiết xuất cánh hoa hồng hữu cơ giúp làm dịu và mềm da, tạo cảm giác thư giãn như bước vào vườn hồng sau mưa. Điểm cộng lớn là sản phẩm không chứa parabens hay dầu khoáng, phù hợp với mọi loại da. Sản phẩm lưu hương nhẹ nhàng khoảng 2-3 giờ, lý tưởng cho những ai thích hương thơm tinh tế, không quá đậm.

Nơi mua: The Body Shop

3. Watercome Fragrance Shower Gel - Thơm lâu, giá mềm

Watercome là dòng sữa tắm Tây - Trung gây sốt thời gian gần đây nhờ khả năng lưu hương lâu bất ngờ dù giá rất dễ chịu. Sản phẩm có nhiều mùi hướng đến phong cách nước hoa cao cấp: tươi mát, thanh lịch hoặc ngọt ngào quyến rũ. Kết cấu gel sệt giúp làm sạch nhẹ nhàng, để lại lớp da mềm và ẩm sau khi tắm nhờ bổ sung dưỡng chất từ thực vật. Điều khiến nhiều người yêu thích là mùi hương bám da lên tới 4-5 giờ, thậm chí lâu hơn nếu dùng kèm lotion cùng dòng. Đây là lựa chọn phù hợp cho những bạn muốn hương nước hoa "xịn" nhưng giá phải chăng, không gây khô rát khi dùng mỗi ngày.

Nơi mua: Watercome

4. L'Occitane Shower Gel - Sang trọng, tinh tế, dưỡng da tốt

Nhắc đến sữa tắm thơm sang thì không thể thiếu L'Occitane. Dòng shower gel của hãng có nhiều lựa chọn mùi hương nổi tiếng như Cherry Blossom, Verbena hay Shea. Kết cấu mềm, tạo bọt vừa phải, làm sạch êm và dưỡng ẩm tốt nhờ các chiết xuất thiên nhiên đặc trưng của L'Occitane. Sau khi tắm, da để lại cảm giác mịn và mượt, hoàn toàn không bị căng rít như nhiều loại hương nước hoa khác. Mùi thơm chuẩn phong cách Pháp - thanh lịch, đằm và tinh tế. Lưu hương trên da khoảng 3 giờ, nhưng nếu kết hợp với lotion hoặc perfume cùng bộ sẽ tăng độ bám mùi đáng kể. Đây là sản phẩm phù hợp cho những ai thích trải nghiệm spa tại nhà và yêu sự sang trọng.

5. Innisfree My Perfumed Body Cleanser - Thanh nhẹ, lành tính, cực phù hợp dùng mỗi ngày

Nếu bạn muốn một loại sữa tắm dịu nhẹ, không gây kích ứng và có nhiều lựa chọn hương thơm tự nhiên, Innisfree My Perfumed Body Cleanser là cái tên lý tưởng. Sữa tắm dạng gel, rửa sạch vừa đủ, không gây mất nước nhờ kết hợp các thành phần làm mềm từ thiên nhiên - đúng tinh thần "lành tính kiểu Hàn Quốc". Hương thơm của dòng này đa dạng, từ hoa cỏ, trái cây đến mùi phấn baby. Lưu hương không quá mạnh, chỉ khoảng 1-2 giờ, phù hợp với người thích hương nhẹ, dùng được cả buổi sáng và buổi tối. Vì công thức dịu nhẹ nên rất thích hợp cho da khô, da nhạy cảm hoặc người không thích cảm giác "bị bám" hương quá lâu.

Nơi mua: Innisfree

Nếu bạn đang tìm một chai sữa tắm vừa sạch, vừa thơm lâu mà không gây khô da, 5 sản phẩm trên đều là lựa chọn đáng thử. Little Dream Garden dành cho người thích mùi sang kiểu niche, The Body Shop cho ai mê hương hoa hồng, Watercome là lựa chọn thơm lâu giá mềm, L'Occitane hướng đến sự cao cấp còn Innisfree phù hợp với người thích sự dịu nhẹ. Chỉ cần chọn đúng mùi hợp với phong cách của bạn, việc tắm rửa mỗi ngày cũng sẽ trở thành một khoảnh khắc thư giãn tuyệt vời.