Cách tự nhiên để tăng size vòng 1 của phụ nữ

Bạn có biết kích thước ngực của một phụ nữ trung bình thay đổi 6 lần trong suốt cuộc đời. Ngực to hay nhỏ phần lớn phụ thuộc vào gen di truyền, lối sống và trọng lượng cơ thể của bạn. Các bước tiến trong y tế đã giúp nhiều người có một bộ ngực đẹp như mong muốn, nhưng kèm theo đó là chi phí tốn kém và những tiềm ẩn rủi ro khác.

Trước khi nhờ cậy đến bàn tay của các bác sĩ, vẫn có những cách khác để chúng ta đạt được mong muốn của mình. Hãy tập thể dục đúng cách, tuân thủ một lối sống nghiêm ngặt, ăn uống đúng cách, các kỹ thuật xoa bóp cũng là những cách bạn có thể áp dụng để có bộ ngực đầy đặn và săn chắc hơn cũng như tăng kích thước của chúng. Có nhiều cách tự nhiên mà bạn có thể thử, không chỉ không có tác dụng phụ mà còn tiết kiệm chi phí:

1. Luyện tập

Tập thể dục thường xuyên và đúng cách giúp bạn có một bộ ngực đẹp.Tập tạ, các bài tập cường độ cao hoặc một số bài tập nhất định cũng có thể giúp săn chắc cơ ngực và các mô vú, góp phần mang lại hình dáng đẹp của vòng 1. Điều quan trọng là các bài tập này rất dễ thực hiện ở nhà và không cần dùng quá nhiều thiết bị hỗ trợ. Duy trì kỹ thuật phù hợp, tuân thủ kỷ luật và thực hiện thường xuyên có thể giúp bạn tiến gần hơn đến kết quả mong muốn.

Đây là một số bài tập dễ thực hiện:

Chống đẩy: Không chỉ tốt cho cơ tam đầu, chống đẩy còn giúp tăng cường sức mạnh của cơ ngực nằm bên dưới bầu ngực. Ban đầu, bạn có thể thấy bài tập này hơi mệt, vì vậy hãy bắt đầu với 2-3 hiệp chống đẩy trong một ngày, mỗi hiệp 10 cái và tăng số lượng lên khi cơ thể đã quen với bài tập.

Crunches: Crunches làm giảm mỡ bụng và tăng cường cơ bụng. Một khi cơ bụng săn chắc, sẽ giúp ngực nở và đầy đặn hơn. Nằm ngửa, đầu gối cong và bàn chân đặt trên sàn. Đặt tay của bạn dưới đầu của bạn. Nâng vai và lưng trên lên khỏi sàn. Bạn nên tập trung mắt về phía trần nhà.

Wall up: Wall up dành cho những phụ nữ cảm thấy việc chống đẩy khó và mệt mỏi. Cũng giống như chống đẩy, bạn phải đẩy người vào tường, giơ chân thẳng áp sát tường. Wall up giúp tăng cơ ngực săn chắc và tăng kích thước ngực.

Tập ngực với tạ: Bài tập này cũng làm săn chắc các mô vú và tăng cường cơ ngực. Điều quan trọng cần lưu ý là bạn nên thực hiện bài tập này với những quả tạ dễ nâng. Nằm trên ghế dài với tạ trên mỗi tay. Bàn chân đặt chắc chắn trên sàn. Đẩy tạ lên sao cho cánh tay của bạn qua vai và lòng bàn tay hướng lên. Đưa các quả tạ trở lại ngang vai và lặp lại.

2. Ăn uống

Chế độ ăn uống đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành cơ thể, trong đó có việc phát triển một bộ ngực đẹp:

Sữa: Uống sữa góp phần vào sự phát triển của các mô vú. Sữa bò giàu estrogen, progesterone và prolactin, những chất cần thiết để sản xuất sữa ở phụ nữ, do đó cũng tăng cường kích thước ngực.

Rau lá xanh: Để có bộ ngực lớn hơn, hãy bổ sung các loại rau lá xanh trong chế độ ăn hàng ngày của bạn. Những loại rau này cũng là một nguồn cung cấp sắt và canxi. Hầu hết, các loại rau lá xanh không chứa phytoestrogen giúp tăng mô vú, nhưng giúp ngực săn chắc. Một lý do khác để ăn rau lá xanh là chúng ngăn cản quá trình sản xuất testosterone nam giới ở phụ nữ. Điều này cân bằng nội tiết tố trong cơ thể của phụ nữ.

Các loại hạt: Chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn, các loại hạt rất cần thiết để phát triển các mô vú.

Đậu nành: Đậu nành chứa phytoestrogen, loại hormone đóng vai trò quan trọng trong phát triển ngực. Đậu nành cũng chứa isoflavone, chống lại các gốc tự do và tế bào ung thư có thể phát triển trong các mô vú.

Một số cách khác

Để ngực phát triển thích hợp, điều cần thiết là phải chọn đúng áo ngực. Kích cỡ áo ngực đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tình trạng chảy xệ và giúp ngực săn chắc. Một cách khác để có được bộ ngực lớn hơn là mát xa. Xoa bóp vú của bạn ít nhất một lần một ngày. Điều này làm tăng lưu thông máu, dẫn đến sự lưu thông của các hormone và tăng kích thước ngực./.