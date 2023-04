Cách giữ an toàn cho trẻ khi ở chung cư

Bất kể bạn sống ở đâu, với tư cách là cha mẹ, điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an toàn cho con mọi lúc. (Ảnh: ITN).

Dưới đây là một số lợi thế của việc nuôi dạy trẻ trong căn hộ chung cư và lý do tại sao bạn nên cân nhắc việc xây tổ ấm của mình trong nhà cao tầng:

Cha mẹ có thêm thời gian cho con

Sống trong một ngôi nhà riêng cách xa nơi làm việc sẽ lấy đi những giờ phút quý giá của bạn với con cái. Điều này đặc biệt quan trọng đối với trẻ mới biết đi - luôn thích có thời gian gắn kết với cha mẹ.

Nếu bạn sống trong một căn hộ chung cư gần nơi làm việc, bạn có thể về nhà sớm và dành nhiều thời gian hơn cho con. Thay vì lãng phí thời gian và năng lượng khi tham gia giao thông, bạn sẽ được ở nhà để chơi và tạo ra những kỷ niệm vui vẻ với con.

Nhiều địa điểm vui chơi cho trẻ em gần chung cư

Sống trong một chung cư cao tầng cho phép bạn và những đứa con mới biết đi tận dụng tối đa cuộc sống thành phố. Hầu hết các chung cư ngày nay đều nằm ở những vị trí chiến lược, với nhiều công viên rộng mở, khu vui chơi và triển lãm rất lý tưởng cho trẻ em khám phá.

Gần phòng khám và bệnh viện: Nếu bạn có con nhỏ, bạn sẽ biết tầm quan trọng của việc có các phòng khám và bệnh viện gần đó. Vì các tòa nhà cao tầng hầu hết nằm ở khu vực đô thị nên bạn có thể tin tưởng trẻ được chăm sóc y tế ngay lập tức nếu cần.

An toàn và bảo mật: Là cha mẹ, sự an toàn của con là ưu tiên hàng đầu của bạn. Đó chắc chắn là những gì một căn hộ cung cấp.

Các căn hộ cung cấp an ninh 24/7, với những người bảo vệ lưu động kiểm tra trong và xung quanh khu vực trong khi bạn ngủ yên vào ban đêm. Các tòa nhà cao tầng cũng được trang bị camera quan sát, các tính năng an toàn cháy nổ và các tiện nghi rất quan trọng đối với sự an toàn.

Tiện nghi thân thiện với trẻ em: Trẻ mới biết đi thích khám phá và vui chơi. Đặc biệt, chúng rất thích bể bơi. Hãy tưởng tượng con bạn sẽ hạnh phúc biết bao nếu tòa nhà bạn đang sống có bể bơi dành riêng cho trẻ em.

Cách giữ an toàn cho trẻ mới biết đi ở chung cư

Mặc dù nhiều chung cư cao tầng ngày nay được thiết kế để phục vụ cho các gia đình có trẻ em, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể để con mình chơi đùa mà không cần giám sát.

Dưới đây là một số lời khuyên để làm cho căn hộ của bạn an toàn với trẻ mới biết đi:

Để nội thất cách xa lan can ban công

Vì sống ở nhà cao tầng có nghĩa là sống trong một không gian hạn chế, con bạn có thể muốn trèo qua lan can ban công để nhìn rõ hơn ra ngoài trời. Điều đó khiến con gặp nguy hiểm. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng ban công nhà bạn không có đồ nội thất để con không có bất cứ thứ gì để trèo lên.

Kiểm tra khoảng trống lan can

Nếu ban công nhà bạn có lan can, hãy đảm bảo rằng khoảng cách giữa các thanh không quá 10 cm. Điều này sẽ giúp ngăn không cho trẻ lọt vào giữa các thanh.

Bạn cũng cần lưu ý rằng, nếu ban công cao hơn một mét so với mặt đất thì nó phải có rào chắn. Trên thực tế, ngay cả khi bạn không sống trong một căn hộ chung cư cao tầng nhưng có sân thượng ở tầng hai trong nhà thì ban công cũng phải có lan can.

Khóa cửa ban công

Nếu bạn không có kế hoạch ra ban công để hít thở không khí trong lành, hãy khóa cửa. Nếu có thể, hãy cài đặt hai loại khóa khác nhau.

Đừng quên rằng bạn có một đứa trẻ mới biết đi và trẻ thường nghĩ ra cách làm việc riêng của mình. Trẻ cũng có thể tìm ra ổ khóa!

Thường xuyên kiểm tra an toàn

Sống trong một căn hộ chung cư, mối quan tâm hàng đầu của bạn khi nói đến sự an toàn là ban công. Vì ban công ở ngoài trời và chịu sự hao mòn của thời tiết nên bạn phải thường xuyên kiểm tra và đảm bảo rằng chúng không có vết nứt hoặc rỉ sét có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của con và gia đình bạn.