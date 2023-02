Làm thế nào để ngôi nhà của bạn an toàn hơn cho trẻ?

Bảo vệ bếp

Trẻ mới biết đi dường như đặc biệt quan tâm đến các thiết bị nhà bếp và những gì đang nấu trên bếp. Bạn nên mua các tấm bảo vệ bếp để ngăn trẻ em không thể chạm vào đầu đốt hoặc kéo xoong, chảo xuống và bị bỏng nặng.

Khóa cửa an toàn

Cách dễ nhất để giữ con bạn tránh xa những căn phòng hoặc tủ nguy hiểm là cài khóa cửa an toàn cho trẻ em. Điều này có thể đặc biệt hữu ích cho các phòng như phòng tắm, phòng giặt và cửa ra vào ban công. Nói đến phòng tắm, đặc biệt khuyến khích bảo vệ cửa phòng tắm, vì con bạn có thể bắt gặp thiết bị điện, chẳng hạn như máy sấy tóc và tiếp xúc với nước. Nếu bạn sở hữu một tầng hầm, việc trang bị một trong những biện pháp bảo vệ cửa đáng tin cậy cho cửa tầng hầm của bạn là điều bắt buộc, vì việc đi xuống cầu thang càng gây ra nhiều nguy hiểm cho trẻ.

Giường ngủ

Nếu con bạn vẫn còn là một em bé hoặc trẻ mới biết đi, một trong những mẹo an toàn trong nhà đầu tiên mà bạn phải xem xét là mua thanh vịn giường. Trong khi ngủ hoặc chơi bên trong giường trẻ sơ sinh, trẻ thường di chuyển từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Trong quá trình này, chúng có thể dễ dàng rơi khỏi giường nếu không có thanh chắn giường thích hợp. Các thanh vịn phải được làm bằng vật liệu chắc chắn, bền và gắn chặt vào giường, đồng thời lớp bảo vệ phải đủ dày để loại trừ nguy cơ chấn thương cũng như để tạo sự thoải mái tối đa cho em bé.

Nắp đậy phích cắm ổ cắm

Phích cắm ổ cắm rất nguy hiểm ngay cả đối với người lớn. Đây là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của các bậc cha mẹ khi có một em bé đang bò ở nhà. Do chiều cao thấp, các ổ điện cực kỳ dễ tiếp cận đối với những trẻ mới biết đi ngay lập tức muốn đặt một ngón tay vào lỗ hổng bí ẩn đó. Đây là lý do tại sao an toàn cho trẻ em trong nhà không thể được coi là hoàn chỉnh nếu không có nắp đậy ổ cắm đảm bảo an toàn cho từng ổ cắm trong nhà của bạn. Ngoài mục đích an toàn, việc sử dụng chúng gần như cũng khiến ngôi nhà của bạn trở nên thẩm mỹ hơn.

Bảo vệ góc

Các cạnh sắc của bàn cà phê, ngăn kéo và đồ nội thất khác có thể gây thương tích nghiêm trọng. Trẻ sơ sinh, đặc biệt là trong giai đoạn bò, thường di chuyển từ trên ghế sa lông xuống sàn nhà. Trẻ mới biết đi thích khám phá từ đồ đạc này sang đồ đạc khác. Miếng bảo vệ cạnh ngăn trẻ em bị thương nếu chúng va vào các cạnh sắc của bàn uống cà phê. Ngoài ra, trong vài năm qua, một số thiết bị bảo vệ được thiết kế tuyệt vời đã có mặt trên thị trường. Thậm chí còn có những mô hình có đèn chiếu sáng để con bạn có thể dễ dàng phát hiện ra nguy hiểm và tránh xa nó.

Khóa ngăn kéo

Khóa ngăn kéo và tủ rất hữu ích vì trẻ mới biết đi thích khám phá và mở mọi ngăn kéo trong nhà. Các ngăn kéo, đặc biệt là những ngăn có thể chứa một số vật sắc nhọn, chẳng hạn như bút chì, dao cạo râu, gương hoặc hộp thủy tinh phải được bảo vệ bằng khóa ngăn kéo.

Bộ bảo vệ ngón tay kẹt cửa

Bạn nên cân nhắc việc lắp thiết bị bảo vệ ngón tay cho các tay nắm cửa để ngăn những đứa trẻ nhỏ của bạn bị kẹt ngón tay khi đóng cửa. Những miếng bảo vệ ngón tay này có hai loại… một miếng xốp ngăn cửa đóng lại để ngón tay của trẻ không bị kẹt hoặc một tấm chắn hoặc tấm che cho phép bạn đóng cửa hoàn toàn nhưng chặn khoảng cách giữa cửa để con bạn không thể đưa ngón tay vào khe hở.

Dây đai chống lật đồ đạc

Các trường hợp trẻ em bị thương hoặc tử vong vì bị đè bởi TV hoặc tủ quần áo bị lật úp xảy ra thường xuyên hơn bạn có thể tưởng tượng. Những loại chấn thương này thường liên quan đến chấn thương nghiêm trọng ở ngực và đầu. Đầu tư một chút kinh phí vào dây đai chống lật để đảm bảo an toàn cho con trẻ của bạn khi chúng ở trong nhà. Bạn có thể gắn những dây đai này vào TV, tủ đựng quần áo, giá sách hoặc bất cứ thứ gì nặng có thể lật nhào nếu trẻ nắm và kéo. Chúng được gắn vào mặt sau để chúng hoàn toàn khuất tầm nhìn và không ảnh hưởng đến trang trí nhà của bạn.

Chốt cửa sổ

Bạn không bao giờ được để con mình một mình gần cửa sổ đang mở. Hơn nữa, nếu bạn có một đứa trẻ mới biết đi, bạn nên cân nhắc việc lắp chốt cửa sổ vì trẻ ở độ tuổi này có thể rất hiếu động và chúng có thể tự mở cửa sổ để ra ngoài ban công hoặc hành lang, điều này thực sự rất nguy hiểm đối với con trẻ./.