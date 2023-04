Cách đặt tên con trai họ Phạm để mang lại bình an, thịnh vượng

Việc đặt tên là cực kỳ quan trọng đối với cuộc đời của mỗi em bé. Cái tên là thứ theo con cả đời nên ba mẹ cần lựa chọn những cái tên cho con trai có nghĩa, dễ gọi, không đặt những tên dễ gây hiểu lầm. Dưới đây là một số gợi ý đặt tên con trai họ Phạm hợp phong thuỷ, mang lại bình an và thịnh vượng.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Internet)

Danh sách tên con trai họ Phạm thể hiện sự thông minh, sáng trí sau này sự nghiệp thành công: Phạm Bình Minh; Phạm Bảo Long; Phạm Bảo Minh; Phạm Bảo Nam; Phạm Chí Bảo; Phạm Chấn Hưng; Phạm Chấn Phong; Phạm Duy Anh; Phạm Duy Bách; Phạm Duy Khang; Phạm Duy Khánh; Phạm Anh Khoa; Phạm Anh Khôi; Phạm Anh Kiệt; Phạm Anh Minh; Phạm Anh Quân; Phạm Anh Tuấn; Phạm Anh Tài; Phạm Anh Vũ; Phạm Anh Đức; Phạm Bảo An; Phạm Bảo Anh; Phạm Bá Duy; Phạm Bình An; Phạm Quý Bình; Phạm Văn Tường; Phạm Minh Anh; Phạm Thái An; Phạm Hoàng Bách; Phạm Thiên Phú; Phạm Hải Du; Phạm Nhật Anh; Phạm Thiên Anh; Phạm Thoại Anh; Phạm Nhất Trung; Phạm Nhật Hoàng; Phạm Trung Quân; Phạm Thái Quân; Phạm Thiên Bảo; Phạm Hoàng Anh.

Ba mẹ vẫn còn băn khoăn bố họ Phạm đặt tên con là gì hợp phong thủy? Ba mẹ không thể bỏ qua những cái tên bé trai sau đây: Phạm Đức Phước; Phạm Hoàng Nam; Phạm Hoàng Băng; Phạm Bá An; Phạm Ngọc Minh; Phạm Ðức Toàn; Phạm Huy Hoàng; Phạm Ðăng Khoa; Phạm Khôi Nguyên; Phạm Xuân Trường; Phạm Thiên Phúc; Phạm Trung Kiên; Phạm Mạnh Hùng; Phạm Minh Anh; Phạm Bảo Long; Phạm Phúc Lâm; Phạm Quang Vinh; Phạm Hữu Thiện; Phạm Thái Sơn; Phạm Quốc Bảo; Phạm Gia Hưng; Phạm Minh Triết; Phạm Minh Tâm; Phạm Hải Tâm; Phạm Hoàng Hải; Phạm Nam Anh; Phạm Hùng Cường; Phạm Minh Quang; Phạm Thanh Tùng.

Một vài cái tên hay gặp nhiều may mắn ba mẹ có thể đặt tên cho con trai họ Phạm cũng rất hợp mệnh: Phạm Hoàng Hải Nam; Phạm Hoàng Thiên Tùng; Phạm Hoàng Thái Ngân; Phạm Nguyễn Hùng Cường; Phạm Lê Gia Bách; Phạm Hoài Tùng; Phạm Hoàng Duy Bách; Phạm Hoài Nam; Phạm Thiên An; Phạm Thái Hùng; Phạm Hùng Dũng; Phạm Duy Thoại; Phạm Hoàng Thiên Khôi; Phạm Thái Phúc; Phạm Tiến Lộc; Phạm Quý Thọ; Phạm Khánh Tường; Phạm Quý Khang; Phạm Lê Gia Bảo; Phạm Hoàng Thiên Bảo; Phạm Minh Tùng; Phạm Tùng Lâm Anh; Phạm Hoàng Quý Tôn; Phạm Hoàng Quý Bình; Phạm Nguyễn An Khang; Phạm Nguyễn Minh Châu; Phạm Thái Chung; Phạm Quý Lộc; Phạm Bảo Bình; Phạm Lê Gia Hưng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!