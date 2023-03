Đặt tên thật cho con là Doraemon vì bố mẹ quá mê nhân vật chú mèo máy dễ thương

Đối với cha mẹ, việc lựa chọn tên con cái bao giờ cũng mang ý nghĩa riêng, đặc biệt là mong muốn về tương lai tốt đẹp cho con mình. Vì cái tên rất quan trọng và sẽ gắn bó theo con cái suốt một đời, cha mẹ thường chú trọng kỹ lưỡng trong việc đặt tên sao cho thật phù hợp.

Chị Hà Linh và anh Tony Do hiện đang sống tại Paris, Pháp. Sau khi em bé chào đời, anh chị quyết định đặt tên con là Doraemon. Cái tên này cũng trùng với nhân vật hoạt hình nổi tiếng là chú mèo máy Nhật Bản.

"Chúng mình là fan cuồng của nhân vật Doraemon, ba họ Đỗ nhưng trong tiếng Pháp viết không dấu (ba quốc tịch Pháp) nên là Do, từ 2020 khi mong muốn có con hai ba mẹ đã nghĩ sẽ gọi con là Doraemon như một biệt danh thôi nhưng tự dưng con lại xuất hiện và sinh ra trong năm 2023, chính vì vậy từ tên nick name ba mẹ quyết định đặt tên thật của con là Do Raemon luôn.

Năm 2023 là năm Quý Mão, tuổi Mèo, là một sự trùng hợp khá hay ho. Ngoài ra, Raemon còn có ý nghĩa là Wise protector (ý chỉ một người luôn nghiêm túc, ý chí trong cuộc sống, luôn bảo vệ người khác) trong tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Hà Lan, chính vì ý nghĩa này ba mẹ quyết định khai sinh em là Do Raemon", chị Linh bật mí.

Bố và em bé Doraemon.

Ở Việt Nam, những cái tên như Doraemon thường được sử dụng để làm biệt danh nhiều hơn nên việc chị Linh quyết định đặt tên thật cho bé khiến nhiều người thắc mắc. Giải đáp về vấn đề này, bà mẹ 1 con cho biết thực ra trong suy nghĩ của chị và gia đình thì mỗi cá thể đều khác biệt nhau, chính vì vậy cũng không quá lo ngại về vấn đề khác biệt.

Đối với sự trêu chọc từ phía bạn bè thì ở môi trường nào và độ tuổi nào, dù bạn khác biệt hay không khác biệt thì cũng đều tồn tại những rào cản, quan trọng nhất vẫn là củng cố cho con sự tự tin, sự tin tưởng từ phía gia đình để khó khăn nào con cũng có sức mạnh nội tại vượt qua bất kì điều gì đang chờ đón phía trước.

"Trước đây đi học ở Việt Nam, mình thấy những cái tên bình thường nhiều người đặt như tên Dương cũng bị các bạn chế thành một cái tên rất không hay. Nếu chỉ vì sợ hãi bị trêu chọc hay lo lắng không thành công mà không dám làm một việc gì đó thì mình nghĩ cuộc đời sẽ chẳng thể làm được gì. Đối với gia đình thì ông bà sau khi nghe ý nghĩa của tên thấy khá hay và cũng đồng tình đặt tên con như vậy", chị Linh trải lòng.

Vợ chồng chị Linh

Hiện tại em bé nhà chị Linh đã được 2 tuần tuổi, trộm vía ngoan ngoãn, ăn ngủ tốt. Ông xã chị Linh cũng đã dần thành thạo việc chăm sóc cho bé để bà mẹ trẻ có thêm thời gian nghỉ ngơi. "Hai vợ chồng mình mong muốn có em bé từ năm 2020 nhưng lúc đó chưa may mắn có được, mải cuốn theo công việc đến giữa năm 2022, chúng mình quyết định xin nghỉ 3 tháng để đi thụ tinh nhân tạo do cũng đã trên 30 và 2021 đã 1 lần tưởng đậu thai nhưng không thành.

Sau khi về Việt Nam để khám hiếm muộn, hai ba mẹ chưa kịp đến khám thì phát hiện ra mẹ đã mang thai bé. Lịch khám hiếm muộn cuối cùng lại biến thành lịch khám thai. Từ ngày có con, mình quyết định nghỉ hẳn việc, chúng mình trước đó đã cùng nhau đi thiền, sau khi có con thì hai vợ chồng cùng nhau học thai giáo, tối đi làm về bố bé lại đọc sách cho con nghe từ trong bụng mẹ", chị Linh chia sẻ thêm.