Các sản phẩm dầu gội khắc phục tóc bết và da đầu nhờn vào mùa hè mà nàng nào cũng cần biết

Mùa hè có lẽ là nỗi ám ảnh đối với những chị em da dầu nhờn. Sợ nhất là vừa gội đầu xong, vừa đi ra ngoài đường một lúc mà tóc đã... bết. Tóc bết là do tuyến dầu nhờn trên da hoạt động mạnh, kéo theo phần chân tóc và cả sợi tóc bị nhờn rít.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do các tuyến bã nhờn có thể chịu những ảnh hưởng của môi trường bên ngoài như thời tiết, khí hậu. Bên cạnh đó còn do yếu tố di truyền, mất cân bằng hormone hay thậm chí là do chăm sóc tóc không đúng cách.

Giải pháp hữu hiệu và tức thời nhất để kiểm soát tình trạng tóc dầu là lựa chọn loại dầu gội thích hợp. Các nàng có thể tham khảo các sản phẩm dầu gội dưới đây nhé!

Các loại dầu gội thích hợp với tóc bết dầu

Combo dầu gội, dầu xả TRESemmé Keratin Smooth

Nếu sở hữu mái tóc nhanh bết thì cặp dầu gội và xả dòng Keratin Smooth của nhà Tresemmé sẽ là lựa chọn lý tưởng. Sản phẩm có nồng độ sulfate thấp nên khá lành tính. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa vitamin và keratin giúp phục hồi tình trạng tóc thương tổn, làm sạch bã nhờn, dầu thừa trên da đầu và khỏi bụi bẩn nơi thân tóc.

Nhờ công thức Hydrolyzed Keratin nên các dưỡng chất được thấm sâu hơn, có khả năng thay thế lượng protein đã mất để hồi phục mái tóc thơm mềm, bóng mượt như được bước ra từ salon.

Dầu gội khô Tsubaki

Trong thời gian đợi lần gội đầu kế tiếp, các nàng có thể dùng dầu gội khô, đây là cách giúp hạn chế bã nhờn tiết quá nhiều. Dầu gội khô Tsubaki là sản phẩm dạng xịt không cần sử dụng nước chính là giải pháp rất tiện dụng.

Sản phẩm với sự kết hợp độc đáo giữa trà xanh, bạc hà và nhiều thành phần khác giúp loại bỏ hoàn toàn dầu nhờn và mùi khó chịu từ da đầu và tóc, giúp tóc mềm mượt, cảm giác sảng khoái mát lạnh tức thì. Các nàng có thể tìm mua trên Lazada để nhận giá tốt nhé!



Dầu gội Pantene Pro-V Micellar

Dầu gội Pantene Pro-V Micellar có chiết xuất tảo biển với công thức giàu pro-vitamin, có khả năng làm sạch mà không làm khô da đầu, đồng thời chăm sóc tóc hiệu quả.



Sản phẩm ứng dụng công nghệ Micellar để làm sạch da đầu và mái tóc hiệu nghiệm, nhưng không gây tổn thương hay bòn rút độ ẩm. Dầu gội này sẽ khắc phục tình trạng tóc bết dính, giúp chị em duy trì được mái tóc và da đầu sạch sẽ trong nhiều ngày.

Dầu gội dược liệu Thái Dương 7

Công thức của lọ dầu gội thuần Việt này chứa đầy các thành phần dược liệu từ thiên nhiên, bao gồm: cỏ ngũ sắc, bồ kết, hương nhu, mần trầu, núc nác, xuyên tâm liên, tang bạch bì… nên cực kỳ lành tính, thân thiện với tóc và da đầu.

Sản phẩm giúp giảm thiểu tình trạng gàu ngứa, và duy trì được mái tóc sạch sẽ, thơm tho trong nhiều ngày, đồng thời duy trì độ mềm mượt mà không cần dầu xả. Mùi hương của sản phẩm được nhận xét là dễ chịu, thơm mùi thảo dược.

Dầu gội Thorakao Garlic

Dầu gội Thorakao Garlic được chiết xuất từ tỏi tươi chứa chất Lodized Garlic Extract giúp cho tóc bóng mượt, sạch gàu đồng thời kích thích tốt đến tăng trưởng của chân tóc, ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả.

Tỏi chính một trong những nguyên liệu tuyệt vời để làm đẹp, trong đó có việc chăm sóc mái tóc. Tỏi có thành phần dưỡng chất tốt lành, cung cấp nhiều dưỡng chất cho tóc. Mặc dù có thành phần từ tỏi nhưng loại dầu gội này không hăng nồng mùi tỏi mà thoang thoảng tạo cảm giác thư thái, dễ chịu đảm bảo giúp da đầu êm dịu chỉ sau một vài lần gội.

Lưu ý khi gội đầu Gội đầu liên tục không phải cách tốt nhất để kiểm soát dầu. Mỗi lần gội đầu nên cách nhau từ 2-3 ngày để kiểm soát lượng dầu tiết ra từ da đầu. Đồng thời, hãy kết thân với dầu gội khô. Bởi trong thời gian giãn cách cho lần gội đầu kế tiếp, bạn có thể dùng dầu gội khô để "chữa cháy" cho mái tóc khi bã nhờn tiết quá nhiều. Khi gội đầu hãy nhẹ nhàng thoa một lượng nhỏ dầu gội vào chân tóc và da đầu. Tránh dùng móng tay khi massage da đầu hoặc tạo ma sát không cần thiết lên các sợi tóc. Việc chà xát mạnh có thể gây kích ứng da đầu và khiến da đầu tiết nhiều dầu hơn. Máy sấy và máy duỗi có thể giúp tóc khô nhanh và vào nếp. Tuy nhiên chúng cũng có thể là nguyên nhân khiến tóc bạn nhờn dính. Để tóc khô tự nhiên mới là cách chăm sóc tóc tốt nhất, đặc biệt khi bạn sở hữu mái tóc dầu. Nếu bạn không có thời gian đợi tóc khô và bắt buộc phải dùng máy sấy, hãy ưu tiên chọn máy sấy ion nhiều chế độ sấy. Khi sấy, hãy sấy từ trên xuống chứ không nên sấy ngược.

