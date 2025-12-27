Gu chọn áo khoác của các nàng dâu hào môn: 5 kiểu là "bảo chứng" cho vẻ ngoài sang trọng long lanh

Không cần quá phô trương hay chạy theo xu hướng ồn ào, phong cách của các nàng dâu hào môn Việt thường gây ấn tượng bởi sự chỉn chu, tinh tế và cảm giác sang trọng rất tự nhiên. Trong đó, áo khoác là một trong những món đồ thể hiện rõ nhất gu thẩm mỹ này.

Từ những buổi gặp gỡ thường ngày đến các dịp xuất hiện cần sự lịch sự, các nàng dâu hào môn luôn có cách chọn áo khoác vừa phù hợp hoàn cảnh, vừa giữ được nét thanh lịch đặc trưng. Dưới đây là 5 kiểu áo khoác thường xuyên được họ ưu ái.

Áo blazer

Blazer gần như là lựa chọn quen thuộc của các nàng dâu hào môn trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Kiểu áo này mang đến vẻ ngoài gọn gàng, chuyên nghiệp nhưng không quá cứng nhắc nếu được chọn đúng phom dáng và chất liệu. Thay vì những thiết kế quá cầu kỳ, blazer mà các nàng dâu hào môn yêu thích thường có đường cắt may chuẩn, form đứng vừa phải và gam màu trung tính như be, trắng ngà, xám nhạt hoặc đen.

Blazer dễ dàng kết hợp với váy liền thân, quần âu hay thậm chí là jeans tối màu, tạo nên tổng thể hài hòa và nhã nhặn. Chính sự linh hoạt này khiến blazer trở thành món đồ "an toàn" nhưng vẫn đủ tinh tế để xuất hiện trong nhiều dịp khác nhau, từ đi làm, gặp gỡ đối tác cho đến những buổi hẹn nhẹ nhàng.

Áo cardigan

Khác với blazer mang tính cấu trúc rõ ràng, cardigan lại đem đến cảm giác mềm mại và gần gũi hơn. Đây là kiểu áo khoác được các nàng dâu hào môn lựa chọn khi muốn giữ vẻ ngoài nhẹ nhàng, trang nhã mà vẫn lịch sự. Cardigan thường được ưu tiên ở chất liệu mịn, đứng dáng vừa phải, không quá mỏng để tránh cảm giác xuề xòa.

Những chiếc cardigan dáng ngắn hoặc vừa hông, màu sắc trung tính hoặc pastel nhẹ, thường được phối cùng váy lụa, váy midi hay quần ống suông. Cách kết hợp này giúp tổng thể trở nên hài hòa, tạo cảm giác tinh tế mà không cần quá nhiều chi tiết nổi bật.

Áo khoác dạ dài

Khi thời tiết lạnh giá, áo khoác dạ dài là lựa chọn quen thuộc của các nàng dâu hào môn. Kiểu áo này mang đến vẻ ngoài trang nhã, chỉn chu và có phần chững chạc hơn, rất phù hợp với những dịp cần sự lịch sự. Áo khoác dạ dài thường được chọn với form dáng thẳng, độ dài qua gối hoặc chạm bắp chân, tạo cảm giác thanh thoát cho vóc dáng.

Gam màu phổ biến vẫn là các tông trung tính như camel, be, nâu nhạt hay xám. Thiết kế tối giản, ít chi tiết giúp chiếc áo dễ phối với nhiều trang phục khác nhau, từ váy liền thân đến quần âu. Chính sự giản dị trong thiết kế lại làm nổi bật vẻ sang trọng một cách kín đáo.

Áo khoác dạ ngắn

Nếu áo khoác dạ dài mang đến cảm giác nền nã, thì áo khoác dạ ngắn lại tạo nên hình ảnh trẻ trung và linh hoạt hơn. Đây là kiểu áo thường được các nàng dâu hào môn chọn cho những buổi dạo phố, gặp gỡ bạn bè hoặc các hoạt động thường ngày. Áo khoác dạ ngắn có ưu điểm là dễ phối đồ, giúp tổng thể trông gọn gàng và năng động.

Những thiết kế được ưa chuộng thường có form vuông nhẹ hoặc dáng suông, độ dài ngang hông hoặc trên hông một chút. Khi kết hợp cùng váy ngắn, chân váy midi hay quần cạp cao, áo khoác dạ ngắn giúp tạo nên vẻ ngoài cân đối, thanh lịch mà không quá nghiêm túc.

Áo trench coat

Trench coat là kiểu áo khoác mang đậm nét cổ điển, thường được các nàng dâu hào môn lựa chọn trong những ngày thời tiết giao mùa. Điểm thu hút của trench coat nằm ở phom dáng dài vừa phải, thắt eo nhẹ và chất liệu đứng dáng, giúp người mặc trông gọn gàng và chỉn chu hơn.

Các nàng dâu hào môn thường ưu tiên trench coat với thiết kế đơn giản, màu sắc nhã nhặn như be, kem hoặc nâu nhạt. Khi phối cùng váy liền thân hoặc quần âu, trench coat mang đến cảm giác thanh lịch, tinh tế mà không cần quá nhiều phụ kiện đi kèm. Chính sự tiết chế trong cách lựa chọn và phối đồ đã làm nên nét sang trọng rất riêng của kiểu áo khoác này.

Ảnh: Instagram của các nhân vật