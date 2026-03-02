Mỹ nữ nặng 37kg, cao 1m47: Sách giáo khoa mặc đẹp cho hội thấp bé, gu thời trang đỉnh thì thôi!

Cả MXH Việt phải "ồn ào" vì một mỹ nhân 9X gây chú ý khi sở hữu nhan sắc nổi bật dù vóc dáng vô cùng "hạt tiêu". Đó là Nguyễn Lê Hà My, người đẹp hiện đang sinh sống tại TP.HCM, có hơn 600.000 người theo dõi trên các nền tảng MXH. Cô được biết đến là một KOL/Influencer nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và lifestyle.

Hà My từng khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ về chiều cao 1m47, đặc biệt là cân nặng chỉ 37kg. Tuy thấp bé nhẹ cân nhưng cô vẫn giữ được vóc dáng cân đối, gương mặt thanh tú, đặc biệt là mái tóc tém cá tính giúp đường nét càng thêm nổi bật và cuốn hút.

Không chỉ gây ấn tượng với vóc dáng nhỏ nhắn cùng nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, Hà My còn được đánh giá cao bởi khả năng phối đồ tinh tế, diện outfit nào cũng đẹp hết nước chấm. Cũng vì vậy mà cô được xem là "sách mẫu" mặc đẹp cho hội thấp bé, ghi điểm với những màn mix match tuyệt xinh, giúp hack dáng trông cao ráo, ăn vận đơn giản mà đẹp sang khó để chê.

Dù chỉ cao 1m47 nhưng Hà My vẫn ưu ái chọn diện áo dạ dáng dài, bên trong cô mix cùng cardigan mỏng và quần trắng, choàng thêm chiếc khăn vàng để làm điểm nhấn cho tổng thể

Diện áo khoác da đỏ và layer áo trắng mỏng bên trong, Hà My chọn phối cùng những trang phục tông đen từ váy, quần tất, khăn choàng cho đến giày. Outfit tông trầm vừa cuốn hút vừa sành điệu

Style dạo phố đơn giản mà xinh yêu của Hà My gồm cardigan vàng mix cùng áo hai dây trắng. Quần suông trắng sẽ là lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện set đồ này

Hà My khá chuộng váy dáng dài, thiết kế này không hề nuốt dáng mà còn giúp che khuyết điểm cơ thể, tạo hiệu ứng vóc dáng trông cao ráo hơn. Hà My thường chuộng thiết kế trơn thay vì họa tiết cầu kỳ

Quần jeans luon là item yêu thích của phái nữ và Hà My cũng không ngoại lệ. Cô chọn mix áo hai dây bản to cùng quần jeans, tạo hiệu ứng trên ôm - dưới rộng giúp tỷ lệ cơ thể trông hài hòa hơn

Bên cạnh những outfit cá tính, Hà My cũng chuộng cách phối thanh lịch. Cô khéo mix áo polo ngắn tay cùng chân váy ngắn, hoàn thiện với giày búp bê để tổng thể gọn gàng, yêu kiều

Diện sơ mi, Hà My sơ vin cùng quần âu, khoác thêm cardigan mỏng mang đến diện mạo xinh xắn mà vẫn thanh lịch. Cô thường khéo chia tỷ lệ cơ thể theo công thức trên ngắn - dưới dài hoặc trên ôm - dưới rộng để tạo cảm giác cao ráo hơn

