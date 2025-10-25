Cả triệu người xem vợ Quang Hải dạy con nói tiếng Anh, phát âm thế nào mà ai cũng khuyên "đừng dạy nữa, hỏng hết!"

Chu Thanh Huyền dạy con trai tiếng Anh khiến netizen tranh cãi

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nàng WAG Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải - cùng con trai Lido tập nói tiếng Anh trên xe ô tô đang trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên mạng xã hội. Video thu hút hơn 1 triệu lượt xem chỉ sau vài giờ đăng tải và vẫn đang tiếp tục tăng view, kèm hàng trăm bình luận trái chiều.

Trong clip, Chu Thanh Huyền diện áo len đỏ nổi bật, ngồi ở ghế trước, liên tục đếm số từ 1 đến 10 bằng tiếng Anh để con trai nhỏ đọc theo. Cậu bé Lido ngồi ngoan ngoãn phía sau, vừa nghe vừa đọc số theo lời mẹ một cách vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý lại là cách phát âm tiếng Anh của bà xã Quang Hải - bị cho là chưa chuẩn, thậm chí sai ở nhiều từ cơ bản.

Một số bình luận dưới video viết: "Thôi mẹ Huyền đừng dạy tiếng Anh nữa, hỏng hết ngôn ngữ", "Dạy tiếng Anh như tiếng Việt", "Nghe âm điệu là biết không đúng rồi", "Vấn đề là mẹ có phát âm đúng đâu mà dạy"...

Bên cạnh những góp ý mang tính xây dựng, cũng có không ít ý kiến bênh vực, cho rằng Chu Thanh Huyền chỉ đang chơi cùng con, không có ý "khoe khả năng tiếng Anh": "Chị ấy chỉ đang dạy con theo cách tự nhiên thôi mà, có gì đâu căng", "Quan trọng là mẹ con tương tác vui vẻ, chứ không phải buổi học ngoại ngữ đâu", "Lido thông minh thật"...

Dù vậy, clip vẫn tiếp tục viral mạnh mẽ bởi sự tương tác ngọt ngào giữa hai mẹ con. Cậu bé Lido - với khuôn mặt bụ bẫm, biểu cảm lanh lợi - được khen là "phiên bản nhí của Quang Hải", hứa hẹn sẽ còn là "ngôi sao mạng xã hội" trong tương lai gần.

