Khi mang thai, đến giai đoạn có thể biết được giới tính của thai nhi, hẳn nhiều ông bố bà mẹ sẽ cảm thấy rất hồi hộp, không biết mình sắp sửa được chào đón một hoàng tử hay công chúa? Rồi còn chuẩn bị mua sắm đồ đạc chào đón bé cưng ra đời nữa chứ, con gái thì full bộ "màu hường" còn con trai thì đa số chọn màu xanh. Thế nhưng, đã bao giờ các mẹ nghe chuyện mẹ bầu đi siêu âm đều đặn mà vẫn nhầm giới tính thai nhi chưa? Câu chuyện hài hước của gia đình chị Diễm My (TP.HCM) chắc chắn sẽ khiến nhiều người bất ngờ.



Chị My cho hay, khi mang thai lần 2 được 4,5 tháng chị có đi siêu âm và hỏi bác sĩ về giới tính em bé thì được tiết lộ là bé trai. Chị hỏi đi hỏi lại 3 lần bác sĩ vẫn khẳng định là bé trai. Sau đó, chị vẫn đi siêu âm định kỳ hàng tháng nhưng mặc định là đang bầu bé trai nên cũng không hỏi thêm bác sĩ về giới tính của bé.

Mẹ của Khánh Nghi đã rất bất ngờ khi con chào đời là một bé gái.

Cô bé Khánh Nghi hiện được 22 tháng tuổi, có thể tự ăn rất siêu.

Đến khi em bé được 7 tháng tuổi, chị đi siêu âm và hỏi lại bác sĩ một lần nữa về giới tính của bé thì bác sĩ vẫn nói là con trai. Lúc này, chị My chắc nịch là sắp đón một hoàng tử nên hai vợ chồng đi mua sắm đồ đạc cho con, tất cả mọi thứ đều "xanh lè xanh lẹt".

Thế nhưng, khi mang thai được 34 tuần, chị My không may bị ngã nên phải vào bệnh viện cấp cứu và được bác sĩ chỉ định mổ lấy thai. Trước khi mổ, chị My được đưa đi siêu âm để kiểm tra tình hình của thai nhi, bác sĩ vẫn khẳng định là bé trai. Vậy nhưng sau khi mổ xong, em bé chào đời còn chưa cắt rốn, bác sĩ liền nói với chị My em bé là con gái, nặng 3,4kg.

"Lúc đó mình cũng khá bất ngờ, vì siêu âm từ đầu đến cuối nói bé là con trai. Còn gia đình thì chỉ lo cho mẹ và bé thôi, vì mình bị ngã nên cũng nguy hiểm, vào mổ bác sĩ còn nói là chỉ có 50% khả năng nuôi được bé. Cả nhà chỉ mong hai mẹ con khoẻ mạnh, chẳng quan tâm trai gái gì nữa.

Khánh Nghi trắng trẻo, bụ bẫm và xinh xắn.

Mẹ nào nhìn Khánh Nghi cũng thèm có một cô con gái.

Khi bác sĩ bế con ra và nói bé là con gái thì cả nhà nhìn nhau cười rồi thì cũng mừng vì bé khoẻ mạnh. Nhưng có một điều hài hước nữa là khi bé từ bệnh viện về đến nhà thì ai nhìn bé cũng bảo: "Bé đẹp trai quá, nhìn con trai trộm vía đáng yêu thế..." - chị My chia sẻ thêm.

Chị My đặt tên cho con gái là Ngô Khánh Nghi, hiện tại cô bé đã được 22 tháng tuổi, nặng 14kg, cực xinh xắn và bụ bẫm. Khánh Nghi rất ngoan ngoãn, thông minh và lanh lợi. Cô nhóc có thể tự xúc ăn lúc 7 tháng tuổi, tự ăn bằng đũa lúc 17 tháng tuổi. Trộm vía, Khánh Nghi ăn rất siêu, gần 2 tuổi nhưng đã ăn hết một tô bánh canh hoặc một tô phở hay một đĩa mỳ xào.

"Con bé cũng rất ngoan và tự giác, kêu làm gì là làm nấy. Ví dụ bé đang chơi iPad mà mẹ kêu đi ngủ là bé tự giác cất máy đi rồi vào vị trí nằm ngủ, tới giờ ăn là bé tự ngồi vào ghế ăn. Khánh Nghi cũng biết quan tâm đến mọi người, thấy mẹ kêu đau mắt là nhanh nhanh đi lấy thuốc nhỏ mắt đem lại cho mẹ" - chị My tự hào kể về con gái.

Khánh Nghi rất ngoan, thông minh và lanh lợi.

Sau này lớn lên được mẹ kể chuyện siêu âm nhầm, chắc Khánh Nghi sẽ buồn cười lắm đây.

Đến bây giờ chị My vẫn không hiểu sao bác sĩ lại siêu âm nhầm cho chị như vậy, mà nhầm đến tận trước khi đẻ mới thật là hài hước. Dẫu vậy, chuyện đó với chị cũng không quan trọng bởi hơn hết chị có được một cô con gái dễ thương, kháu khỉnh, khoẻ mạnh là hạnh phúc nhất rồi.