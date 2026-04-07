Cả nghìn người phải khen bức ảnh thiếu nữ chụp nhanh ngoài đồng ruộng

Mới đây, cộng đồng mạng bỗng xôn xao trước một bức ảnh cũ đã hoen ố theo thời gian. Trong khung hình là một cô gái trẻ diện áo sơ mi đơn giản kết hợp cùng quần tây đen, mái tóc đen thẳng rẽ ngôi giữa đậm chất truyền thống. Khung cảnh được ghi lại giữa một đồng ruộng mênh mông, hết sức bình dị. Thế nhưng, chính vẻ đẹp mộc mạc, thuần khiết toát ra từ nhân vật chính lại có sức hút mãnh liệt, níu chân bất cứ ai đang vội vã lướt qua màn hình.

Bức ảnh cũ được cho là một người phụ nữ Trung Quốc chụp năm 1999 đang gây chú ý trên MXH Việt Nam (Ảnh X).

Theo tìm hiểu, bức ảnh do một tài khoản người Trung Quốc đăng tải trên mạng xã hội X kèm theo câu chuyện về mẹ của mình vào năm 1999. Nội dung chia sẻ (tạm dịch): "Những bức ảnh cũ được cất dưới lớp kính. Đó là một mùa thu năm 1999, trong gió phảng phất hương lúa chín. Mẹ vừa tốt nghiệp trường sư phạm, được phân công về dạy tại trường quê. Lần đầu tiên bước trên bờ ruộng với tư cách một giáo viên, trong lòng vừa có chút hồi hộp khi sắp đứng trên bục giảng, vừa tràn đầy kỳ vọng dành cho lũ trẻ. Khi ấy, tôi vẫn chưa ra đời…"

Bài viết gốc từ một netizen xứ Trung (Ảnh chụp màn hình).

Khi câu chuyện và kỷ niệm đẹp này bất ngờ lan truyền tại Việt Nam, nó nhanh chóng tạo nên một cuộc thảo luận rôm rả từ giới trẻ cho đến các bậc trung niên. Số đông đều trầm trồ trước một nhan sắc tự nhiên, trong trẻo - điều dường như ngày càng hiếm hoi trong thời đại công nghệ thẩm mỹ và các ứng dụng chỉnh ảnh khiến "mười người như một". Nhiều vị phụ huynh cùng trang lứa nhận định người mẹ trong ảnh năm nay chắc cũng đã chạm ngưỡng 50, đồng thời không khỏi tò mò về diện mạo hiện tại của cô cũng như thế hệ con cái sau này.

Bên cạnh đó, cũng có một vài ý kiến hoài nghi về tính xác thực của bức ảnh, đặt nghi vấn liệu đây có phải là một sản phẩm hoàn hảo được tạo ra từ AI hay không. Nhưng dù thực hư thế nào, có một thực tế không thể phủ nhận: xu hướng tìm về những nét đẹp hoài cổ vẫn đang chiếm sóng vô cùng mạnh mẽ trên đường đua phong cách.

Vẻ đẹp của nhân vật chính khiến cư dân mạng ở đủ các lứa tuổi bị thu hút, quan tâm và để lại bình luận (Ảnh chụp màn hình).

Không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh phim để tìm kiếm những khung hình giàu cảm xúc và ngẫu hứng, công chúng hiện tại còn cực kỳ mê mẩn những gương mặt mang đường nét chân phương, thanh tú. Minh chứng là gần đây, một bộ ảnh chụp vội ở công viên Thống Nhất do một cô gái đăng tải đã thu hút hơn 33 nghìn lượt thích. Bí quyết nằm ở cách setup màu ảnh phim cổ điển kết hợp cùng gương mặt thanh thuần được ví như các người mẫu ảnh lịch đình đám thập niên 80 - 90.

Hơn 27 nghìn người thả tim cho bức ảnh chụp vội ở công viên Thống Nhất (Ảnh Threads).

Ngay cả trong giới giải trí hiện đại, những mỹ nhân sở hữu vibe cổ điển này cũng rất được lòng công chúng. Có thể kể đến Chương Nhược Nam - nữ diễn viên sinh năm 1996 của màn ảnh Hoa ngữ, người cực kỳ thành công với hình tượng "mối tình đầu" thanh xuân vườn trường nhờ gương mặt trong veo. Tại Việt Nam, những cái tên như Đỗ Khánh Vân hay Helly Tống cũng là những gương mặt điển hình ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhờ vẻ đẹp đài các, mang đậm hơi thở xưa cũ và không hề trộn lẫn.

Chương Nhược Nam (Ảnh Weibo).

Đỗ Khánh Vân (Ảnh IGNV).