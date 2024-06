"Bye bye" ám ảnh chảy nền, da luôn mịn ráo với 6 loại phấn phủ giá từ 128.000đ

Mùa hè khi hoạt động nhiều hoặc di chuyển dưới trời nắng nóng có thể dẫn đến tình trạng kem nền bị chảy, cakey do tác động của mồ hôi, phá hủy lớp makeup xinh lung linh của chị em. 'Cứu tính' cho nỗi ám ảnh đó là những em phấn phủ bền màu, lâu trôi. Đặc biệt, nàng da dầu càng phải trang bị cho mình 1 sản phẩm phấn phủ 'vững như bê tông' bên người để gương mặt luôn khô ráo, tươi tắn.

Phấn phủ giúp giữa lớp makeup lâu trôi, bền màu

Dưới đây là các em 'hoa hậu' trong phân khúc giá khá bình dân nhưng mỗi loại lại có các ưu điểm vượt trội rất đáng trải nghiệm, hãy cùng điểm qua những cái tên trúng 'bảng vàng' nhé!



1. Phấn phủ Carslan

Phấn phủ dạng bột là dòng đình đám nhất đến từ nhà Carslan, được truyền tai khả năng kiềm dầu 'vô địch' nhờ công nghệ hấp thụ dầu từ tính có thể kiểm soát tiết dầu lên tới 12 giờ. Ngoài ra, không chỉ nổi tiếng với khả năng giữ màu mà khi apply lên mặt, em nó sẽ cho 1 lớp finish siêu mịn, giúp makeup bám chắc hoàn hảo trên làn da. Bảng thành phần vô cùng an toàn, thiết kế sang trọng, ấn tượng không thua bất cứ dòng mỹ phẩm high-end cao cấp nào.

Sản phẩm có 4 màu phù hợp với mọi tone màu da: màu trong suốt (mỏng nhẹ), màu tím (nâng tông chống xuống tông), màu xanh (tăng thêm sắc hồng), màu hồng (ửng hồng tự nhiên) cho nàng đa dạng lựa chọn.

Nơi mua: Carslan Official Store Giá: 218k

2. Phấn phủ Innisfree No Sebum Mineral Powder

Phấn phủ Innisfree đã quá quen mặt trong top các sản phẩm bình dân nhưng chất lượng siêu xịn. Dòng No Sebum Mineral Powder có chiết xuất từ bạc hà và khoáng chất tự nhiên đảo Jeju giúp kiểm soát bã nhờn và dầu thừa vượt trội, tạo độ che phủ vô cùng tự nhiên giữ cho lớp nền luôn khô thoáng, mịn màng ngay cả trong mùa hè nắng nóng. Đặc biệt, em này còn vô cùng "đa-zi-năng", nàng có thể sử dụng như dầu gội khô cho tóc hoặc làm phấn lót trước khi makeup mắt.

Nơi mua: Innisfree Official Store Giá: 180k

3. Phấn phủ Eglips Blur Powder Pact

Phấn phủ đến từ thương hiệu Eglips - Hàn Quốc giữ khả năng che phủ khuyết điểm, lỗ chân lông khá tốt; kiềm dầu ổn so với tầm giá, bông phấn êm và mịn, dễ dàng mang theo để dặm lại. Em này có chiết xuất từ 8 loại thực vật, chứa các thành phần như bột thạch anh, bột ngọc trai có tác dụng phản xạ ánh sáng giúp làn da luôn rạng rỡ, tươi tắn. Hiện sản phẩm có tới 4 tone màu phù hợp với mọi làn da cho nàng dễ dàng lựa chọn.

Nơi mua: Hasaki Giá: 139k

4. Phấn phủ Rimmel London Stay Matte Pressed Powder

Phấn phủ Rimmel là cái tên khá nổi bật trong phân khúc bình dân với các thành phần khoáng tự nhiên, lành tính thân thiện mọi loại da, đặc biệt nàng sở hữu da dầu, mụn cũng có thể yên tâm. Nhờ màng bảo vệ có khả năng phản chiếu ánh mặt trời mà lớp finish của sản phẩm luôn được mịn màng, che phủ hoàn hảo lỗ chân lông, hấp thụ dầu thừa lên đến 5 giờ. Cấu trúc nhẹ nhàng không làm nặng mặt hay dày lớp makeup, mà ngược lại còn tạo hiệu ứng phấn bám vào da rất thật, đẹp một cách tự nhiên.

Nơi mua: Mint Comestic Giá: 190k

5. Phấn phủ Too Cool For School By Rodin Finish Setting Powder

Dòng By Rodin Finish Setting Powder của Too Cool For School phù hợp với các nàng sở hữu làn da dầu hoặc da thiên dầu. Bột phấn thuần chay vừa bảo vệ làn da lại thân thiên với môi trường. Thành phần thảo dược tự nhiên chăm sóc lỗ chân lông và điều tiết bã nhờn hiệu quả. Dầu hạt cải xoăn Abyssinian còn có công dụng cân bằng dầu, nước và cải thiện kết cấu của làn da.

Nơi mua: Shopee Giá: 205k

6. Phấn phủ Catrice Nude Illusion Loose Powder

Sản phẩm cuối cùng gọi tên Catrice với dòng phấn phủ có các hạt bột mịn li ti trong suốt chứa nhiều thành phần khoáng chất giúp kiểm soát lượng dầu thừa hiệu quả, lớp finish bám dính nhẹ nhàng trên da, che phủ cao cho lớp nền đẹp tự nhiên, không gây bết dính, bít tắc lỗ chân lông. Em này ngăn nền xuống tone lên tới 12h, bảo vệ lớp nền dưới tác động xấu của môi trường.