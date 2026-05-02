Sau kỳ nghỉ dài, làm sao để giúp con “đánh bại” cơn lười học?

Kỳ nghỉ lễ trôi qua lúc nào cũng nhanh, nhưng “dư âm” của nó thì kéo dài dai dẳng. Trẻ quen với việc ngủ muộn, dậy trễ, chơi thoải mái, không bị ràng buộc bởi thời gian hay bài vở. Và rồi đến ngày quay lại học, câu nói quen thuộc bắt đầu xuất hiện: “Con không muốn học…”

Nhiều bố mẹ lúc này dễ rơi vào hai thái cực: hoặc là mặc kệ cho con “lấy lại nhịp từ từ”, hoặc là siết kỷ luật ngay lập tức. Nhưng thật ra, cơn lười học sau kỳ nghỉ không phải là vấn đề ý thức, mà là sự lệch nhịp sinh hoạt và tâm lý. Nếu xử lý không khéo, việc học rất dễ trở thành một “cuộc chiến” ngay từ những ngày đầu.

1. Điều đầu tiên cần hiểu là: trẻ không lười, trẻ chỉ đang chưa sẵn sàng.

Sau nhiều ngày thoải mái, não bộ của trẻ quen với trạng thái “thưởng” chơi, xem tivi, đi chơi, được đáp ứng nhanh. Khi quay lại việc học, vốn cần tập trung và kỷ luật, trẻ sẽ có xu hướng né tránh. Đây là phản ứng hoàn toàn tự nhiên, không phải do con “hư” hay “thiếu cố gắng”.

Vì vậy, thay vì ép con học ngay lập tức, hãy giúp con khởi động lại một cách nhẹ nhàng.

Những ngày đầu sau kỳ nghỉ, đừng đặt mục tiêu quá cao. Thay vì yêu cầu con ngồi vào bàn học 2–3 tiếng như bình thường, hãy bắt đầu từ 20–30 phút. Một khoảng thời gian ngắn nhưng tập trung sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc ngồi lâu trong trạng thái chống đối.

Song song đó, bố mẹ cần lưu ý đến giấc ngủ của con. Giấc ngủ là yếu tố quan trọng nhất. Một đứa trẻ ngủ muộn, dậy trễ gần như không thể có năng lượng để học tốt. Hãy đưa giờ ngủ thức của con quay về quỹ đạo cũ, kể cả khi phải mất vài ngày để thích nghi.

Một điểm quan trọng khác là giảm dần “độ hấp dẫn” của các hoạt động giải trí. Nếu sau giờ học, con vẫn được xem điện thoại thoải mái, chơi game không giới hạn, thì việc học sẽ luôn lép vế. Không cần cấm hoàn toàn, nhưng nên có giới hạn rõ ràng để con hiểu: học là việc ưu tiên, giải trí là phần thưởng.

Tuy nhiên, kỷ luật thôi chưa đủ. Trẻ cần động lực tích cực. Thay vì chỉ nhắc nhở “phải học”, hãy giúp con thấy được cảm giác hoàn thành một việc nhỏ: làm xong bài tập, đọc xong một trang sách, hiểu được một bài toán. Những thành công nhỏ này sẽ dần kéo con ra khỏi trạng thái trì hoãn.

Bố mẹ cũng có thể đồng hành cùng con trong giai đoạn đầu: ngồi khi con học, hỏi han nhẹ nhàng, hoặc cùng con lập một kế hoạch học tập đơn giản cho tuần đầu tiên. Khi có người bên cạnh, trẻ sẽ dễ bắt nhịp lại hơn là phải tự mình xoay xở.

Và có một điều quan trọng mà nhiều người lớn hay quên: đừng gọi con là "lười". Khi bị gọi như vậy, trẻ dễ cảm thấy mình kém cỏi và càng mất động lực. Thay vào đó, hãy nhìn nhận đây chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp và nhiệm vụ của bố mẹ là giúp con đi qua nó.

Thực tế, không có đứa trẻ nào mãi “lười học”. Chỉ có những đứa trẻ chưa tìm lại được nhịp học sau khi đã quen với việc nghỉ ngơi.

Vì vậy, sau mỗi kỳ nghỉ dài, điều con cần không phải là sự thúc ép, mà là một nhịp cầu mềm để quay lại guồng học tập: ngủ đúng giờ hơn một chút, học ít lại nhưng đều đặn, bớt giải trí một chút, và thêm một chút kiên nhẫn từ bố mẹ.

Chỉ cần như vậy, “cơn lười học” rồi cũng sẽ qua nhẹ nhàng hơn bạn nghĩ.