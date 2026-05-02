Ở tuổi 46, Thang Duy bất ngờ thông báo mang thai con thứ hai

Hiện nay, người nổi tiếng làm gì cũng dễ bị “soi” và phóng đại.

Nữ diễn viên lấy chồng ngoại dễ bị bàn tán, sinh con ở tuổi cao cũng bị dị nghị, chồng lớn tuổi có thêm con lại càng dễ bị chỉ trích.

Thế nhưng lần này, khi Thang Duy lên tiếng, từ cư dân mạng bình thường đến các blogger giải trí, gần như không thấy một lời tiêu cực nào trong phần bình luận.

Ngày 29/4, Thang Duy không mua hot search, không báo trước, chỉ đơn giản đăng một bức ảnh ấm áp: bàn tay nâng một món đồ chơi hình chú ngựa nhỏ.

Cô viết: “ Nhà mình sắp có thêm một ‘chú ngựa con’.”

Cô còn nhấn mạnh thêm: đây là một điều bất ngờ lớn.

Rõ ràng, em bé này không nằm trong kế hoạch, mà là món quà tự nhiên đầy bất ngờ mà cả gia đình đều mong đợi.

Ngay khi thông tin được chia sẻ, phần bình luận tràn ngập lời chúc mừng.

Thậm chí có người còn khen ngợi việc Thang Duy gần 47 tuổi vẫn có thể mang thai tự nhiên, cho rằng khả năng sinh nở của cô thực sự rất tốt.

Thực tế, cư dân mạng đã sớm nhận ra dấu hiệu mang thai của cô.

Từ tháng 3, đã có người bắt gặp cô cùng Kim Tae Yong đi dạo ở Tam Lý Đồn (Bắc Kinh). Khi đó, Thang Duy mặc đồ rộng, luôn dùng túi che phần bụng và bước đi chậm rãi hơn.

Đến ngày 27/4, khi tham dự một sự kiện ở Thượng Hải, cô mặc áo khoác đen dáng rộng. Khi đứng nghiêng, phần bụng lộ rõ độ cong. Nhân viên đi theo sát, đỡ cô khi di chuyển, nhiều hoạt động cũng được giảm bớt, trông giống như chế độ dành cho phụ nữ mang thai giai đoạn cuối.

Tuy nhiên, hiện Thang Duy mang thai ở độ tuổi cao (46 tuổi), nên sẽ phải có theo dõi thai kỳ đặc biệt.

Phía đại diện của Thang Duy cho biết, thời gian tới cô sẽ ưu tiên việc dưỡng thai và sức khỏe, các công việc khác sẽ tạm gác lại.

Những ngày này, Kim Tae Yong luôn ở bên chăm sóc chu đáo, cho thấy tình cảm của hai người vẫn rất gắn bó.

Thang Duy vốn là người kín tiếng, làm việc nghiêm túc, cuộc sống giản dị. Lần mang thai thứ hai này tuy là ngoài kế hoạch, nhưng cũng là một niềm vui bất ngờ.

Hy vọng cô sẽ giữ gìn sức khỏe thật tốt và sinh em bé thuận lợi.

Nguồn: Sohu