Bức xúc vì hàng xóm chê con ''chân ngắn'', mẹ Hà Nội vội vàng làm điều này ai ngờ đẩy con vào nguy hiểm

Chị Thu Hà (28 tuổi, Hà Nội) từng tự hào vì con trai 4 tuổi của mình lúc nào cũng được chăm sóc kỹ lưỡng, uống đủ loại sữa, vitamin và thực phẩm bổ sung. Nhưng khi thấy con bạn bè cùng tuổi cao hơn, chị bắt đầu lo lắng. Những lời nhận xét vô tình từ hàng xóm như “Sao bé này còi thế?”, “Chân ngắn thế này lớn lên sao cao được?” khiến chị càng sốt ruột. Nghĩ rằng mình chưa chăm con đúng cách, chị lao vào tìm hiểu các loại vitamin giúp phát triển chiều cao. Không cần hỏi ý kiến bác sĩ, chị lập tức mua một loạt canxi, vitamin D3, kẽm, và cả viên uống tổng hợp cho con dùng mỗi ngày.

Ảnh minh họa.

Ban đầu, chị Hà tin rằng mình đang làm đúng. Con trai chị ăn ngoan, ít ốm vặt, nhưng chỉ sau một tháng, bé bắt đầu có dấu hiệu biếng ăn, táo bón kéo dài, hay quấy khóc vào ban đêm. Nghĩ con bị rối loạn tiêu hóa, chị đổi sữa, thay đổi thực đơn nhưng tình trạng vẫn không khá hơn. Mãi đến khi bé kêu đau bụng dữ dội, gia đình vội đưa đến bệnh viện, chị mới bàng hoàng nhận ra sai lầm của mình.

Bác sĩ chẩn đoán bé bị tăng canxi máu do bổ sung quá nhiều canxi và vitamin D mà không theo liều lượng phù hợp. Canxi dư thừa không được hấp thụ hết đã tích tụ trong cơ thể, ảnh hưởng đến chức năng thận và hệ tiêu hóa. May mắn là bé được phát hiện sớm, nhưng bác sĩ cảnh báo nếu tiếp tục bổ sung sai cách, trẻ có thể gặp các vấn đề nghiêm trọng như sỏi thận hoặc chậm phát triển do mất cân bằng dưỡng chất.

"Nghe bác sĩ nói mà tôi run rẩy, không ngờ chính sự thiếu hiểu biết của mình lại khiến con gặp nguy hiểm," chị Hà chia sẻ. Sau sự cố, chị Hà rút kinh nghiệm, đưa con đi khám dinh dưỡng định kỳ thay vì tự ý mua thực phẩm bổ sung.

Khuyến cáo từ chuyên gia: Không phải cứ bổ sung vitamin là con sẽ cao

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) khuyến cáo rằng trẻ em không cần bổ sung vitamin nếu chế độ ăn uống đã đủ dưỡng chất cần thiết. Chỉ nên cho trẻ uống thực phẩm bổ sung khi có sự chỉ định của bác sĩ.

Thay vì lạm dụng thực phẩm chức năng, các mẹ nên tập trung vào chế độ ăn uống khoa học để giúp con phát triển chiều cao tối ưu. Dưới đây là những nhóm thực phẩm giúp trẻ cao lớn một cách tự nhiên:

Sữa và các chế phẩm từ sữa (sữa tươi, sữa chua, phô mai): Giàu canxi, vitamin D và protein giúp xương chắc khỏe, phát triển tốt.

Trứng: Chứa nhiều protein và vitamin D, đặc biệt lòng đỏ trứng giúp hấp thụ canxi hiệu quả.

Cá béo (cá hồi, cá thu, cá trích): Cung cấp vitamin D tự nhiên và omega-3 giúp hỗ trợ sự phát triển của xương.

Rau xanh đậm (cải bó xôi, bông cải xanh, rau bina): Cung cấp vitamin K, canxi và magiê – các yếu tố quan trọng để xương phát triển.

Các loại hạt và đậu (hạnh nhân, hạt óc chó, đậu nành): Bổ sung protein thực vật, magiê và kẽm giúp phát triển chiều cao.

Trái cây giàu vitamin C (cam, quýt, dâu tây, kiwi): Giúp tăng cường hấp thụ canxi và thúc đẩy sản xuất collagen hỗ trợ phát triển xương.

Ngũ cốc nguyên cám (yến mạch, gạo lứt, bánh mì nguyên cám): Cung cấp năng lượng, chất xơ và các vi chất giúp trẻ phát triển toàn diện.

Ngoài dinh dưỡng, trẻ cần được vận động thường xuyên (bơi lội, nhảy dây, bóng rổ) và ngủ đủ giấc để cơ thể tiết hormone tăng trưởng tự nhiên.

Lời nhắc nhở từ câu chuyện của chị Hà là đừng để áp lực từ xã hội khiến cha mẹ vội vàng đi sai hướng trong việc chăm con. Chiều cao của trẻ là kết quả của nhiều yếu tố như di truyền, dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ, chứ không phải chỉ từ những viên vitamin.