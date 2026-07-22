Bức xúc nghi vấn "sữa gửi cô giáo bị đem bán lên mạng": Tên của các bé mầm non vẫn nằm nguyên trên vỏ hộp!

Mới đây, cộng đồng mạng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ đang độ tuổi mầm non, không khỏi bàng hoàng và phẫn nộ trước thông tin một tài khoản rao bán công khai hàng loạt hộp sữa tươi, sữa công thức. Đáng nói, trên nhiều vỏ hộp sữa vẫn còn nguyên tên riêng của các bé – vốn là tên được phụ huynh cẩn thận ghi vào để gửi cho cô giáo cho con uống trên lớp.

Sự việc bắt đầu bùng nổ khi một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết kèm theo nhiều hình ảnh bằng chứng thể hiện sự bức xúc tột cùng. Phụ huynh này cho biết, gia đình vốn là công nhân lao động vất vả, chắt chiu từng đồng để mua những dòng sữa tốt, đắt tiền gửi gắm giáo viên mầm non với mong muốn con mình có đủ dinh dưỡng khi đi lớp.

Tuy nhiên, niềm tin ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng khi phụ huynh vô tình phát hiện những hộp sữa ghi rõ tên con mình (như "Coca" , "Nhã Đan" , "Mít" ...) cùng hàng loạt thương hiệu sữa quen thuộc khác (Vinamilk Optimum Gold, Dielac Grow Plus, Buralac, Oggi...) đang được một tài khoản khác rao bán rầm rộ trên các hội nhóm mạng xã hội với giá "thanh lý" chỉ từ 6.000 - 7.000 đồng/hộp.

Tài khoản chia sẻ bài viết không giấu nổi sự cay đắng:

"Công ty nào phát sữa dinh dưỡng cho bé cho công nhân không, mà còn phát lộn xộn thế không ạ? Hay là... góc khuất của một số trường mầm non? Sữa ba mẹ gửi tới trường cho con nhưng có chắc con được uống hay không, hay lại đi đến những nơi này?"

Quan sát các hình ảnh được lan truyền, có thể thấy một lượng lớn sữa hộp đủ chủng loại được xếp tràn lan dưới nền nhà. Điều đáng kinh ngạc và gây phẫn nộ nhất chính là bên ngoài của rất nhiều hộp sữa Optimum Gold hay Dielac Grow Plus vẫn còn nguyên vết mực bút nhớ ghi rõ tên các bé: "Coca" , "Nhã Đan" , "Mít" ...

Đây là thói quen rất phổ biến của các phụ huynh có con đi học mầm non: dùng bút lông dầu/bút nhớ ghi tên con lên từng lốc sữa trước khi giao cho giáo viên, nhằm tránh việc cô giáo cho uống nhầm sữa của bé khác.

Một bài đăng rao bán được chụp lại ghi rõ dòng trạng thái thản nhiên: "Em có ít sữa công thức dành cho bé nha, lấy inbox e nha. Hộp lớn 7k, hộp nhỏ 6k. Lên đơn chiều e ship ạ" . Việc xuất hiện hàng chục loại sữa khác nhau, mỗi loại chỉ có vài hộp hoặc vài lốc, càng làm tăng thêm nghi vấn đây không phải là hàng đại lý hay hàng xóm cho tặng, mà là sự "gom góp" từ nhiều nguồn gửi khác nhau.

Ngay sau khi được đăng tải, vụ việc đã nhanh chóng "đốt cháy" các diễn đàn bỉm sữa và hội nhóm giáo dục. Hàng ngàn bình luận bày tỏ sự bất bình, xót xa cho các thiên thần nhỏ và phẫn nộ trước hành vi nghi vấn ăn bớt suất uống của trẻ.

"Nhìn chữ 'Mít', 'Coca' ghi trên hộp sữa mà nhói lòng. Bố mẹ làm công nhân tăng ca muộn, chắt chiu từng hộp sữa đắt tiền gửi cô. Nếu đúng là cô giáo không cho con uống rồi gom đem bán lấy vài đồng lẻ thì thật sự không còn từ ngữ nào để mô tả về đạo đức người làm thầy."

"Nhiều khi chiều đón con về thấy con đói ngấu nghiến, hỏi cô thì cô bảo con uống hết sữa trên lớp rồi. Giờ nhìn thấy cảnh này mới giật mình. Cần phải làm cho ra lẽ, cơ quan chức năng và nhà trường phải vào cuộc xác minh ngay tài khoản bán hàng kia là ai!"

Sự việc trên không chỉ đụng chạm đến tâm lý nhạy cảm của các bậc làm cha mẹ mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành giáo dục mầm non – nơi vốn luôn đòi hỏi tình yêu thương và sự tử tế tối thượng.

Liệu đây có phải là hành vi bớt xén suất ăn/uống của trẻ tại một cơ sở mầm non nào đó? Hay người bán có nguồn gốc xuất xứ khác cho số sữa trên?

Hiện người được cho là chủ tài khoản rao bán sữa vẫn chưa lên tiếng chính thức, và vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ dư luận. Các phụ huynh mong muốn ngành giáo dục địa phương cùng lực lượng chức năng sớm vào cuộc xác minh danh tính người bán, làm rõ nguồn gốc số sữa ghi tên trẻ em nói trên để trả lại sự minh bạch và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các em nhỏ.