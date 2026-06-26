BS Nguyễn Ngọc Tú chia sẻ hành trình cứu sống thai nhi chỉ mới 20 tuần tuổi, thai phụ đã 3 lần sảy thai và 1 lần sinh non

Hiểm họa vô hình rình rập trong "cung điện" im lặng

Với người phụ nữ 32 tuổi ấy, thiên chức làm mẹ là một hành trình dài đầy nước mắt. Trải qua 4 lần mất mát tổn thương (3 lần sảy thai, 1 lần sinh non), lần mang thai thứ 5 này là tất cả gia sản, là niềm hy vọng sau nhiều năm ròng rã chờ đợi của cả gia đình.

Ở tuần thai thứ 20, người mẹ vẫn ăn ngon, ngủ tốt, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Thế nhưng, khi chị đang nằm trên bàn siêu âm để ngắm nhìn con, các bác sĩ sản khoa đã phát hiện một dấu hiệu bất thường cực kỳ nguy hiểm: Thai nhi đang bị thiếu máu rất nặng.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú chia sẻ, điểm đáng sợ nhất của tình trạng thiếu máu thai nhi chính là sự im lặng tuyệt đối. Người mẹ không hề bị đau bụng, không ra máu, không có bất kỳ triệu chứng lâm sàng nào. Tuy nhiên, sâu trong tử cung, em bé đang lịm dần đi. Nếu không được can thiệp khẩn cấp, thai nhi sẽ nhanh chóng tiến triển đến suy tim, phù thai (tích tụ dịch ở các cơ quan) và tử vong ngay trong bụng mẹ.

Ngay lập tức, một cuộc hội chẩn khẩn cấp giữa các chuyên gia y học bào thai được tiến hành. Phân tích từng chỉ số, đánh giá mọi nguy cơ, các bác sĩ đưa ra quyết định cân não: Phải truyền máu cho thai nhi ngay trong tử cung để giữ lại sự sống.

Mẹ có biết: Vì sao em bé lại bị thiếu máu khi ở trong bụng mẹ?

Theo bác sĩ Tú, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này:

Bất đồng nhóm máu giữa mẹ và con: Cơ thể mẹ tự sản sinh ra kháng thể đi qua bánh rau và tấn công, phá hủy hồng cầu của thai nhi.

Nhiễm virus trong thai kỳ: Phổ biến nhất là Parvovirus B19 làm suy tủy xương của thai nhi.

Hội chứng truyền máu song thai: Xảy ra ở các ca song sinh chung bánh rau.

Bệnh lý huyết học di truyền: Như bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh).

Mũi kim xuyên qua thành bụng và cuộc hồi sinh nghẹt thở

Truyền máu trong buồng tử cung (IUT) được coi là một trong những kỹ thuật đỉnh cao và khó nhất của ngành y học bào thai. Bởi lẽ, "bệnh nhân" lúc này không phải là người lớn, mà là một thiên thần nhỏ mới 20 tuần tuổi, nặng vỏn vẹn vài trăm gram với các mạch máu mỏng manh và vô cùng dễ vỡ.

Trong phòng mổ vô trùng, không gian như cô đặc lại. Toàn bộ ê-kíp tập trung cao độ, áp lực đè nặng lên vai người cầm kim. Dưới sự dẫn đường của sóng siêu âm, bác sĩ phải giữ đôi tay thật vững, đưa mũi kim chuyên dụng mỏng dính xuyên qua thành bụng mẹ, đi qua buồng ối và hướng chính xác vào tĩnh mạch rốn của thai nhi.

Tĩnh mạch rốn lúc này chỉ nhỏ như một sợi chỉ và có thể di động. Một cái rùng mình của mẹ, một sự lệch hướng dù chỉ tính bằng milimét của bác sĩ cũng có thể làm rách mạch máu, gây tràn máu buồng ối và trả giá bằng cả một mạng sống.

Từng mililit máu nhóm O (đã được sàng lọc và chuẩn bị đặc biệt) được truyền từ từ vào cơ thể con. Ánh mắt các bác sĩ không rời màn hình siêu âm, vừa kiểm soát đường đi của dòng máu, vừa nín thở đếm từng nhịp tim của em bé.

Sau những phút giây căng thẳng tột độ, tín hiệu vui từ màn hình máy Monitor đã xuất hiện:

Vận tốc dòng máu của thai nhi dần hạ về mức an toàn.

Nhịp tim thai từ trạng thái quá tải đã đập ổn định, nhịp nhàng trở lại.

Bé yêu bắt đầu khua tay, đạp nhẹ vào thành tử cung như một lời chào tái sinh gửi tới mẹ và các bác sĩ.

Sau thủ thuật, sức khỏe người mẹ phục hồi tốt. Em bé tiếp tục được bảo vệ an toàn trong "chiếc tổ" của mẹ và phát triển hoàn toàn phù hợp với tuổi thai.

Khám thai định kỳ: Đừng chỉ đi để "ngắm" con

Câu chuyện của người mẹ trên là một minh chứng rõ ràng và là lời cảnh báo sâu sắc gửi tới các thai phụ. Khám thai định kỳ không đơn thuần là một thủ tục để xem con nặng bao nhiêu cân, giống bố hay giống mẹ, mà là để kiểm soát các nguy cơ và bảo vệ tính mạng của con vào những thời điểm quyết định.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tú khuyến cáo, có 3 mốc khám thai "sống còn" mà mẹ bầu tuyệt đối không được bỏ lỡ để tầm soát toàn diện:

Tuần 11 – 13 tuần 6 ngày: Thời điểm vàng để đo độ mờ da gáy, tầm soát dị tật nhiễm sắc thể (Down, Edwards...) và sàng lọc tiền sản giật.

Tuần 20 – 22: Khảo sát hình thái học toàn diện (phát hiện dị tật tim, sứt môi, hở hàm ếch...) và đánh giá hệ tuần hoàn rau - thai.

Tuần 30 – 32: Đánh giá tốc độ phát triển của thai, tầm soát các bất thường xuất hiện muộn và ngôi thai.

Đặc biệt, bác sĩ nhấn mạnh vai trò của công nghệ y khoa hiện đại: Kỹ thuật siêu âm Doppler mạch máu kết hợp đo vận tốc đỉnh tâm thu động mạch não giữa (MCA-PSV) chính là "vũ khí tối tân" giúp các bác sĩ phát hiện sớm tình trạng thiếu máu thai nhi từ khi chưa có bất kỳ biến chứng phù thai hay suy tim nào xảy ra.

Ca can thiệp thành công không chỉ thắp lại giấc mơ đón con chào đời khỏe mạnh của một gia đình hiếm muộn, mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của y học sản khoa. Hành trình mang thai vốn là một chuyến đi hạnh phúc nhưng cũng đầy thử thách. Giữ đúng lịch hẹn với bác sĩ chính là cách tốt nhất để mẹ bảo vệ thiên thần nhỏ của mình, bởi đôi khi, một lần đi khám đúng hẹn có thể thay đổi hoàn toàn số phận của một đứa trẻ.