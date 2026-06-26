Một bé trai 1 tuổi bất ngờ ôm mông khóc dữ dội, người nhà dỗ thế nào cũng không nín. Khi đưa đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ phát hiện một hạt táo tàu dài khoảng 2 cm mắc trong hậu môn , với hai đầu nhọn cắm sâu vào mô mềm. May mắn, dị vật chưa đâm thủng ruột.

Bé trai 1 tuổi (được đổi tên là Mộc Mộc), sống tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), đột nhiên khóc lớn vào ngày 24/6. Thấy con không có dấu hiệu dịu lại dù đã được dỗ dành, gia đình lập tức đưa bé đến Bệnh viện Nhi Vũ Hán.

Khi thăm khám, bác sĩ Lý Hoan, Khoa Ngoại Tiêu hóa, nhận thấy vùng hậu môn của bé bị sưng đỏ bất thường. Quan sát kỹ hơn, các bác sĩ phát hiện một hạt táo tàu mắc sâu trong hậu môn , với hai đầu nhọn cắm chặt vào mô.

Bác sĩ đã cẩn thận gắp dị vật ra ngoài và tiến hành sát trùng vùng tổn thương.

Lúc này, người nhà mới nhớ ra rằng một ngày trước đó, hàng xóm có cho bé ăn táo tàu. Không ai ngờ bé đã nuốt luôn cả hạt .

May mắn, hạt táo chỉ mắc ở hậu môn khi được đào thải ra ngoài, chưa gây thủng đường ruột.

Theo bác sĩ Lý Hoan, hạt táo tàu tuy nhỏ nhưng rất nguy hiểm vì: Hai đầu nhọn. Cứng. Hình dạng không đều.

Khi đi qua đường tiêu hóa, hạt có thể làm trầy xước niêm mạc, thậm chí đâm thủng ruột.

Bác sĩ cho biết vào tháng 6 năm ngoái, bệnh viện từng tiếp nhận một bé 1 tuổi khác cũng nuốt phải hạt táo tàu.

Trong trường hợp đó, hạt táo đã đâm thủng ruột , gây áp xe trong ổ bụng và đe dọa tính mạng. Bé chỉ được cứu sống nhờ được phẫu thuật cấp cứu kịp thời.

Cha mẹ cần đặc biệt cẩn thận với các loại quả có hạt

Theo bác sĩ Dương Tuấn, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh viện Nhi Vũ Hán, người lớn có thể dễ dàng nhả hạt khi ăn trái cây, nhưng trẻ nhỏ thường nuốt cả quả lẫn hạt .

Đối với trẻ dưới 3 tuổi, cha mẹ nên loại bỏ hạt trước khi cho trẻ ăn các loại quả như: Táo tàu. Mận. Anh đào. Nhãn. Và các loại trái cây có hạt khác.

Ngay cả với trẻ lớn hơn, cha mẹ cũng cần hướng dẫn trẻ cách nhả hạt đúng cách và luôn giám sát khi ăn.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật như: Hạt trái cây. Nam châm. Pin cúc áo. Hoặc các vật nhỏ khác, cha mẹ không nên chờ xem có tự đào thải hay không mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá.

Ngoài ra, nếu trẻ xuất hiện các dấu hiệu như: Đau bụng không rõ nguyên nhân. Khóc nhiều khi đi ngoài. Hậu môn sưng đỏ. Đi ngoài ra máu; nôn ói; bụng chướng thì cần đưa trẻ đến bệnh viện chuyên khoa càng sớm càng tốt để được xử trí kịp thời.

Lưu ý: Hạt táo tàu, hạt nhãn, hạt anh đào hay pin cúc áo đều là những dị vật có nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ. Phòng ngừa bằng cách loại bỏ hạt trước khi cho trẻ ăn vẫn là biện pháp an toàn nhất.

Nguồn: Jimu News