Brazil: Bé 4 tháng tử vong, gia đình tố bệnh viện truyền nhầm sữa vào tĩnh mạch

Bé Miguel Ângelo Barbosa, 4 tháng tuổi, tử vong vào rạng sáng thứ Ba (20/10) tại Bệnh viện Memorial de Goiana, một cơ sở y tế tư nhân ở vùng Zona da Mata Norte, bang Pernambuco, Brazil. Gia đình cho biết bé bị truyền sữa vào tĩnh mạch thay vì qua ống nuôi ăn.

Cảnh sát dân sự đang điều tra vụ việc theo hướng tội giết người. Trong thông cáo, bệnh viện cho biết đã lập tức đình chỉ công tác nhân viên liên quan, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình Miguel và khẳng định sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng.

Nhập viện điều trị viêm tiểu phế quản

Miguel nhập viện từ ngày 11/10, sau khi được chuyển đến từ Đơn vị Cấp cứu Igarassu, nơi bé được tiếp nhận trong tình trạng khó thở.

Theo gia đình, bé được chẩn đoán viêm tiểu phế quản. Miguel có đường truyền tĩnh mạch ở cổ để truyền dịch và thuốc, đồng thời được nuôi ăn bằng sữa qua ống thông mũi – dạ dày nối với một máy bơm.

Bé nằm trong phòng riêng và được cô ruột là Meyre Gabriela da Silva chăm sóc, do mẹ bé đang hồi phục sau ca phẫu thuật viêm ruột thừa.

Trao đổi với G1, Meyre cho biết nhân viên y tế bị cho là đã đưa sữa vào sai đường trước đó từng thực hiện đúng quy trình trong những ca trực chăm sóc Miguel. Bà cũng nói ống nuôi ăn và đường truyền tĩnh mạch nằm ở hai phía đối diện, có màu sắc khác nhau.

“Hai ống khác nhau. Trong ảnh có thể thấy một đoạn băng màu xanh giữ phần ống thông mũi, còn đường truyền thì trong suốt. Không thể nhầm được, nhất là khi cô ấy đã thực hiện những việc này từ trước, không chỉ hôm đó mà cả những ngày khác, trong các ca trực khác cũng đã cho cháu dùng thuốc”, cô của Miguel kể.

Người cô kể lại thời điểm phát hiện bất thường

Meyre cho biết khoảng 4 giờ sáng, bà đi vệ sinh trong lúc Miguel đang ngủ. Theo lời bà, sai sót của nhân viên y tế xảy ra vào thời điểm này.

“Tôi đắp lại chăn cho cháu vì trời lạnh rồi ngồi xuống ghế. Vừa ngồi xuống, cháu bắt đầu khóc, phát ra một âm thanh lạ rồi toàn thân tím tái, lả dần, miệng chuyển sang màu xám. Tôi lập tức gọi người giúp. Khi bật đèn lên, tôi nhìn thấy đường truyền bị nối sai”, bà nhớ lại.

Theo lời người cô, đội ngũ y tế được gọi đến và thực hiện hồi sức cho Miguel trong hơn một giờ. Meyre nói nhân viên liên quan cũng có mặt nhưng đã rời khỏi nơi này khi nhận thấy bé không đáp ứng hồi sức.

“Cô ấy thừa nhận trước mặt cả ê-kíp vì tôi đã hỏi. Khi bác sĩ bước vào, tôi nói: ‘Cô ấy đã đưa sữa vào đường truyền thuốc’. Bác sĩ hỏi lại, cô ấy đáp: ‘Đúng, thưa bác sĩ, tôi đã nối vào nhưng chưa bật máy bơm’. Nhưng máy đã bật, đúng là máy bơm đang chạy. Khi thấy cháu nguy kịch, không hồi phục được, cô ấy tìm cách bỏ đi”, Meyre kể.

Bệnh viện đình chỉ nhân viên, phối hợp điều tra

Miguel được an táng vào thứ Năm (22/10), sau khi thi thể được khám nghiệm và bàn giao từ Viện Pháp y. Gia đình cho biết kết quả xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân tử vong dự kiến có trong vòng 30 ngày.

Trong thông cáo, Bệnh viện Memorial de Goiana bày tỏ tiếc thương trước “sự cố bất lợi xảy ra với một trẻ nhỏ” và gửi lời chia buồn sâu sắc đến cha mẹ cùng người thân của bé.

“Bệnh viện đã lập tức đình chỉ công tác nhân viên liên quan và huy động nhóm an toàn người bệnh để xác định nguyên nhân sự việc. Trong hơn 30 năm hoạt động, Bệnh viện Memorial de Goiana luôn coi trọng việc thực hành y khoa đúng chuẩn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ cơ quan chức năng trong mọi vấn đề cần thiết”, thông cáo nêu.

Theo gia đình, bệnh viện đã cung cấp tên nhân viên y tế cho cảnh sát. Vụ việc đang được Đồn Cảnh sát khu vực số 44 tại Goiana điều tra.

Nguồn: G1