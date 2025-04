Brand mỹ phẩm hút triệu view vì bỏ phấn mắt vào khay đá, đến Rosé và "bà cố nội visual" cũng mê

Giữa vô vàn thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc – "thiên đường làm đẹp" của châu Á, 2aN nổi lên như một cái tên đại diện cho làn sóng làm đẹp hiện đại, cá nhân hóa và trẻ trung. Thời gian gần đây, 2aN liên tục ghi dấu với các tín đồ làm đẹp nhờ những sản phẩm xinh xắn, 10 điểm từ bao bì đến chất lượng.

Packaging của 2aN chinh phục người dùng bằng vẻ đẹp tối giản nhưng lại ghi điểm nhờ sự tinh tế trong từng chi tiết nhỏ.

Sản phẩm của 2aN khiến hội mê làm đẹp cứ rần rần truyền tay nhau suốt dạo gần đây. Nguồn: 2aN_official

"Thắng đời" khi hợp tác với "bà cố nội visual" Kpop, chiến lược marketing ấn tượng

Tên gọi "2aN" mang thông điệp độc đáo: "To Awake Nature" – đánh thức vẻ đẹp tự nhiên tiềm ẩn bên trong mỗi người. Đúng như tên gọi, 2aN không chạy theo những tiêu chuẩn sắc đẹp cố định, mà tập trung vào việc khai mở nét đẹp riêng biệt, không trộn lẫn của từng cá thể. Các sản phẩm của 2aN được phát triển dựa trên công nghệ tiên tiến, kết hợp với bảng thành phần được tuyển chọn khắt khe nhằm mang lại hiệu quả chăm sóc da vượt trội, đồng thời vẫn an toàn, lành tính cho mọi loại da.

Giới beautyholic thi nhau săn lùng các item hot hit của nhà 2aN.

Điểm cộng lớn của 2aN nằm ở cách tiếp cận hiện đại và sáng tạo với từng sản phẩm. Không chỉ giúp da khỏe đẹp từ bên trong, 2aN còn mang đến trải nghiệm làm đẹp đầy cảm hứng, từ thiết kế bao bì tinh tế cho đến kết cấu sản phẩm mượt mà, dễ chịu. Với tuyên ngôn "Express Your True Colors" – thể hiện màu sắc thật của bạn, 2aN khuyến khích mọi người không ngại bộc lộ cá tính riêng, ngay cả trong hành trình chăm sóc sắc đẹp hàng ngày.

Không chỉ ghi điểm với sản phẩm chất lượng, 2aN còn cực kỳ biết cách "bắt trend" và khiến dân tình bàn tán không ngớt nhờ những chiến dịch quảng bá siêu thông minh. Thay vì swatch màu hay makeup look như thường lệ, hãng… bỏ hẳn nguyên một bảng phấn mắt vào khay đá, tách từng ô màu, đổ nước vào và cho vào tủ lạnh. Khi những viên đá đông lại, 2aN đổ chúng ra ly như thể đang pha chế một ly cocktail mát lạnh – với từng viên đá đủ sắc độ lung linh, bắt mắt.

Bảng phấn mắt của 2aN được swatch theo cách độc lạ. (Nguồn: 2aN_official)

2aN đã khiến cộng đồng mạng "mắt chữ A, mồm chữ O" với một chiến dịch cực kỳ độc lạ cho bảng phấn mắt Better Me.

Chiến dịch nhanh chóng thu hút cả triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn, cùng vô số lời khen cho sự sáng tạo và tinh tế. Không chỉ đơn thuần là đẹp – concept này còn khơi gợi trí tò mò, khiến người xem phải tự hỏi: " Một brand dám chơi tới vậy thì sản phẩm còn đỉnh cỡ nào? " Và thế là từ bảng mắt Better Me, người dùng bắt đầu "đào sâu" vào cả thế giới mỹ phẩm đầy cá tính của 2aN.

Đặc biệt, sự góp mặt của "bà cố nội visual" hàng đầu xứ kim chi Irene (Red Velvet) với vai trò đại diện thương hiệu đã góp phần nâng tầm hình ảnh của 2aN. Với vẻ đẹp thanh lịch và sức ảnh hưởng mạnh mẽ, Irene đã giúp các sản phẩm của 2aN nhanh chóng trở thành "must-have" trong cộng đồng làm đẹp.

Irene - biểu tượng nhan sắc Kpop, chính là "nàng thơ" của nhà 2aN, giúp các sản phẩm của thương hiệu này đến gần hơn với đại chúng.

Đặc biệt, sau khi 2aN công bố Irene là nàng thơ đại diện, sản phẩm phấn má Dual Cheek & Brush – lựa chọn yêu thích của Irene đã bán hết sạch chỉ trong vòng 1 giờ. Không những thế, toàn bộ các sản phẩm trong bộ sưu tập "Irene's Pick" cũng nhanh chóng cháy hàng sau đó.

Hướng đến vẻ đẹp ngọt ngào, tự nhiên và hiện đại

Không chỉ ghi điểm với triết lý làm đẹp cá nhân hóa, 2aN còn "hớp hồn" giới yêu mỹ phẩm bằng loạt sản phẩm trang điểm vừa chất lượng, vừa thể hiện gu thẩm mỹ hiện đại, thanh lịch nhưng vẫn đầy màu sắc riêng. Nếu lần đầu làm quen với thương hiệu này, bạn nhất định không thể bỏ qua bộ ba "ngôi sao" dưới đây:

"Át chủ bài" của nhà 2aN chính là em cushion đình đám 2aN Gleaming Tension Cushion Foundation. Sản phẩm gây ấn tượng bởi khả năng tạo lớp nền mỏng nhẹ như không, nhưng vẫn che phủ tốt những khuyết điểm nhỏ, cho làn da căng mướt, bóng khỏe đúng chuẩn glowy skin Hàn Quốc.

Với mức giá khoảng 500.000 VNĐ, bạn đã có ngay một em cushion ‘xịn sò’ từ texture mượt như nhung đến độ bám lì cực ổn trong thời tiết oi bức.

Ngoài ra, nhà 2aN còn cho ra mắt bảng phấn mắt 2aN Better Me Eyeshadow Palette nhỏ gọn nhưng chứa đựng cả một thế giới màu sắc từ dịu dàng đến phá cách. Mỗi tông màu trong bảng "Better Me" đều được chọn lọc kỹ lưỡng, dễ phối với nhau, phù hợp cho cả makeup hàng ngày lẫn các layout nổi bật hơn. Chất phấn siêu mịn, dễ tán và lâu trôi, giúp đôi mắt thêm chiều sâu mà không hề bị cộm hay lem.

Với giá 350.000 VNĐ, em bảng mắt này ghi điểm nhờ loạt màu siêu xinh, toàn là những tông màu ngọt ngào, cực dễ mix & match, dùng đi làm hay đi chơi đều hợp.

Và cái tên đình đám nhất của nhà 2aN thời gian gần đây phải kể tới em phấn má hai tông màu 2aN Dual Cheek đang thực sự "làm mưa làm gió" trên mọi mặt trận làm đẹp. Không chỉ ghi điểm nhờ thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi mang theo, em phấn má này còn sở hữu hai tông màu trong cùng một hộp, cho phép người dùng linh hoạt mix & match để tạo hiệu ứng má ửng hồng tự nhiên như "say nắng".

Thiết kế nhỏ gọn, dễ thương và cực tiện mang theo, em má hồng này gây mê với bảng màu tươi tắn nhưng vẫn tinh tế, đủ dùng mỗi ngày. Hai tone màu trong một hộp cho bạn thoải mái mix & layer theo mood để tạo hiệu ứng má ửng nhẹ như ‘say nắng’. Với mức giá khoảng 300.000 VNĐ, em má hồng này thực sự xứng đáng để góp mặt trong túi đồ makeup của bạn.