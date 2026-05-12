Phim The Devil Wears Prada ra mắt 20 năm trước và thắng lớn cả về doanh thu cũng như hiệu ứng. Nhân vật Miranda Priestly - nữ Tổng biên tập quyền lực của tạp chí Runway trên phim - do Meryl Streep đảm nhận - đã trở thành hình tượng kinh điển. Bộ phim cũng tạo nên những chuyện hậu trường thú vị như những tranh luận về việc lấy cảm hứng từ Anna Wintour - Tổng biên tập tờ Vogue - dẫn đến thái độ dè chừng của nhiều người mẫu, nhà thiết kế, biên tập viên thời trang khi nhắc đến phim. Bên cạnh đó, lại có rất nhiều người thừa nhận rằng, không khí sôi động, cuốn hút trong phim đã truyền cảm hứng để họ nuôi ước mơ và dấn thân vào ngành công nghiệp của vải vóc, của thương hiệu, của sự lộng lẫy, thời thượng này.

The Devil Wears Prada ra mắt năm 2026

Phần 2 của phim ra đời sau 20 năm, không đơn thuần là kể tiếp câu chuyện mà còn bám sát hơi thở cuộc sống, những đổi thay lớn lao trong sự vận hành của truyền thông, báo chí và thời trang với sự lên ngôi của công nghệ, làn sóng cắt giảm nhân sự, tái cấu trúc.

Nữ Tổng biên tập kiêu hãnh, “thét ra lửa”, khiến mọi người khiếp sợ giờ đây đối diện với thử thách chưa từng có trong sự nghiệp khi đế chế tạp chí thời trang mà bà gây dựng không thể đứng ngoài sự thoái trào của ngành xuất bản truyền thống. Andy - cô trợ lý do Anne Hathaway đảm nhận - cũng bất ngờ trở lại đồng hành cùng Miranda theo cách không ngờ tới. Tuy nhiên, theo The Guardian, nhìn từ cách thế giới quan tâm đến phần 2 của bộ phim như thế nào, hiệu ứng bùng nổ từ mỗi lần bộ tứ diễn viên Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt và Stanley Tucci xuất hiện, có thể thấy không chỉ The Devil Wears Prada mà cả hậu trường thời trang vẫn giữ được sự hấp dẫn mạnh mẽ. “Điều tuyệt vời về thời trang là nó không bao giờ mất đi sức hút của mình. Con người bị thu hút bởi cái đẹp, sự hào nhoáng và việc định hình lại bản sắc của mình thông qua trang phục”, đạo diễn David Frankel chia sẻ.

Nếu như 20 năm trước, từng có nhiều thương hiệu từ chối cho ekip làm phim mượn trang phục vì sợ “đắc tội” với tạp chí Vogue cùng bà trùm Anna Wintour thì giờ đây phần 2 lại “ngập” trong đồ hiệu. Nhưng câu chuyện mà phim mang tới lại là góc nhìn khác, sâu sắc và cũng gai góc hơn, phản ánh rõ bước chuyển giao quyền lực. Người tiêu dùng không còn sẵn sàng mua sắm theo xu hướng do các nhà thiết kế thời trang và biên tập viên tạp chí định hướng nữa. Những người kiêu hãnh đến ngạo mạn như Miranda cũng phải có sự thỏa hiệp với các nguyên tắc của chính mình. Trong phần 2, nhân vật Emily Charlton do Emily Blunt thủ vai đã rời bỏ tạp chí để làm việc cho một thương hiệu xa xỉ và giờ đây nắm quyền lực hơn cả bà chủ cũ.

The Devil Wears Prada 2 cũng là dịp để một lần nữa cái tên Anna Wintour được nhắc đến nhiều. Bà đã định vị tạp chí Vogue (Mỹ) như “Kinh thánh về thời trang” và có công kiến tạo nên sự kiện thời trang hàng đầu thế giới - Met Gala.

Một năm sau khi chính thức từ chức Tổng biên tập, mới đây bà xuất hiện trên trang bìa Vogue cùng với Meryl Streep. Sự hội ngộ hai huyền thoại đúng nghĩa của điện ảnh và thời trang trong hình mẫu nhân vật mang tính biểu tượng có ý nghĩa sâu xa vượt trên chiến dịch tiếp thị cho bộ phim. Đó là sự tôn vinh giá trị cũng như cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận về những người phụ nữ lớn tuổi. Cả Anna Wintour và Meryl Streep lẫn nhiếp ảnh gia nổi tiếng chụp bộ ảnh - Annie Leibovitz đã ở tuổi 76. Biên tập viên thời trang đảm nhận việc định hình phong cách cho tuyến hình ảnh, nội dung là cựu người mẫu kiêm giám đốc sáng tạo lừng danh Grace Coddington năm nay đã 84 tuổi.

The Guardian nhận định, khi mà định kiến về tuổi tác vẫn còn hằn sâu trong ngành công nghiệp thời trang và cả phim ảnh thì chính những “lão bà” đặc biệt ấy đã khẳng định sức mạnh của tầm ảnh hưởng và sáng tạo bền bỉ. Bằng bản lĩnh, tài năng của mình, họ đã vượt qua cả những thay đổi lớn lao của thời cuộc, đi qua những cuộc biến chuyển với tác động sâu sắc, vượt ra khỏi áp lực đào thải đến chóng mặt của ngành công nghiệp giải trí để giữ vững đẳng cấp, sức hút.

Trong bài viết đặc biệt cho Vogue khi là gương mặt trang bìa với Meryl Streep, Anna Wintour cũng có sự trải lòng hiếm có: “Điều tôi thích ở phần 1 của bộ phim là nó đã cho cả thế giới thấy thời trang là một ngành kinh doanh khổng lồ như thế nào. Đó là một động lực kinh tế thực sự trên toàn cầu và bộ phim đã ghi nhận điều đó”.

Anne Hathaway có loạt phim ra mắt trong năm 2026

Cũng không thể không nhắc đến Anne Hathaway cùng sự trở lại ngoạn mục, rực rỡ trong loạt phim đình đám năm 2026. Từ một cô trợ lý còn lúng túng, thiếu kinh nghiệm, nhân vật Andy giờ đã có thể tự tin sánh ngang với bà chủ khét tiếng của mình. Hoàn toàn lột xác khỏi diện mạo kém sành điệu ngày nào, Anne Hathaway trở thành biểu tượng thời trang trong phim và liên tục khiến công chúng “phát sốt” vì bộ sưu tập mà cô diện khi xuất hiện ở phim trường cũng như trong quá trình quảng bá. Khi phim công chiếu rộng rãi trên toàn cầu, một làn sóng “ăn theo” phong cách thời trang của nhân vật hứa hẹn sẽ khởi phát.