Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tiên Yên cơ sở 3 (Quảng Ninh), bệnh nhi nhập viện trong tình trạng quấy khóc nhiều, đau rát do bỏng nước sôi. Ngay sau tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng xử trí cấp cứu theo phác đồ gồm giảm đau, bù điện giải, chăm sóc tổn thương da và theo dõi sát nguy cơ sốc bỏng, mất nước, nhiễm trùng. Sau sơ cứu ổn định, trẻ được chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Các bác sĩ cho biết, trẻ dưới 5 tuổi là nhóm có nguy cơ cao gặp tai nạn bỏng trong sinh hoạt hằng ngày do hiếu động, tò mò nhưng chưa nhận biết được nguy hiểm. Chỉ một khoảnh khắc sơ suất như kéo đổ nước nóng, canh nóng hoặc chạm vào vật dụng đang đun nấu cũng có thể gây bỏng diện rộng.

Đáng lo ngại, nhiều gia đình vẫn xử trí sai khi trẻ bị bỏng như bôi kem đánh răng, thuốc lá, mỡ, lòng trắng trứng hoặc các bài thuốc dân gian lên vết thương. Những biện pháp này không giúp giảm bỏng mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và khiến việc điều trị khó khăn hơn.

Theo khuyến cáo của bác sĩ, khi trẻ bị bỏng cần nhanh chóng đưa vùng tổn thương dưới vòi nước sạch mát liên tục khoảng 15-20 phút để giảm nhiệt và hạn chế tổn thương lan rộng. Sau đó dùng gạc sạch che phủ vùng bỏng và đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không chườm đá trực tiếp, không làm vỡ bóng nước và không tự ý bôi thuốc hoặc nguyên liệu dân gian lên vết bỏng.

Để phòng tránh tai nạn bỏng, phụ huynh cần giữ trẻ tránh xa khu vực bếp, không đặt nồi, ấm nước nóng hoặc dây điện ở vị trí thấp, mép bàn hay nơi trẻ có thể với tới. Người lớn cũng cần tăng cường giám sát trẻ trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt vào thời điểm nghỉ hè khi trẻ ở nhà nhiều hơn.

Các chuyên gia nhấn mạnh, tai nạn bỏng có thể xảy ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng hậu quả có thể kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng cả sức khỏe, vận động và tâm lý của trẻ. Chủ động phòng ngừa và sơ cứu đúng cách là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng.