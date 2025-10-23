Bóng lưng mỹ nhân khiến Diệp Lâm Anh kêu cứu

Kỳ Duyên đến hiện tại có thể là nàng Hậu số 1 Vbiz nổi tiếng trong khoảng đam mê thể thao và xây dựng hình thể chuẩn chỉnh nhờ tập tành bài bản. Với mỗi thú vui của mình, cô luôn thể hiện sự nghiêm túc, đầu tư thời gian, công sức từ việc xây dựng kênh YouTube với series KY DUYEN FIT - hướng dẫn khán giả tập luyện tại nhà, cho đến truyền cảm hứng với bộ môn chạy bộ.

Thành quả của chuỗi ngày đổ mồ hôi được trông thấy rất rõ qua vóc dáng ngày một hoàn hảo của người đẹp sinh năm 1996. Mới đây, Kỳ Duyên vừa đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh khoe lưng trần siêu gợi cảm, bài đăng nhanh chóng viral với hàng chục nghìn tương tác. "Chị Đẹp" Diệp Lâm Anh cũng phải nhanh chóng vào để lại bình luận "kêu cứu", thể hiện sự ngưỡng mộ, khen ngợi cô em gái.

Bóng lưng chữ V gây thương nhớ của Kỳ Duyên.

Nàng Hậu mặc táo bạo khoe trọn lưng trần và góc nghiêng thần thánh.

Diệp Lâm Anh phải "kêu cứu" khi Kỳ Duyên thể hiện sự quyến rũ.

Thực tế, với người luôn chú trọng ngoại hình như Kỳ Duyên, chạy bộ là bộ môn không chỉ giúp duy trì thể lực dẻo dai, mà còn mang đến vô số lợi ích về sắc đẹp. Nàng Hậu từng chia sẻ giờ đây cô là "nạn nhân" của chạy bộ, cố gắng duy trì thói quen chạy bộ mỗi ngày, trung bình khoảng 15km. Việc tham gia chạy còn khiến Kỳ Duyên cảm thấy tiếc, nhưng là tiếc tiền mua quần áo mới vì body đẹp lên.

Kỳ Duyện "nghiện" khoe lưng với đường cong cực phẩm.

Chạy bộ là một trong những bài tập cardio đốt calo vô cùng hữu hiệu, giúp đốt mỡ, tăng cơ và rèn luyện sức bền. Thay vì tập chạy trên máy ở phòng gym, chạy bộ ngoài trời mang đến cảm giác tích cực, đồng thời giúp trao đổi hô hấp hiệu quả. Nhờ chạy bộ đều đặn, Kỳ Duyên có thể giữ được vòng eo thon gọn, tăng độ săn chắc, đứng dáng cho cơ thể mà không lo tích tụ mỡ thừa.

Nàng Hậu kiên trì theo đuổi đam mê chạy bộ.

Không chỉ có tác dụng đốt mỡ, chạy bộ còn thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường oxy đến từng tế bào da, giúp làn da trở nên hồng hào tự nhiên. Cùng nhờ đó, sau mỗi buổi chạy, nàng Hậu thường tự hào khoe da mặt trắng trẻo, mịn màng.

Với vố số lợi ích được trông thấy, Kỳ Duyên không ngại lôi kéo bạn bè, đồng nghiệp vào con đường trở thành một runner. Trấn Thành, Quốc Anh, Hương Giang, Thanh Hằng... là những gương mặt từng được rủ rê bước vào đường chạy cùng Kỳ Duyên.