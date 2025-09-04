Gái xinh mặc áo dài đỏ đi diễu hành, vô tình đẹp hơn cả Ninh Dương Lan Ngọc

Dù Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đã chính thức khép lại, nhưng những hình ảnh về Đại lễ vẫn tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận sôi nổi của công chúng. Bên cạnh những khoảnh khắc diễu binh, diễu hành hùng tráng, tràn đầy niềm tự hào dân tộc, sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ cũng góp phần tạo nên sức hút đặc biệt.

Trong đó, Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý khi khoảnh khắc cam thường của cô bất ngờ hút gần 1 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Tuy nhiên, dù là nhân vật chính của đoạn video nhưng "ngọc nữ" màn ảnh Việt lại vô tình phải nhường spotlight cho một mỹ nhân khác. Đó chính là ca sĩ Thu Hằng, quán quân Sao Mai 2015. Với nhan sắc nền nã, ngọt ngào đúng kiểu con gái Việt Nam, Thu Hằng nhanh chóng trở thành tâm điểm tìm kiếm, được cộng đồng mạng khen ngợi không ngớt.

Đoạn video cam thường giúp Thu Hằng nhận được nhiều sự chú ý. (Nguồn: meowentertainmentvn)

Dân tình truy lùng info của Thu Hằng nhờ visual sáng, thậm chí còn được khen xinh hơn cả Ninh Dương Lan Ngọc.

Thu Hằng nổi bần bật trong đoàn khi diện mẫu áo dài đỏ rực rỡ. Người đẹp sinh năm 1995 ghi điểm với vẻ đẹp phúc hậu, dịu dàng mà vẫn vô cùng nổi bật giữa đoàn diễu hành. Kiểu tóc tết gọn gàng cùng layout makeup tông hồng càng giúp tôn lên vẻ đẹp trong trẻo của quán quân Sao Mai.

Nhan sắc thu hút của Thu Hằng khi tham dự đoàn diễu hành khối Văn hóa - Thể thao tại Quảng trường Ba Đình.

Áo dài cũng là trang phục gắn liền với những lần đi diễn của quán quân Sao Mai 2015. Vóc dáng cân đối, visual xinh đẹp của nữ ca sĩ càng được tô điểm khi diện trang phục truyền thống.

Giọng ca sinh năm 1995 nhận được nhiều tình cảm từ khán giả không chỉ bởi dòng nhạc dân gian cô theo đuổi, mà còn nhờ visual quá đỗi xinh đẹp. Thu Hằng sở hữu gương mặt cân đối, làn da trắng mịn cùng đôi mắt to tròn rạng rỡ.

Vẻ đẹp ngọt ngào, rạng rỡ của Thu Hằng giúp cô ghi điểm trong lòng công chúng.